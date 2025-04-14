Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Как продлить срок службы аккумулятора смартфона: правда и мифы о зарядке гаджетов

Фото: androidpolice.com

Если вы хотите максимально использовать смартфон, можете продлить срок службы батареи, прежде чем она выйдет из строя.

Related video

Издание androidpolice.com рассказало о мифах и действенных методах относительно работы аккумуляторов.

Что на самом деле означает продление срока службы батареи

Когда производитель упоминает, что срок службы устройства должен составлять 6 лет, то имеется ввиду расчетное среднее значение. В реальности, аккумулятор может выйти из строя раньше или позже, — тут все зависит от пользовательского опыта.

Продление срока службы означает оптимизацию батареи и соблюдение надлежащих методов сохранения ее заряда. Таким образом, при нормальном использовании, если батарея будет работать от 15 до 24 часов вне режима максимальной экономии заряда, нужно стремиться к более высокому пределу (отметке в 24 часа). Личные привычки, настройки программного обеспечения и даже общий уход за устройством определяют общее состояние батареи и срок службы устройства.

смартфон, зарядное устройство Fullscreen
Смартфон и зарядное устройство
Фото: androidauthority.com

Действительно ли ограничение заряда до 85% продлевает срок службы аккумулятора?

Да, продлевает. Но не все так однозначно. Во-первых, важна скорость зарядки, например, выбираете ли вы быструю или обычную зарядку. Кроме того, имеет значение фактическое зарядное устройство. Неофициальные зарядные устройства могут повлиять на срок службы аккумулятора; у них может отсутствовать регулируемая выходная мощность.

Проблему составляет и перегрев. Тепло выделяется как побочный продукт электрохимической реакции в аккумуляторе. Нормально, если телефон нагревается (немного теплый), но если он перегревается (становится горячим), это признак неисправного зарядного устройства, порта или батареи. Ночная зарядка может помешать отслеживать этот эффект.

Поддерживать заряд следует в диапазоне от 20% до 80% — это оптимально для литий-ионных аккумуляторов. Частая разрядка смартфона до 0% изнашивает литий-ионную батарею, так как каждый раз при полном разряде на электродах будет скапливаться больше материала по сравнению с тем, что находится в растворе. Зарядка будет выталкивать ионы обратно в раствор; со временем некоторые из них навсегда прилипнут к электродам, теряя постоянный заряд аккумулятора.

Большинство телефонов оснащены защитным механизмом, который отключается, даже если заряд батареи падает ниже 0%. Значение 0% на самом деле не является 0%. Но если позволять телефону оставаться на уровне 0% в течение длительного времени, в конечном итоге заряд потеряется.

В идеале нужно поддерживать заряд в диапазоне от 40% до 80%, чтобы сохранять батарею в наилучшей форме. Этот диапазон позволяет избежать нагрузки на аккумулятор и минимизировать деградацию. Он также помогает избежать экстремальных уровней зарядки, перезарядки (при зарядке выше 80%) и глубокой зарядки (при зарядке ниже 40%), что несет более высокий риск выделения большего количества тепла, чем обычно при зарядке в оптимальном диапазоне.

Если устройство перегревается, это признак того, что телефон, скорее всего, получит необратимое повреждение батареи.

Зарядное устройство, OnePlus Fullscreen
Зарядное устройство OnePlus

Что такое эффект памяти батареи?

Эффект памяти ранее был явлением, исследованным в никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных аккумуляторах. Если эти аккумуляторы многократно перезаряжаются после частичной разрядки, они постепенно теряют полезную емкость. Это означает, что аккумулятор больше не удерживает столько заряда, сколько было раньше по сравнению с тем, что у него есть на самом деле.

В результате многие считают, что раз в месяц следует проводить глубокую разрядку батареи (давать телефону полностью разрядиться), чтобы он не заряжался только до частичной емкости. Исследования показали, что литий-ионные аккумуляторы не имеют этой проблемы, т.е. они не демонстрируют эффекта памяти.

Может ли закрытие фоновых приложений продлить срок службы аккумулятора?

И да, и нет. Это зависит от программного обеспечения смартфона. Например, у Apple есть функция приостановки приложений. Закрытие и повторное открытие приложения может привести к большему разряду аккумулятора, чем приостановка этих приложений.

Работая в фоновом режиме, приложения потребляют вычислительную мощность устройства и постоянно взаимодействуют со службами определения местоположения и сетью Wi-Fi, разряжая батарею. У большинства телефонов Android есть способы борьбы с фоновыми приложениями, чтобы уменьшить разрядку батареи; у телефонов Samsung есть список приложений для глубокого сна, а у телефонов Pixel есть настройка, которая позволяет включать/выключать фоновую активность.

Выводы

Если вы действительно хотите продлить срок службы батареи телефона, авторы советуют настроить режим зарядки и внимательно следить за отображаемыми процентами.

Ранее мы писали, как восстановить удаленные текстовые сообщения на Android-смартфонах. Вы случайно удалили важные сообщения? Вероятность их восстановления зависит от того, как часто делаются резервные копии данных, как давно их удалили, какие приложения для обмена сообщениями используются.