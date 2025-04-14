Как продлить срок службы аккумулятора смартфона: правда и мифы о зарядке гаджетов

Если вы хотите максимально использовать смартфон, можете продлить срок службы батареи, прежде чем она выйдет из строя.

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Издание androidpolice.com рассказало о мифах и действенных методах относительно работы аккумуляторов.

Что на самом деле означает продление срока службы батареи

Когда производитель упоминает, что срок службы устройства должен составлять 6 лет, то имеется ввиду расчетное среднее значение. В реальности, аккумулятор может выйти из строя раньше или позже, — тут все зависит от пользовательского опыта.

Продление срока службы означает оптимизацию батареи и соблюдение надлежащих методов сохранения ее заряда. Таким образом, при нормальном использовании, если батарея будет работать от 15 до 24 часов вне режима максимальной экономии заряда, нужно стремиться к более высокому пределу (отметке в 24 часа). Личные привычки, настройки программного обеспечения и даже общий уход за устройством определяют общее состояние батареи и срок службы устройства.

Смартфон и зарядное устройство Фото: androidauthority.com

Действительно ли ограничение заряда до 85% продлевает срок службы аккумулятора?

Да, продлевает. Но не все так однозначно. Во-первых, важна скорость зарядки, например, выбираете ли вы быструю или обычную зарядку. Кроме того, имеет значение фактическое зарядное устройство. Неофициальные зарядные устройства могут повлиять на срок службы аккумулятора; у них может отсутствовать регулируемая выходная мощность.

Проблему составляет и перегрев. Тепло выделяется как побочный продукт электрохимической реакции в аккумуляторе. Нормально, если телефон нагревается (немного теплый), но если он перегревается (становится горячим), это признак неисправного зарядного устройства, порта или батареи. Ночная зарядка может помешать отслеживать этот эффект.

Поддерживать заряд следует в диапазоне от 20% до 80% — это оптимально для литий-ионных аккумуляторов. Частая разрядка смартфона до 0% изнашивает литий-ионную батарею, так как каждый раз при полном разряде на электродах будет скапливаться больше материала по сравнению с тем, что находится в растворе. Зарядка будет выталкивать ионы обратно в раствор; со временем некоторые из них навсегда прилипнут к электродам, теряя постоянный заряд аккумулятора.

Большинство телефонов оснащены защитным механизмом, который отключается, даже если заряд батареи падает ниже 0%. Значение 0% на самом деле не является 0%. Но если позволять телефону оставаться на уровне 0% в течение длительного времени, в конечном итоге заряд потеряется.

В идеале нужно поддерживать заряд в диапазоне от 40% до 80%, чтобы сохранять батарею в наилучшей форме. Этот диапазон позволяет избежать нагрузки на аккумулятор и минимизировать деградацию. Он также помогает избежать экстремальных уровней зарядки, перезарядки (при зарядке выше 80%) и глубокой зарядки (при зарядке ниже 40%), что несет более высокий риск выделения большего количества тепла, чем обычно при зарядке в оптимальном диапазоне.

Если устройство перегревается, это признак того, что телефон, скорее всего, получит необратимое повреждение батареи.

Зарядное устройство OnePlus

Что такое эффект памяти батареи?

Эффект памяти ранее был явлением, исследованным в никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных аккумуляторах. Если эти аккумуляторы многократно перезаряжаются после частичной разрядки, они постепенно теряют полезную емкость. Это означает, что аккумулятор больше не удерживает столько заряда, сколько было раньше по сравнению с тем, что у него есть на самом деле.

В результате многие считают, что раз в месяц следует проводить глубокую разрядку батареи (давать телефону полностью разрядиться), чтобы он не заряжался только до частичной емкости. Исследования показали, что литий-ионные аккумуляторы не имеют этой проблемы, т.е. они не демонстрируют эффекта памяти.

Может ли закрытие фоновых приложений продлить срок службы аккумулятора?

И да, и нет. Это зависит от программного обеспечения смартфона. Например, у Apple есть функция приостановки приложений. Закрытие и повторное открытие приложения может привести к большему разряду аккумулятора, чем приостановка этих приложений.

Работая в фоновом режиме, приложения потребляют вычислительную мощность устройства и постоянно взаимодействуют со службами определения местоположения и сетью Wi-Fi, разряжая батарею. У большинства телефонов Android есть способы борьбы с фоновыми приложениями, чтобы уменьшить разрядку батареи; у телефонов Samsung есть список приложений для глубокого сна, а у телефонов Pixel есть настройка, которая позволяет включать/выключать фоновую активность.

Выводы

Если вы действительно хотите продлить срок службы батареи телефона, авторы советуют настроить режим зарядки и внимательно следить за отображаемыми процентами.

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