Чоловіка заарештували за те, що він анонімно телефонував дружині 100 разів на день і мовчав

Жінка почала отримувати дивні телефонні дзвінки від людини, яка мовчала, поки вона не клала слухавку. Згодом вона почала підозрювати чоловіка і звернулася в поліцію.

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38-річного жителя Японії, який переслідував телефоном власну дружину, анонімно дзвонячи їй понад 100 разів на день і нічого не кажучи, доки вона не повісить слухавку, було заарештовано. Про це пише Oddity Central.

10 липня 31-річна жінка з міста Амагасакі почала отримувати дивні телефонні дзвінки від людини, яка просто мовчала, поки вона не кидала слухавку. Це тривало кілька тижнів, оскільки дзвінки надходили з анонімного номера, і дівчина не могла просто заблокувати їх. У більшості випадків вона отримувала десятки дзвінків, але іноді незнайомий номер дзвонив понад 100 разів на день.

У серпні дзвінки продовжували надходити й зневірена жінка почала думати про те, як викрити свого переслідувача. Що більше вона аналізувала їхній характер, то більше підозр викликав у неї чоловік. Єдиний час, коли вона не отримувала настирливих дзвінків, — це ніч, коли вони спали в одному ліжку, і коли вона використовувала його телефон, щоб пограти у відеоігри.

Ілюстративне фото Фото: freestocks

Зрештою жінка звернулася до поліції з проханням допомогти їй розгадати цю загадку і поділилася з ними своїми підозрами, що переслідувачем може бути її чоловік. Розслідування підтвердило побоювання постраждалої, і 4 вересня її чоловіка заарештували за порушення закону про боротьбу зі сталкерами.

"Я кохаю свою дружину і дзвонив їй, нічого не кажучи", — відповідав чоловік на запитання, чому він понад місяць мучив власну дружину своїми дивними дзвінками.

Видання зазначає, що в Японії нерідко подружні пари живуть окремо, особливо коли одному з них доводиться переїжджати через роботу, і іноді один з подружжя стає настільки ревнивим, що починає переслідувати іншого. Однак поліція Амагасакі підтвердила, що це перший випадок телефонного переслідування пари, яка живе разом.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка влаштовувала підпали, щоб подивитися на пожежників і пофліртувати з ними. Вона хотіла познайомитися з чоловіком у формі. Той факт, що підозрювана була присутня на останніх пожежах, викликав підозри у пожежної служби.

Також стало відомо, що чоловік встановив камеру у фальшивому камені та зняв тисячі людей на гарячих джерелах. Жінка помітила дивні віддзеркалення в скелі, зрозуміла, що в неї вбудовано шпигунську камеру, і заявила в поліцію. Ймовірного злочинця спіймали на гарячому.