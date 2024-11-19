"Со мной все хорошо": Харлан отреагировала на фейки о якобы ее смерти

Украинская фехтовальщица просит своих подписчиков быть внимательнее с фейковыми новостями и подписываться от подобных страниц, которые распространяют ложную информацию.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан прокомментировала ложную информацию о ее смерти в результате вчерашнего ракетного обстрела Одессы. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Спортсменка написала своим фолловерам, что с ней все в порядке, и просит "проверять достоверность информации".

Скрин из сториз Ольги Харлан

"Люди, привет. Сегодня утром подписчица прислала мне новость с одной страницы в Facebook. Честно говоря, я в шоке, эта новость будет в следующей сториз. Также комментарии под этой новостью... сами увидите", — написала фехтовальщица.

По словам Харлан, она была в шоке от такой информации, а также удивлена количеством комментариев и репостов о якобы ее гибели.

"Люди, пожалуйста, давайте проверять достоверность информации, слава Богу, она фейковая. Со мной все хорошо, но отписывайтесь вон с таких страниц, не реагируйте. Это какой-то трэш для меня. И эти страницы, которые таким образом привлекают подписчиков, это очень низко. Поэтому люди, проверяйте информацию, со мной все в порядке", — написала олимпийская чемпионка.

Фейки о гибели Ольги Харлан — что известно

В понедельник, 18 ноября в группе"Украина в сердце" на Facebook было размещено сообщение о якобы гибели фехтовальщицы Ольги Харлан. Однако на момент написания материала Фокусу не удалось найти соответствующий пост. Вероятно, он был удален администрацией группы после сообщения спорстменки в своих соцсетях.

Напомним, Фокус писал о том, что фехтовальщица Ольга Харлан выходит замуж после пяти лет отношений. Ольга опубликовала снимок со своим бойфрендом-итальянцем Луиджи Самеле, на котором спортсменка показывает обручальное кольцо на безымянном пальце. На фото Ольга счастлива и улыбается, тогда как ее бойфренд держится за голову.

Позже стало известно, что Харлан стала лицом рекламной кампании ресторана "Веранда на Днепре". Сотрудничество со спортсменкой является настоящей честью не только для самого ресторана, но и для его гостей.