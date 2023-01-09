Дієта для м'язів. Наскільки середземноморська дієта покращує ваше тіло

Вчені з'ясували, що відданість середземноморській дієті пов'язана з вищим рівнем фізичної підготовки.

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Центри з контролю та профілактики захворювань США повідомляють, що "регулярна фізична активність — одна з найважливіших речей для вашого здоров'я". Хороша фізична форма може "поліпшити здоров'я вашого мозку, допоможе контролювати вагу, знизить ризик захворювань, зміцнить кістки та м'язи та покращить вашу здатність виконувати повсякденні завдання". На щастя, більшість дорослих у будь-якому віці мають можливість її покращити. Фактично хороший фізичний стан пов'язаний із покращенням здоров'я та зниженням смертності на всіх етапах життя, від юності до старості, пише ASN.

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На додаток до фізичної підготовки, хороше харчування також необхідне для підтримки гарного стану здоров'я. Зокрема дослідження показали, що середземноморська дієта була пов'язана зі сприятливими наслідками для здоров'я протягом усього життя. Крім того, деякі дані свідчать про те, що середземноморська дієта може вплинути на фізичну форму. Інгредієнти, багаті на антиоксиданти, такі як оливкова олія, фрукти, овочі, цільнозернові продукти та риба, які є відмінними рисами середземноморської дієти, забезпечують споживання високоякісних поживних речовин, що, зі свого боку, сприяє поліпшенню фізичної форми.

Це дослідження вивчає зв'язок між середземноморською дієтою та загальною фізичною підготовкою, а також звертає увагу на певні компоненти фізичної роботи, такі як кардіореспіраторна, рухова та скелетно-м'язова підготовка. Автори вважають, що їхнє дослідження є першим систематичним оглядом і метааналізом, що дає вичерпну картину кореляції між відданістю середземноморській дієті й фізичною підготовкою в дорослому віці.

Для проведення свого аналізу автори провели пошук у науковій літературі відповідних статей із 1972 р. по січень 2022 р. Їх пошук привів до 30 досліджень, які відповідали критеріям: 19 перехресних досліджень, 10 проспективних когортних досліджень і 1 рандомізованого контрольованого дослідження. Загалом у цих дослідженнях взяли участь 36 807 осіб із середнім віком від 21 до 86 років.

Згідно з отриманими даними, "висока відданість середземноморській дієті була пов'язана з вищими рівнями кардіореспіраторної, опорно-рухової та загальної фізичної підготовки в усього дорослого населення". Автори також зазначили, що "стаття, вік, ІМТ, стан здоров'я, поточний статус куріння та загальне споживання енергії не впливали на силу цих асоціацій". Цікаво, однак, що автори не виявили будь-якого суттєвого зв'язку між дотриманням середземноморської дієти й розвитком рухових навичок, таких як спритність і швидкість.

Автори визнали деякі обмеження свого огляду й метааналізу. Наприклад, багато з розглянутих ними досліджень було проведено серед певних груп населення (наприклад, здорових, що страждають на ожиріння, молодих, літніх), що ускладнює визначення того, чи можна узагальнити результати для всіх груп населення. У дослідженнях використовувалися різні методи вимірювання прихильності до середземноморської дієти, що ускладнювало визначення ступеня, в якому низька або висока прихильність впливає на фізичну форму. Нарешті, автори вважають, що потрібні додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти біологічні й екологічні механізми, що лежать в основі зв'язку між середземноморською дієтою та її різними компонентами з покращенням фізичної форми.

Незважаючи на визнання певних обмежень свого дослідження, у кінці автори вважають, що "сприяння оптимальному дотриманню середземноморської дієти в зрілому віці, яка була позитивно пов'язана з важливим показником здоров'я, таким як фізична підготовка, має бути наріжним каменем ініціатив громадської охорони здоров'я щодо запобігання різноманітним захворюванням" .

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