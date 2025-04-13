Як відновити видалені текстові повідомлення на Android-смартфонах

Ви випадково видалили важливі повідомлення? Імовірність їхнього відновлення залежить від того, як часто робляться резервні копії даних, як давно їх видалили, які додатки для обміну повідомленнями використовуються.

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Про це пише ЗМІ androidpolice.com.

Залежно від програми для обміну повідомленнями, можна відновити видалені текстові повідомлення на Android. Наприклад, користувацька оболонка Android від Samsung має кошик у своєму стандартному додатку для обміну повідомленнями, що дає змогу відновити СМС.

А ось у Google Messages немає кошика. Коли ви видаляєте повідомлення, ви втрачаєте його назавжди. Однак можливо, що ви випадково заархівували тексти. Архівація розмови видаляє її з основного списку розмов, але не видаляє повідомлення. На пристроях Android архівувати та розархівувати тексти легко. Це також працює з Google Messages на Windows, Mac або інших комп'ютерах.

Як розархівувати повідомлення в Google Messages на телефонах і планшетах Android

Відкрийте додаток Google Messages.

Натисніть значок свого профілю поруч зі значком пошуку.

Виберіть "Архівувати".

Натисніть і утримуйте на повідомлення, які ви хочете відновити.

Потім натисніть кнопку "Розархівувати" у правому верхньому куті.

Як розархівувати тексти в Google Messages на комп'ютерах

Щоб розархівувати тексти в Google Messages за допомогою персонального комп'ютера, виконайте такі дії:

Перейдіть у Google Messages Web і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб підключити мобільний пристрій і комп'ютер.

Знімок екрана з інструкціями щодо сполучення пристроїв і QR-кодом для веб-версії Google Messages

Натисніть значок меню в правому верхньому куті. Потім виберіть "Архівувати".

Натисніть "Розархівувати" поруч із повідомленням.

Натисніть "Готово".

Як відновити видалені текстові повідомлення на смартфонах Samsung Galaxy

Телефони та планшети Samsung пропонують кілька способів відновлення видалених повідомлень за межами типових стандартних процедур Android. Вони використовують користувацький скін Android під назвою One UI, який включає в себе ексклюзивний текстовий менеджер Samsung Messages. Пристрій має кошик, який можна увімкнути в меню налаштувань. Якщо його активовано, видалені текстові повідомлення поміщаються в кошик на 30 днів.

Після закінчення часу додаток стирає повідомлення назавжди. На додаток до додатка Messages, ви можете використовувати Samsung Cloud для резервного копіювання та відновлення втрачених повідомлень. Це хмарне рішення, подібне до Google Drive, для зберігання даних, включно з журналами викликів, повідомленнями та налаштуваннями.

Samsung Switch — ще один варіант, хоча для його використання вам потрібно підключити телефон до ПК. Це програмне забезпечення для передачі даних створює резервні копії даних на одному пристрої та переносить їх на новий.

Як відновити загублені повідомлення без резервного копіювання за допомогою інструменту відновлення даних Android

Коли ви видаляєте текстове повідомлення на своєму Android, воно не стирається одразу. Телефон позначає цей простір як доступний, що означає, що нові дані можуть зрештою перезаписати його. Якщо ви швидко скористаєтеся цим, зможете використовувати програмне забезпечення для відновлення, щоб повернути ці повідомлення. Успіх залежить від того, як довго ви чекали і чи перезаписали нові дані ці тексти.

DroidKit — один із кількох інструментів відновлення даних Android. Ось як він працює:

Відкрийте DroidKit і виберіть Deep Recovery from Device у розділі Data Recovery. Перейдіть у Settings, відкрийте About Phone (Software information on OneUI) і натисніть Build Number 7 разів. Поверніться в Settings, відкрийте Developer Options і ввімкніть USB Debugging Підключіть телефон до комп'ютера. Виберіть Messages to scan і натисніть Start. Після завершення сканування перегляньте повідомлення і виберіть, чи відновлювати їх на вашому пристрої або ПК. Завершіть процес відновлення, щоб отримати текстові повідомлення.

Інструмент відновлення DroidKit наразі не працює з Android 15. Користувачам пристроїв Android 15 необхідно вибрати інше програмне забезпечення для відновлення (Disc Drill або EaseUS), щоб відновити текстові повідомлення. Проте, навіть у цьому випадку немає гарантії, що ваші дані будуть відновлені. Найкращий спосіб відновити втрачені повідомлення на Android 15 — це архівація (якщо вони архівуються, а не видаляються), про яку ми говорили вище, або використання Google Диска для відкриття резервних копій.

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