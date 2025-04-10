"Уничтожила" бюджетные смартфоны: на что способна новинка Moto G Stylus (фото)

Moto G Stylus обходит многие бюджетники, по крайней мере, так утверждают тестировщики, сравнившие модель с подобными на рынке.

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Об этом пишет издание androidauthority.com.

Среди бюджетных и средних Android-телефонов в 2025 году выделяется Google Pixel 9a, который оснащен качественным дисплеем, улучшенными камерами, значительно более емкой батареей и предлагает новый дизайн. С тем же чипом Tensor, что и у более премиальных Pixel 9 и Pixel 9 Pro, функциями ИИ он стоит всего 500 долларов.

Однако Motorola представила выгодного конкурента — Moto G Stylus 2025 за 400 долларов. Эта новинка может стать "убийцей" Google Pixel 9a, считают тестировщики.

Смартфон Moto G Stylus (2025) Фото: androidauthority.com

В этом году Moto G Stylus сохранил тот же дизайн, что и в 2024-м, а также значительно повысил долговечность Stylus — рейтинг IP52 в модели 2024 года вырос до IP68 в версии 2025 года. OLED-панель получила разрешение до 2712 x 1220 пикс., и вдвое большую пиковую яркость.

Время работы аккумулятора всегда было сильной стороной телефонов Moto G, и, как и его предшественник, Stylus 2025 имеет емкость батареи 5000 мАч. Это значит, что телефон сможет работать два дня. Скорость зарядки повысили с 30 Вт до 68 Вт.

Смартфон Moto G Stylus 2025 Фото: androidauthority.com

Чип Snapdragon 6 Gen 3 обеспечит надежную производительность и поддержку казуальных игр. Характеристики камер не сильно отличаются между двумя телефонами 2024 и 2025 годов, но тестировщикам удалось сделать несколько довольно приличных снимков с прошлогоднего Stylus, поэтому новинка будет работать не хуже, думают они.

"Хороший дизайн? Есть. Качественный дисплей? Есть. Длительное время автономной работы и быстрая зарядка? Да и да. Надежная производительность и камеры? Почти наверняка. И все это за цену всего в 400 долларов. Теперь понятно, почему мы рассматриваем Moto G Stylus (2025) как серьезную альтернативу Pixel 9a за 500 долларов", — резюмировали авторы.

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