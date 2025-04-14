Як продовжити термін служби акумулятора смартфона: правда і міфи про зарядку гаджетів

Якщо ви хочете максимально використовувати смартфон, можете продовжити термін служби батареї, перш ніж вона вийде з ладу.

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Що насправді означає продовження терміну служби батареї

Коли виробник згадує, що термін служби пристрою має становити 6 років, то мається на увазі розрахункове середнє значення. У реальності, акумулятор може вийти з ладу раніше або пізніше, — тут все залежить від користувацького досвіду.

Продовження терміну служби означає оптимізацію батареї та дотримання належних методів збереження її заряду. Таким чином, за нормального використання, якщо батарея працюватиме від 15 до 24 годин поза режимом максимального заощадження заряду, потрібно прагнути до вищої межі (позначки у 24 години). Особисті звички, налаштування програмного забезпечення і навіть загальний догляд за пристроєм визначають загальний стан батареї і термін служби пристрою.

Смартфон і зарядний пристрій Фото: androidauthority.com

Чи справді обмеження заряду до 85% подовжує термін служби акумулятора?

Так, подовжує. Але не все так однозначно. По-перше, важлива швидкість заряджання, наприклад, обираєте ви швидке чи звичайне заряджання. Крім того, має значення фактичний зарядний пристрій. Неофіційні зарядні пристрої можуть вплинути на термін служби акумулятора; у них може бути відсутня регульована вихідна потужність.

Проблему становить і перегрів. Тепло виділяється як побічний продукт електрохімічної реакції в акумуляторі. Нормально, якщо телефон нагрівається (трохи теплий), але якщо він перегрівається (стає гарячим), це ознака несправного зарядного пристрою, порту або батареї. Нічна зарядка може перешкодити відстежувати цей ефект.

Підтримувати заряд слід у діапазоні від 20% до 80% — це оптимально для літій-іонних акумуляторів. Часте розряджання смартфона до 0% зношує літій-іонну батарею, оскільки щоразу під час повного розрядження на електродах буде накопичуватися більше матеріалу порівняно з тим, що перебуває в розчині. Зарядка виштовхуватиме іони назад у розчин; з часом деякі з них назавжди прилипнуть до електродів, втрачаючи постійний заряд акумулятора.

Більшість телефонів оснащені захисним механізмом, який відключається, навіть якщо заряд батареї падає нижче 0%. Значення 0% насправді не є 0%. Але якщо дозволяти телефону залишатися на рівні 0% протягом тривалого часу, зрештою заряд втратиться.

В ідеалі потрібно підтримувати заряд у діапазоні від 40% до 80%, щоб зберігати батарею в найкращій формі. Цей діапазон дає змогу уникнути навантаження на акумулятор і мінімізувати деградацію. Він також допомагає уникнути екстремальних рівнів заряджання, перезаряджання (під час заряджання вище 80%) і глибокого заряджання (під час заряджання нижче 40%), що несе вищий ризик виділення більшої кількості тепла, ніж зазвичай під час заряджання в оптимальному діапазоні.

Якщо пристрій перегрівається, це ознака того, що телефон, найімовірніше, отримає незворотне пошкодження батареї.

Зарядний пристрій OnePlus

Що таке ефект пам'яті батареї?

Ефект пам'яті раніше був явищем, дослідженим у нікель-кадмієвих і нікель-метал-гідридних акумуляторах. Якщо ці акумулятори багаторазово перезаряджаються після часткової розрядки, вони поступово втрачають корисну ємність. Це означає, що акумулятор більше не утримує стільки заряду, скільки було раніше порівняно з тим, що в нього є насправді.

У результаті багато хто вважає, що раз на місяць слід проводити глибоку розрядку батареї (давати телефону повністю розрядитися), щоб він не заряджався лише до часткової ємності. Дослідження показали, що літій-іонні акумулятори не мають цієї проблеми, тобто вони не демонструють ефекту пам'яті.

Чи може закриття фонових додатків продовжити термін служби акумулятора?

І так, і ні. Це залежить від програмного забезпечення смартфона. Наприклад, у Apple є функція призупинення додатків. Закриття і повторне відкриття програми може призвести до більшого розряду акумулятора, ніж призупинення цих додатків.

Працюючи у фоновому режимі, додатки споживають обчислювальну потужність пристрою і постійно взаємодіють зі службами визначення місця розташування та мережею Wi-Fi, розряджаючи батарею. У більшості телефонів Android є способи боротьби з фоновими додатками, щоб зменшити розряджання батареї; у телефонів Samsung є список застосунків для глибокого сну, а у телефонів Pixel є налаштування, що дає змогу вмикати/вимикати фонову активність.

Висновки

Якщо ви дійсно хочете продовжити термін служби батареї телефону, автори радять налаштувати режим заряджання й уважно стежити за відображуваними відсотками.

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