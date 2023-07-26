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Технології та наука

Підробка на вашій кухні. Вчені розповіли, як вибрати дійсно справжню корицю

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Фото: Pixabay | Ніжний і солодкий смак справжньої кориці зробив її заповітним інгредієнтом їжі протягом століть

Справжня кориця, відома як Cinnamomum verum або Cinnamomum zeylanicum, походить зі Шрі-Ланки, а також з Бірми та Малабарського узбережжя Індії. Її навіть вирощували в Південній Америці та Вест-Індії.

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Ніжний і солодкий смак справжньої кориці зробив її заповітним інгредієнтом їжі протягом століть, і в минулому вона навіть вважалася ціннішою за золото. Різні культури також включали її у свої релігійні практики. Окрім свого кулінарного значення, кориця продемонструвала потенційні лікувальні властивості, зокрема як можливий імітатор інсуліну, пише IFLScience.

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Однак там, де є високоцінний продукт, неминуче з'являється дешевша альтернатива. З'явилася "несправжня" кориця, яку зазвичай називають касія (Cinnamomum cassia). Цю пряність також отримують із кори дерева, що належить до тієї ж родини, що й цейлонська кориця. Проте касія може похвалитися сильнішим і гострішим ароматом, створюючи різкий контраст зі своїм делікатним побратимом.

Нижча вартість і ширше географічне розповсюдження касії призвели до частого використання. Її часто можна знайти в паличках кориці, що продаються в продуктових крамницях. Цікаво, що управління з продовольства і медикаментів США не робить різниці між касією та цейлонською корицею, попри їхній відмінний смак, аромат, текстуру та зовнішній вигляд.

На перший погляд, їх можна відрізнити — цейлонська кориця має коричневий колір, тоді як касія — червонувато-коричневий відтінок. Ба більше, їхня кора має значні відмінності — касія має темніший колір, товстіші листи і грубішу текстуру порівняно з цейлонською корицею.

Крім того, існує три різні види кориці касії — китайська, сайгонська та індонезійська — кожен з яких має свій унікальний смак:

  • Китайська касія — міцна і гірка, широко використовується в медицині в Китаї.
  • Сайгонський сорт відомий своїм яскраво вираженим смаком і ароматом, з відтінками прянощів.
  • Індонезійський сорт солодкий, але м'який і найчастіше зустрічається в супермаркетах.

Важливо зазначити, що всі види кориці містять сполуку під назвою кумарин. Касія містить більшу кількість цієї сполуки, і регулярне вживання її у великих кількостях може становити ризик для здоров'я.

Одна чайна ложка касії містить 5,8-12,1 мг кумарину, що перевищує допустиму добову норму споживання, встановлену Європейським агентством із безпеки харчових продуктів. Цейлонська кориця, з іншого боку, містить значно менше кумарину.

Для тих, хто бажає скуштувати справжню корицю, рекомендується купувати цейлонські палички кориці і подрібнювати їх в домашніх умовах. Так ви зможете гарантувати справжність і якість кориці, яку використовуєте у своїх ласощах, чи то булочки з корицею, чи то гарячий шоколад.

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