Чому швидка зарядка важливіша, ніж більш ємна батарея смартфона: 5 причин

Експерти вважають, що сучасні телефони не потребують суперємних акумуляторів, і ось чому.

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Про це пише видання androidpolice.com.

Велика батарея не потрібна, якщо телефон заряджається дуже швидко

Фахівці вважають, що немає сенсу купувати смартфони з батареєю ємністю 5500 мАг і більше, якщо є швидка зарядка. Досить 5-10 хвилин доступу до електромережі — і гаджет знову зможе функціонувати весь день, якщо підтримується швидка зарядка.

Економія часу

Очікування, поки телефон зарядиться, дратує. Здається, що гаджет насичується цілу вічність, якщо він підтримує лише швидкість зарядки менше 20 Вт. Дехто залишає телефон підключеним до мережі на ніч, щоб уникнути такого "простою". Якщо телефон підтримує швидкість зарядки понад 30 Вт, то не доведеться так сильно турбуватися про втрачений час.

"Хотілося б, щоб виробники просували швидшу зарядку на менших телефонах, таких як Google Pixel 8a і Galaxy S25, а не обмежували їх більшими флагманськими моделями", — пишуть автори.

Подорожі без проблем

Під час подорожей ми найбільше турбуємося про час роботи акумулятора телефона. Навіть якщо смартфон із потужною батареєю, це занепокоєння не зникає повністю через невизначеність у пошуку розетки в аеропортах і на вокзалах. Велика батарея вигідна, але коли вона розряджається, що неминуче під час тривалих поїздок, підзарядка стає головним болем, якщо телефон не підтримує надшвидку зарядку.

"Ви проведете 30 хвилин або більше поруч із розеткою, якщо смартфон заряджається на 20 Вт, щоб підвищити відсоток заряду батареї до прийнятного рівня", — ідеться в матеріалі.

Завдяки швидшій зарядці можна швидко підзарядити телефон під час коротких зупинок, — знадобиться 15-20 хвилин. Це звільняє від постійної перевірки відсотка заряду батареї, пошуку розеток у громадських місцях, допоможе протриматися весь день, поки ви не доберетеся до номера в готелі.

Смартфон заряджається Фото: androidpolice.com

Зовнішній акумулятор рятує не завжди

Можна купити зовнішній акумулятор. Це зручно під час подорожей, але також важлива і швидша зарядка.

Смартфони, як правило, мають максимальну швидкість зарядки. Наприклад, Pixel 9 Pro може насичуватися до 27 Вт за допомогою зарядного пристрою Google USB-C потужністю 45 Вт. Але він не буде заряджатися швидше з адаптером живлення потужністю 60 Вт або 100 Вт.

Автори пишуть, що OnePlus 13 оснащений масивним акумулятором ємністю 6000 мАг і підтримує надшвидку зарядку до 100 Вт із зарядними пристроями SUPERVOOC. І рекомендують обирати телефони такого плану.

Захищеність від майбутніх змін

На відміну від десятиліття тому, більшість людей не оновлюють свої телефони щороку. Якщо ви купуєте новий смартфон у 2025 році, варто звернути увагу на моделі з вищою швидкістю заряджання, наприклад, від Motorola і OnePlus, ідеться в матеріалі.

Навіть якщо новий телефон має вражаючий час автономної роботи, він не працюватиме на піку продуктивності акумулятора через 2 роки. Однак швидкість заряджання не погіршиться з часом. Смартфон, розрахований на швидку зарядку 45 Вт, продовжить заряджатися з такою самою швидкістю з правильним адаптером живлення 5 або 6 років потому.

Більш швидка зарядка має більше значення

Користувачі часто обирають смартфони з більшими батареями, тому що вони обіцяють триваліші періоди роботи. Однак більш швидке заряджання має більше значення в повсякденному використанні, тому що воно повністю змінює звички. Можна більше не залишати свій телефон підключеним до мережі на ніч. Швидка дає змогу ефективніше керувати своїм часом і завданнями і при цьому не залежати так вже сильно від розеток. Вона дає змогу забезпечити комфорт і свободу пересувань, підсумовують автори.

Раніше ми писали, чому не варто використовувати бездротову зарядку. Багато виробників пропонують бездротову зарядку для смартфонів, проте технологія досі має низку недоліків, які роблять її майже марною.