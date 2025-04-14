Почему быстрая зарядка важнее, чем более емкая батарея смартфона: 5 причин

Эксперты считают, что современные телефоны не нуждаются в супер емких аккумуляторах, и вот почему.

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Об этом пишет издание androidpolice.com.

Большая батарея не нужна, если телефон заряжается очень быстро

Специалисты считают, что нет смысла покупать смартфоны с батареей емкостью 5500 мАч и более, если есть быстрая зарядка. Достаточно 5-10 минут доступа к электросети — и гаджет снова сможет функционировать весь день, если поддерживается быстрая зарядка.

Экономия времени

Ожидание, пока телефон зарядится, раздражает. Кажется, что гаджет напитывается целую вечность, если он поддерживает только скорость зарядки менее 20 Вт. Некоторые оставляют телефон подключенным к сети на ночь, чтобы избежать такого "простоя". Если телефон поддерживает скорость зарядки более 30 Вт, то не придется так сильно беспокоиться о потерянном времени.

"Хотелось бы, чтобы производители продвигали более быструю зарядку на меньших телефонах, таких как Google Pixel 8a и Galaxy S25, а не ограничивали их более крупными флагманскими моделями", — пишут авторы.

Путешествия без проблем

Во время путешествий мы больше всего беспокоимся о времени работы аккумулятора телефона. Даже если смартфон с мощной батареей, это беспокойство не исчезает полностью из-за неопределенности в поиске розетки в аэропортах и ​​на вокзалах. Большая батарея выгодна, но когда она разряжается, что неизбежно во время длительных поездок, подзарядка становится головной болью, если телефон не поддерживает сверхбыструю зарядку.

"Вы проведете 30 минут или больше рядом с розеткой, если смартфон заряжается на 20 Вт, чтобы повысить процент заряда батареи до приемлемого уровня", — говорится в материале.

Благодаря более быстрой зарядке можно быстро подзарядить телефон во время коротких остановок, — понадобится 15–20 минут. Это освобождает от постоянной проверки процента заряда батареи, поиска розеток в общественных местах, поможет продержаться весь день, пока вы не доберетесь до номера в отеле.

Смартфон заряжается Фото: androidpolice.com

Внешний аккумулятор спасает не всегда

Можно купить внешний аккумулятор. Это удобно во время путешествий, но также важна и более быстрая зарядка.

Смартфоны, как правило, имеют максимальную скорость зарядки. Например, Pixel 9 Pro может напитываться до 27 Вт с помощью зарядного устройства Google USB-C мощностью 45 Вт. Но он не будет заряжаться быстрее с адаптером питания мощностью 60 Вт или 100 Вт.

Авторы пишут, что OnePlus 13 оснащен массивным аккумулятором емкостью 6000 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку до 100 Вт с зарядными устройствами SUPERVOOC. И рекомендуют выбирать телефоны такого плана.

Защищенность от будущих изменений

В отличие от десятилетия назад, большинство людей не обновляют свои телефоны каждый год. Если вы покупаете новый смартфон в 2025 году, стоит обратить внимание на модели с более высокой скоростью зарядки, например, от Motorola и OnePlus, говорится в материале.

Даже если у нового телефона впечатляющее время автономной работы, он не будет работать на пике производительности аккумулятора через 2 года. Однако скорость зарядки не ухудшится со временем. Смартфон, рассчитанный на быструю зарядку 45 Вт, продолжит заряжаться с такой же скоростью с правильным адаптером питания 5 или 6 лет спустя.

Более быстрая зарядка имеет большее значение

Пользователи часто выбирают смартфоны с большими батареями, потому что они обещают более длительные периоды работы. Однако более быстрая зарядка имеет большее значение в повседневном использовании, потому что она полностью меняет привычки. Можно больше не оставлять свой телефон подключенным к сети на ночь. Быстрая позволяет эффективнее управлять своим временем и задачами и при этом не зависеть так уж сильно от розеток. Она позволяет обеспечить комфорт и свободу передвижений, заключают авторы.

Ранее мы писали, почему не стоит использовать беспроводную зарядку. Многие производители предлагают беспроводную зарядку для смартфонов, однако технология до сих пор имеет ряд недостатков, делающих ее почти бесполезной.