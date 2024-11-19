"Зі мною все добре": Харлан відреагувала на фейки про нібито її смерть

Українська фехтувальниця просить своїх підписників бути уважніше з фейковими новинами та підписуватися від подібних сторінок, які поширюють неправдиву інформацію.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан прокоментувала неправдиву інформацію про її смерть унаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Одеси. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Спортсменка написала своїм фоловерам, що з нею все гаразд, і просить "перевіряти достовірність інформації".

Скрін зі сторіз Ольги Харлан

"Люди, привіт. Сьогодні вранці підписниця надіслала мені новину з однієї сторінки у Facebook. Чесно кажучи, я в шоці, ця новина буде в наступній сториз. Також коментарі під цією новиною… самі побачите", — написала фехтувальниця.

За словами Харлан, вона була в шоці від такої інформації, а також здивована кількістю коментарів та репостів про нібито її загибель.

"Люди, будь ласка, давайте перевіряти достовірність інформації, слава Богу, вона фейкова. Зі мною все добре, але відписуйтесь геть із таких сторінок, не реагуйте. Це якийсь треш для мене. І ці сторінки, які в такий спосіб залучають підписників, це дуже низько. Тому люди, перевіряйте інформацію, зі мною все гаразд", — написала олімпійська чемпіонка.

Фейки про загибель Ольги Харлан — що відомо

В понеділок, 18 листопада в групі "Україна в серці" на Facebook був розміщений допис про нібито загибель фехтувальниці Ольги Харлан. Однак на час написання матеріалу Фокусу не вдалося знайти відповідний пост. Ймовірно, він був видалений адміністрацією групи після повідомлення спорстменки у своїх соцмережах.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що фехтувальниця Ольга Харлан виходить заміж після п'яти років стосунків. Ольга опублікувала знімок зі своїм бойфрендом-італійцем Луїджі Самеле, на якому спортсменка показує обручку на безіменному пальці. На фото Ольга щаслива та усміхнена, тоді як її бойфренд тримається за голову.

Пізніше стало відомо, що Харлан стала обличчям рекламної кампанії ресторану "Веранда на Дніпрі". Співпраця зі спортсменкою є справжньою честю не тільки для самого ресторану, а й для його гостей.