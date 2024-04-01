Китай останется без ноутбуков. США обновили ограничения на экспорт ИИ-чипов, — Reuters

СЩА ужесточили экспортные ограничения передовых процессоров в КНР, и теперь в страну нельзя экспортировать ноутбуки, содержащие такие процессоры.

Related video

Администрация президента США Джо Байдена 29 марта 2024 года пересмотрела правила экспортных ограничений, направленных на то, чтобы затруднить Китаю доступ к чипам искусственного интеллекта (ИИ) и инструментам для производства полупроводников. Об этом стало известно агентству Reuters.

Белый дом снова прилагает усилия по ослаблению китайской полупроводниковой промышленности в целях национальной безопасности. Новые правила, которые насчитывают 166 страниц, вступят в силу в четверг — 4 апреля 2024 года. Они уточняют, например, что ограничения на поставки чипов в Китай также распространяются на ноутбуки, содержащие эти чипы.

Министерство торговли США, которое осуществляет контроль за экспортом, заявило, что планирует продолжать обновлять ограничения на поставки технологий в КНР, поскольку стремится активизировать и усовершенствовать эти меры.

Важно

Черный импорт не поможет: Китай лишится возможности завозить чипы в обход санкций США

Экспортные правила, введенные правительством США в октябре 2023 года, были направлены на то, чтобы остановить поставки в Китай передовых ИИ-чипов, разработанных Nvidia, напоминает издание. Вашингтон активно борется с Пекином, считая достижения последнего в области создания процессоров проблемой, так как прогрессирующий технологический сектор КНР помогает в создании самого современного оружия для Национально-освободительной армии Китая (НОАК).

Ранее мы сообщали о том, что Китай догоняет США даже под санкциями. Новый чип от подсанкционной компании Huawei оказался не намного хуже американского AMD Zen 3.

Также информировали, что Тайвань ударит по Китаю и очень больно, оставив КНР без передовых чипов. Если санкции будут одобрены правительством Тайваня, Китай не сможет производить чипы 14-нм и менее