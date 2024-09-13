Мужчину арестовали за то, что он анонимно звонил жене 100 раз в день и молчал

Женщина начала получать странные телефонные звонки от человека, который молчал, пока она не клала трубку. Со временем она начала подозревать мужа и обратилась в полицию.

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38-летний житель Японии, который преследовал по телефону собственную жену, анонимно звоня ей более 100 раз в день и ничего не говоря, пока она не повесит трубку, был арестован. Об этом пишет Oddity Central.

10 июля 31-летняя женщина из города Амагасаки начала получать странные телефонные звонки от человека, который просто молчал, пока она не бросала трубку. Это продолжалось несколько недель, поскольку звонки поступали с анонимного номера, и девушка не могла просто заблокировать их. В большинстве случаев она получала десятки звонков, но иногда незнакомы номер звонил более 100 раз в день.

В августе звонки продолжали поступать и отчаявшаяся женщина начала думать о том, как разоблачить своего преследователя. Чем больше она анализировала их характер, тем больше подозрений вызывал у нее муж. Единственное время, когда она не получала назойливых звонков, — это ночь, когда они спали в одной постели, и когда она использовала его телефон, чтобы поиграть в видеоигры.

Иллюстративное фото Фото: freestocks

В конце концов женщина обратилась в полицию с просьбой помочь ей разгадать эту загадку и поделилась с ними своими подозрениями, что преследователем может быть ее муж. Расследование подтвердило опасения пострадавшей и 4 сентября ее муж был арестован за нарушение закона о борьбе со сталкерами.

"Я люблю свою жену и звонил ей, ничего не говоря", — отвечал мужчина на вопрос, почему он больше месяца изводил собственную жену своими странными звонками.

Издание отмечает, что в Японии нередко супружеские пары живут раздельно, особенно когда одному из них приходится переезжать из-за работы, и иногда один из супругов становится настолько ревнивым, что начинает преследовать другого. Однако полиция Амагасаки подтвердила, что это первый случай телефонного преследования пары, живущей вместе.

Ранее Фокус сообщал, что женщина устраивала поджоги, чтобы посмотреть на пожарных и пофлиртовать с ними. Она хотела познакомиться с мужчиной в форме. Тот факт, что подозреваемая присутствовала на последних пожарах, вызвал подозрения у пожарной службы.

Также стало известно, что мужчина установил камеру в фальшивом камне и снял тысячи людей на горячих источниках. Женщина заметила странные отражения в скале, поняла, что в нее встроена шпионская камера, и заявила в полицию. Предполагаемого преступника поймали на горячем.