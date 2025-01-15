"Зростає" майже на 50%: Lenovo випустить перший ноутбук із розсувним екраном (відео)

При максимальному розкритті дисплей ноутбука Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 вміщує два вікна 16:9, розташованих одне над іншим.

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Компанія Lenovo представила на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 з дисплеєм, що розширюється вгору. Про це пише New Atlas.

Презентація ThinkBook Plus Gen 6

Концепція ноутбука з розсувним екраном була представлена ще на заході Lenovo Tech World 2022. Ця модель орієнтована на бізнес-фахівців, але буде корисною і тим, кому потрібно більше вертикального простору екрану — наприклад, програмістам, майстрам електронних таблиць і творцям контенту.

"Користувачі отримують майже 50% додаткового простору екрана в портативному форм-факторі, що робить його ідеальним для бізнес-користувачів, яким потрібна гнучкість і ефективність на ходу", — зазначають у Lenovo.

ThinkBook Plus Gen 6 Фото: Lenovo

За максимального розкриття дисплей ThinkBook Plus Gen 6 вміщує два вікна 16:9, розташованих одне над іншим. У звичайному стані діагональ OLED-дисплея становить 14 дюймів, але коли користувач натискає кнопку на клавіатурі або махає рукою на веб-камеру, екран розширюється вгору, пропонуючи 16,7 дюйма від нижнього кута до верхнього.

В обох випадках користувач отримує частоту оновлення до 120 Гц, яскравість 400 ніт і 100-відсоткове охоплення колірної гами DCI-P3. Передбачена функція роздільного екрану, а також кілька варіантів розташування вікон.

ThinkBook Plus Gen 6 Фото: Lenovo

За даними порталу, ноутбук може бути оснащений процесорами Intel Core Ultra 7 серії 2, що забезпечують оптимізовану для ШІ продуктивність, інтегрованою графікою Arc X, а також 32 ГБ двоканальної оперативної пам'яті і SSD-накопичувачем ємністю 1 ТБ.

Очікується, що ThinkBook Plus Gen 6 надійде в продаж у червні 2025 року, а його ціна складе від 3499 доларів. Наразі ноутбук проходить випробування на міцність відповідно до стандартів MIL-STD-810H.

ThinkBook Plus Gen 6 Фото: Lenovo

Нагадаємо, на виставці техніки Mobile World Congress (MWC 2024) у Барселоні компанія Lenovo продемонструвала експериментальний ноутбук із прозорим екраном.

Раніше Lenovo також оголосила про старт продажів док-станції ThinkBook TGX eGPU. Пристрій оснащений накопичувачем OcuLink, що дає йому змогу забезпечувати пропускну здатність 64 Гбіт/с.