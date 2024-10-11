Новый тренд. Чайная ложка корицы в ежедневном кофе поможет сжечь жир: может ли это сработать

В социальных сетях утверждают, что корица в кофе действительно способна помочь похудеть, по крайней мере, если потреблять ее постоянно.

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Корица уже давно используется во всем мире, как в сладких, так и в соленых блюдах и напитках. Теперь новый тренд в TikTok утверждает, что добавление всего одной чайной ложки корицы в ежедневный кофе в течение одной недели может помочь сжечь жир. Но есть ли в этом утверждении хоть доля правды? Ученые разъяснили ситуацию, пишет Science Alert.

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Виды корицы

Существует два вида корицы, оба из которых изготавливаются путем измельчения коры дерева циннамон и могут включать в себя несколько натуральных активных ингредиентов:

корица кассия — наиболее распространенный вид; имеет горький вкус и содержит более высокие уровни одного из активных ингредиентов коричного альдегида;

цейлонская корица — она слаще на вкус и содержит около 50-60% коричного альдегида.

Корица сжигает жир

Обзор 35 исследований показал, что употребление корицы действительно может повлиять на окружность талии. Результаты показывают, что дозы корицы менее 1,5 грамма в день (около половины чайной ложки) уменьшают окружность талии на 1,68 см. Однако употребление более 1,5 г/день не оказало существенного эффекта.

Метаанализ 21 клинического испытания с 1 480 участниками показал, что корица также снижает индекс массы тела (ИМТ) на 0,40 кг/м² и вес тела на 0,92 кг. Но она не изменила состав жира или мышечной массы участников.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что потеря веса, которая наблюдалась в исследованиях, очень мала и варьируется от двух до шести месяцев и в основном происходит без изменения состава тела. Они также использовали два разных вида корицы, но ни в одном из исследований не использовалась корица из продуктового магазина.

Как корица способствует потере веса

Исследователи не знают, как точно это происходит, но предполагают, что она позволяет глюкозе в крове быстрее поступать в клетки организма. Это снижает уровень глюкозы и может заставить инсулин работать более эффективно.

Похоже, что она также улучшает способ расщепления жира, когда он нам нужен для получения энергии. Кроме того, считается, что корица может позволить нам дольше чувствовать себя сытыми после поступления пищи из желудка в тонкий кишечник.

Есть ли риски?

Корица, как правило, считается безопасной при использовании в качестве специи в кулинарии и еде. Впрочем, в последние месяцы США и Австралия выпустили предупреждения о вреде для здоровья относительно уровня свинца и других тяжелых металлов в некоторых препаратах с корицей.

У некоторых людей также могут возникнуть побочные эффекты от корицы, в том числе желудочно-кишечные боли и аллергические реакции. Также известно, что один из активных ингредиентов, а именно кумарин, может быть токсичным для печени некоторых людей.

Таким образом, по словам Эванджелин Манциорис, директора программы по питанию и пищевым наукам, аккредитованный практикующий диетолог в Университете Южной Австралии, что употребление корицы действительно может оказывать небольшой эффект на снижение нашего веса, но едва ли обеспечит значительную его потерю. Нам также нужно помнить, что в этих испытаниях использовались продукты, отличающиеся от корицы, которую мы покупаем в магазинах. То, как мы храним корицу и как долго мы ее храним, также может повлиять на активные ингредиенты или ухудшить их. И потребление большего количества не принесет дополнительной пользы. На самом деле, это может увеличить риск побочных эффектов.

Ранее Фокус писал о полезных свойствах корицы, мускатного ореха и гвоздики.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.