Как быстро зарядить смартфон до 100%: секрет вовсе не в зарядном устройстве

Есть простой способ быстрой зарядки, и он не связан с использованием оригинального зарядного устройства Apple. Все дело в выборе правильных кабелей и адаптеров.

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Об этом пишет издание thesun.co.uk.

Несколько моделей iPhone поддерживают быструю зарядку, но пользователям также нужна правильная настройка кабеля и адаптера. Это позволит зарядить iPhone 8 или более поздние модели на 50% за 30 минут.

Пользователю нужно будет подключить зарядный кабель к адаптеру мощностью 18 Вт или больше. Именно количество ватт имеет значение. Когда iPhone поставлялись с зарядными устройствами в комплекте, они обычно были на 5 Вт.

Можно купить оригинальное зарядное устройство мощностью более 18 Вт, но многие другие компании, такие как Anker и Belkin, тоже их производят. Стоит лишь убедиться, что они поддерживают USB-PD или USB Power Delivery. На упаковке, как правило, указана и мощность устройств.

Существует множество брендов зарядных устройств для телефонов, но также и множество сомнительных альтернатив. И если вы скупаете дешевые адаптеры, есть вероятность, что они могут не соответствовать надлежащим стандартам безопасности. По крайней мере, с зарядным устройством Apple пользователь знает, что оно точно разработано для iPhone.

Компания заявляет, что совершенно нормально использовать зарядные адаптеры и кабели, которые она не производит. И даже можно получить максимальную скорость зарядки с этими устройствами. Но нужно быть осторожными, чтобы не купить небезопасные кабели или зарядные устройства.

"Вы также можете заряжать iPhone с помощью кабелей и адаптеров питания "Made for iPhone" или других сторонних производителей, которые соответствуют USB 2.0 или более поздней версии", — заявила Apple. "И с применимыми национальными нормами и международными и региональными стандартами безопасности".

Но компания предупредила: "Другие адаптеры могут не соответствовать применимым стандартам безопасности, и зарядка с помощью таких адаптеров может представлять риски".

Apple предупреждает, что зарядка может замедлиться или даже полностью прекратиться, если температура телефона выходит за пределы нормального диапазона. Смартфон может нагреваться довольно быстро, особенно если он находится под прямыми солнечными лучами, в машине или под одеялом. И он подвергается большему риску нагрева во время зарядки. Компания утверждает, что температура окружающей среды должна составлять от 0°C до 35°C.

Также стоит отметить, что слишком сильный нагрев телефона может навсегда сократить срок службы батареи. Так что это еще одна веская причина избегать перегрева.

Ранее мы писали, почему быстрая зарядка важнее, чем более емкая батарея. Эксперты считают, что современные телефоны не нуждаются в супер емких аккумуляторах.