Док-станция ThinkBook TGX превратит ноутбук в игровой компьютер: цена вопроса — $206

Док-станция для дискретных видеокарт при подключении к ноутбукам в разы увеличивает их производительность, какие бы задачи не выполнялись.

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Компания Lenovo объявила о старте продаж док-станции ThinkBook TGX eGPU в Китае по цене 1499 юаней (206 долларов США). Устройство оснащено накопителем OcuLink, что позволяет ему обеспечивать пропускную способность 64 Гбит/с, пишет Notebook Check.

Стоит отметить, что цена в 206 долларов указана только за eGPU, а это значит, что видеокарту и блок питания придется покупать отдельно. Но все равно цена устройства довольно привлекательна, особенно если принять во внимание, что оно располагает OCuLink, благодаря чему может обеспечить скорость передачи данных до 64 Гбит/с. Это в 1,5 раза больше, чем можно было бы получить от eGPU Thunderbolt 4. Хотя Intel уже анонсировала Thunderbolt 5, который обещает пропускную способность 80 Гбит/с, пока что гаджет не поступил на рынок.

Док-станция для дискретных видеокарт при подключении к ноутбукам в разы увеличивает их производительность, какие бы задачи не выполнялись. Если речь идет об играх, требующих значительных вычислительных мощностей, то гаджет легко превратит устройство в игровой компьютер.

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Док-станция может работать с ноутбуками ThinkBook 2024 года выпуска и с другими системами, имеющими порт OCuLink, например, с мини-ПК Minisforum UM780 XTX. Что касается видеокарт, которые может разместить ThinkBook TGX, то это могут быть продукты Nvidia, имеющие максимальную толщину 72 мм и максимальную длину 358 мм. Это означает, что у пользователей есть множество вариантов подключения. Пользователи также не ограничены конкретным источником питания, поскольку док-станция не оснащена встроенным блоком питания. Но компания рекомендует использовать блок питания мощностью 850 Вт.

Lenovo пока не раскрывает никаких подробностей о глобальных ценах и доступности устройства на мировом рынке.

Ранее мы писали о том, что Китай останется без ноутбуков, т.к. США обновили ограничения на экспорт ИИ-чипов. США ужесточили экспортные ограничения передовых процессоров в КНР, и теперь в страну нельзя экспортировать ноутбуки, содержащие такие процессоры.