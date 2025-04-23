Як швидко зарядити смартфон до 100%: секрет зовсім не в зарядному пристрої

Є простий спосіб швидкої зарядки, і він не пов'язаний з використанням оригінального зарядного пристрою Apple. Вся справа у виборі правильних кабелів і адаптерів.

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Про це пише видання thesun.co.uk.

Кілька моделей iPhone підтримують швидку зарядку, але користувачам також потрібне правильне налаштування кабелю та адаптера. Це дасть змогу зарядити iPhone 8 або пізніші моделі на 50% за 30 хвилин.

Користувачеві потрібно буде підключити зарядний кабель до адаптера потужністю 18 Вт або більше. Саме кількість ват має значення. Коли iPhone поставлялися із зарядними пристроями в комплекті, вони зазвичай були на 5 Вт.

Можна купити оригінальний зарядний пристрій потужністю понад 18 Вт, але багато інших компаній, як-от Anker і Belkin, теж їх виробляють. Варто лише переконатися, що вони підтримують USB-PD або USB Power Delivery. На упаковці, як правило, вказана і потужність пристроїв.

Існує безліч брендів зарядних пристроїв для телефонів, але також і безліч сумнівних альтернатив. І якщо ви скуповуєте дешеві адаптери, є ймовірність, що вони можуть не відповідати належним стандартам безпеки. Принаймні, із зарядним пристроєм Apple користувач знає, що він точно розроблений для iPhone.

Компанія заявляє, що абсолютно нормально використовувати зарядні адаптери та кабелі, які вона не виробляє. І навіть можна отримати максимальну швидкість зарядки з цими пристроями. Але потрібно бути обережними, щоб не купити небезпечні кабелі або зарядні пристрої.

"Ви також можете заряджати iPhone за допомогою кабелів і адаптерів живлення "Made for iPhone" або інших сторонніх виробників, які відповідають USB 2.0 або пізнішій версії", — заявила Apple. "І з застосовними національними нормами та міжнародними і регіональними стандартами безпеки".

Але компанія попередила: "Інші адаптери можуть не відповідати застосовним стандартам безпеки, і зарядка за допомогою таких адаптерів може становити ризики".

Apple попереджає, що зарядка може сповільнитися або навіть повністю припинитися, якщо температура телефону виходить за межі нормального діапазону. Смартфон може нагріватися досить швидко, особливо якщо він перебуває під прямими сонячними променями, в машині або під ковдрою. І він піддається більшому ризику нагрівання під час заряджання. Компанія стверджує, що температура навколишнього середовища має становити від 0°C до 35°C.

Також варто зазначити, що занадто сильне нагрівання телефону може назавжди скоротити термін служби батареї. Тож це ще одна вагома причина уникати перегріву.

Раніше ми писали, чому швидка зарядка важливіша, ніж більш ємна батарея. Експерти вважають, що сучасні телефони не потребують супер ємних акумуляторів.