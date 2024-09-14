Ни минуты покоя: психолог рассказал, как телефоны незаметно поработили наш мозг

Зависимость от социальных сетей и гаджетов уже давно на слуху научного мира. Однако электронные устройства углубились в нашу жизнь куда больше, подсознательно контролируя ее и этому даже есть научное определение.

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Смартфоны, несомненно, произвели революцию в современной жизни, улучшив коммуникацию и сделав информацию более доступной, чем когда-либо. Однако этот технологический прогресс сопряжен с рядом проблем. В то время как смартфоны обеспечили беспрецедентную связь, они также привнесли ряд психологических явлений, связанных с их постоянным использованием. Один такой фантомный синдром может серьезно нарушить нашу повседневную жизнь, пишет Forbes.

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Относительно новое состояние начало проявляться у некоторых людей, известное как "синдром фантомной вибрации" — сенсорное искажение, когда они воспринимают свой телефон вибрирующим, хотя на самом деле это не так. Они считают, что чувствуют вибрацию своего телефона или слышат его жужжание, даже если на самом деле никаких уведомлений нет.

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В различных исследованиях это состояние называли "текстофренией" или "ринг-тревожностью", что отражает его связь с тревогами, связанными с мобильными технологиями. Исследование, проведенное в 2013 году в журнале Computers in Human Behavior, показало, что почти 89% участников испытывали фантомные вибрации хотя бы раз в две недели. Эта статистика подчеркивает, насколько распространена эта проблема, затрагивающая значительную часть пользователей смартфонов, заявляет психолог Марк Треверс.

Ощущение фантомных вибраций — не банальное явление, а отражение того, насколько глубоко смартфоны проникли в повседневную жизнь, говорит он. Это состояние является разновидностью тактильных галлюцинаций, когда мозг неверно интерпретирует сенсорные сигналы из-за ожидания вибрации телефона. По мере того как пользователи все больше зависят от своих устройств, их мозг начинает предвидеть и даже создавать эти сигналы, что приводит к ощущению несуществующей вибрации.

Исследования показывают, что это явление тесно связано с необходимостью мозга фильтровать и обрабатывать огромное количество сенсорных данных, которые он получает. Исследование, опубликованное в журнале BMJ в 2010 году, показало, что мозг, перегруженный непрерывным сенсорным сигналом, применяет фильтры, основанные на ожиданиях, что известно как поиск, управляемый гипотезами. Этот механизм является обоюдоострым мечом: он помогает справиться с постоянным притоком информации, но также приводит к ошибкам, таким как фантомные вибрации.

Более того, тревожность, связанная с использованием современных технологий, описанная в исследованиях 2013 года как "iDisorders", еще больше усугубляет проблему. По мере того как люди становятся все более зависимыми от своих устройств, предвкушение общения через них может проявляться в различных психологических симптомах, включая фантомные вибрации. Последующее исследование, проведенное в 2015 году, подтвердило это, подчеркнув, что тревога, связанная с ожиданием уведомлений, в значительной степени способствует появлению таких галлюцинаций.

Хотя синдром фантомных вибраций в целом безвреден, он показывает глубокую степень влияния, которое смартфоны оказывают на нашу психику сегодня. Это состояние, хотя обычно и не вызывает беспокойства, указывает на более широкую социальную проблему: глубокую интеграцию технологий в нашу жизнь, до такой степени, что они влияют даже на наше подсознательное восприятие.

Ранее Фокус писал о том, что ученые развенчали популярный миф о мобильных телефонах. Долгое время научный мир и общественность побаивались телефонов, считая, что из-за них могут развиваться серьезные проблемы со здоровьем, однако ВОЗ поставила точку в этом вопросе.

Также Фокус писал об опасностях нерегулярного сна. Согласно недавнему опубликованному исследованию, люди с нерегулярной продолжительностью сна более склонны к развитию атеросклероза, который представляет собой образование бляшек на стенках артерий.

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