Как восстановить удаленные текстовые сообщения на Android-смартфонах

Вы случайно удалили важные сообщения? Вероятность их восстановления зависит от того, как часто делаются резервные копии данных, как давно их удалили, какие приложения для обмена сообщениями используются.

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Об этом пишет СМИ androidpolice.com.

В зависимости от приложения для обмена сообщениями, можно восстановить удаленные текстовые сообщения на Android. Например, пользовательская оболочка Android от Samsung имеет корзину в своем стандартном приложении для обмена сообщениями, что позволяет восстановить СМС.

А вот в Google Messages нет корзины. Когда вы удаляете сообщение, вы теряете его навсегда. Однако возможно, что вы случайно заархивировали тексты. Архивация разговора удаляет его из основного списка разговоров, но не удаляет сообщения. На устройствах Android архивировать и разархивировать тексты легко. Это также работает с Google Messages на Windows, Mac или других компьютерах.

Как разархивировать сообщения в Google Messages на телефонах и планшетах Android

Откройте приложение Google Messages.

Нажмите значок своего профиля рядом со значком поиска.

Выберите "Архивировать".

Нажмите и удерживайте на сообщения, которые вы хотите восстановить.

Затем нажмите кнопку "Разархивировать" в правом верхнем углу.

Как разархивировать тексты в Google Messages на компьютерах

Чтобы разархивировать тексты в Google Messages с помощью персонального компьютера, выполните следующие действия:

Перейдите в Google Messages Web и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить мобильное устройство и компьютер.

Снимок экрана с инструкциями по сопряжению устройств и QR-кодом для веб-версии Google Messages

Нажмите значок меню в правом верхнем углу. Затем выберите "Архивировать".

Нажмите "Разархивировать" рядом с сообщением.

Нажмите "Готово".

Как восстановить удаленные текстовые сообщения на смартфонах Samsung Galaxy

Телефоны и планшеты Samsung предлагают несколько способов восстановления удаленных сообщений за пределами типичных стандартных процедур Android. Они используют пользовательский скин Android под названием One UI, который включает в себя эксклюзивный текстовый менеджер Samsung Messages. Устройство имеет корзину, которую можно включить в меню настроек. Если она активирована, удаленные текстовые сообщения помещаются в корзину на 30 дней.

По истечении времени приложение стирает сообщение навсегда. В дополнение к приложению Messages, вы можете использовать Samsung Cloud для резервного копирования и восстановления потерянных сообщений. Это облачное решение, подобное Google Drive, для хранения данных, включая журналы вызовов, сообщения и настройки.

Samsung Switch — еще один вариант, хотя для его использования вам нужно подключить телефон к ПК. Это программное обеспечение для передачи данных создает резервные копии данных на одном устройстве и переносит их на новое.

Как восстановить утерянные сообщения без резервного копирования с помощью инструмента восстановления данных Android

Когда вы удаляете текстовое сообщение на своем Android, оно не стирается тут же. Телефон отмечает это пространство как доступное, что означает, что новые данные могут в конечном итоге перезаписать его. Если вы быстро воспользуетесь этим, сможете использовать программное обеспечение для восстановления, чтобы вернуть эти сообщения. Успех зависит от того, как долго вы ждали и перезаписали ли новые данные эти тексты.

DroidKit — один из нескольких инструментов восстановления данных Android. Вот как он работает:

Откройте DroidKit и выберите Deep Recovery from Device в разделе Data Recovery. Перейдите в Settings, откройте About Phone (Software information on OneUI) и нажмите Build Number 7 раз. Вернитесь в Settings, откройте Developer Options и включите USB Debugging Подключите телефон к компьютеру. Выберите Messages to scan и нажмите Start. После завершения сканирования просмотрите сообщения и выберите, восстанавливать ли их на вашем устройстве или ПК. Завершите процесс восстановления, чтобы получить текстовые сообщения.

Инструмент восстановления DroidKit в настоящее время не работает с Android 15. Пользователям устройств Android 15 необходимо выбрать другое программное обеспечение для восстановления (Disc Drill или EaseUS), чтобы восстановить текстовые сообщения. Тем не менее, даже в этом случае нет гарантии, что ваши данные будут восстановлены. Лучший способ восстановить потерянные сообщения на Android 15 — это архивация (если они архивируются, а не удаляются), о которой мы говорили выше, или использование Google Диска для открытия резервных копий.

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