"Знищила" бюджетні смартфони: на що здатна новинка Moto G Stylus (фото)

Moto G Stylus обходить багато бюджетників, принаймні так стверджують тестувальники, які порівняли модель з подібними на ринку.

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Про це пише видання androidauthority.com.

Серед бюджетних і середніх Android-телефонів у 2025 році вирізняється Google Pixel 9a, який оснащений якісним дисплеєм, покращеними камерами, значно ємнішою батареєю та пропонує новий дизайн. З тим самим чипом Tensor, що й у більш преміальних Pixel 9 і Pixel 9 Pro, функціями ШІ він коштує лише 500 доларів.

Однак Motorola представила вигідного конкурента — Moto G Stylus 2025 за 400 доларів. Ця новинка може стати "вбивцею" Google Pixel 9a, вважають тестувальники.

Смартфон Moto G Stylus (2025) Фото: androidauthority.com

Цього року Moto G Stylus зберіг той самий дизайн, що й у 2024-му, а також значно підвищив довговічність Stylus — рейтинг IP52 у моделі 2024 року зріс до IP68 у версії 2025 року. OLED-панель отримала роздільну здатність до 2712 x 1220 пікс, і вдвічі більшу пікову яскравість.

Час роботи акумулятора завжди був сильною стороною телефонів Moto G, і, як і його попередник, Stylus 2025 має ємність батареї 5000 мАг. Це означає, що телефон зможе працювати два дні. Швидкість зарядки підвищили з 30 Вт до 68 Вт.

Смартфон Moto G Stylus 2025 Фото: androidauthority.com

Чип Snapdragon 6 Gen 3 забезпечить надійну продуктивність і підтримку казуальних ігор. Характеристики камер не сильно відрізняються між двома телефонами 2024 і 2025 років, але тестувальникам вдалося зробити кілька доволі пристойних знімків з минулорічного Stylus, тож новинка працюватиме не гірше, думають вони.

"Хороший дизайн? Є. Якісний дисплей? Є. Тривалий час автономної роботи і швидка зарядка? Так і так. Надійна продуктивність і камери? Майже напевно. І все це за ціну всього в 400 доларів. Тепер зрозуміло, чому ми розглядаємо Moto G Stylus (2025) як серйозну альтернативу Pixel 9a за 500 доларів", — резюмували автори.

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