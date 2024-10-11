Новий тренд. Чайна ложка кориці в щоденній каві допоможе спалити жир: чи може це спрацювати

У соціальних мережах стверджують, що кориця в каві дійсно здатна допомогти схуднути принаймні якщо споживати її постійно.

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Кориця вже давно використовується в усьому світі, як у солодких, так і в солоних стравах і напоях. Тепер новий тренд у TikTok стверджує, що додавання всього однієї чайної ложки кориці в щоденну каву протягом одного тижня може допомогти спалити жир. Але чи є в цьому твердженні хоч частка правди? Вчені роз'яснили ситуацію, пише Science Alert.

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Види кориці

Існує два види кориці, обидва з яких виготовляють шляхом подрібнення кори дерева циннамон і можуть містити кілька натуральних активних інгредієнтів:

кориця касія — найпоширеніший вид; має гіркий смак і містить вищі рівні одного з активних інгредієнтів коричного альдегіду;

цейлонська кориця — вона солодша на смак і містить близько 50-60% коричного альдегіду.

Кориця спалює жир

Огляд 35 досліджень показав, що вживання кориці дійсно може вплинути на окружність талії. Результати показують, що дози кориці менше ніж 1,5 грама на день (близько половини чайної ложки) зменшують окружність талії на 1,68 см. Однак вживання понад 1,5 г/день не мало істотного ефекту.

Метааналіз 21 клінічного випробування з 1 480 учасниками показав, що кориця також знижує індекс маси тіла (ІМТ) на 0,40 кг/м² і вагу тіла на 0,92 кг. Але вона не змінила склад жиру або м'язової маси учасників.

Таким чином, учені дійшли висновку, що втрата ваги, яку спостерігали в дослідженнях, дуже мала і варіюється від двох до шести місяців і здебільшого відбувається без зміни складу тіла. Вони також використовували два різні види кориці, але в жодному з досліджень не використовували корицю з продуктового магазину.

Як кориця сприяє втраті ваги

Дослідники не знають, як точно це відбувається, але припускають, що вона дає змогу глюкозі в крові швидше надходити в клітини організму. Це знижує рівень глюкози й може змусити інсулін працювати ефективніше.

Схоже, що вона також покращує спосіб розщеплення жиру, коли він нам потрібен для отримання енергії. Крім того, вважається, що кориця може дати нам змогу довше почуватися ситими після надходження їжі зі шлунка в тонкий кишківник.

Чи є ризики?

Кориця, як правило, вважається безпечною при використанні як спеції в кулінарії та їжі. Втім, останніми місяцями США та Австралія випустили попередження про шкоду для здоров'я щодо рівня свинцю та інших важких металів у деяких препаратах з корицею.

У деяких людей також можуть виникнути побічні ефекти від кориці, зокрема шлунково-кишковий біль та алергічні реакції. Також відомо, що один з активних інгредієнтів, а саме кумарин, може бути токсичним для печінки деяких людей.

Таким чином, за словами Еванджелін Манціоріс, директорки програми з харчування та харчових наук, акредитованої дієтологині-практикантки в Університеті Південної Австралії, вживання кориці справді може мати невеликий ефект на зниження нашої ваги, але навряд чи забезпечить значну її втрату. Нам також потрібно пам'ятати, що в цих випробуваннях використовували продукти, що відрізняються від кориці, яку ми купуємо в магазинах. Те, як ми зберігаємо корицю і як довго ми її зберігаємо, також може вплинути на активні інгредієнти або погіршити їх. І споживання більшої кількості не принесе додаткової користі. Насправді це може збільшити ризик побічних ефектів.

Раніше Фокус писав про корисні властивості кориці, мускатного горіха і гвоздики.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.