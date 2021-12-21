Оставили с носом. Почему депутаты провалили отсрочку на год по кассовым аппаратам для ФОПов

Малый бизнес является одним из источников рабочих мест и экономического роста. Именно поэтому в той же Великобритании долго и скрупулезно обсуждают стрессовое состояние и дополнительные затраты 297 тысяч малых компаний, которым предстоит с апреля 2022 года вести цифровые записи и использовать новое программное обеспечение для подачи деклараций по НДС.

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А большинство правительств, чутко реагируя на кризис и давление на экономическую активность, откладывают сроки введение в силу норм, усиливающих административное давление на малый бизнес.

Так в отношении достаточно обременительных процедур фискализации расчетов поступили чешские власти, перенеся полное внедрение Системы электронного учета продаж (EET) с 2020 на 2023 год. Есть пример и из Азии, где внедрение е-счетов перенесено властями Вьетнама с 01.11.2020 до 01.06.2022 года.

В Украине же вопрос расширения сферы применения кассовых аппаратов стал камнем преткновения, хотя некоторые уже назвали это предательством интересов сотен тысяч украинцев. 17 декабря парламент отказался рассматривать вопрос переноса на год обязанности использования кассовых аппаратов для представителей упрощенной системы налогообложения.

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Речь о возмутительной ситуации с законопроектом № 6376, ради рассмотрения которого созывали внеочередное заседание. При этом проект даже не включили в повестку дня, так как "ЗА" проголосовали только 102 народных депутата из необходимых 150.

Вопрос не стоит внимания — так решил украинский парламент, а ведь стоимость вопроса огромна.

На кону судьба 550-600 тысяч предпринимателей из 2-4 групп плательщиков единого налога, что уже через две недели (с 1 января 2022 года) все без исключения будут обязаны работать только через кассовые аппараты.

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Очевидно, для наших экономических властей вопрос удвоения рынка РРО/ПРРО (на сегодня охватывает около 500 тысяч устройств) и усиления контроля государства над розничными продажами имеет гораздо большее значение, чем выживание наиболее незащищенной части украинского бизнес-сообщества.

Это значит, что неуверенности, недовольства и тревоги в нашем обществе станет больше, а справедливости и шансов на здоровую экономическую жизнь меньше.

Ну а тем 348 народным избранникам, которые не захотели или не смогли принять участие в судьбе сотен тысяч своих сограждан хочу напомнить слова Кромвеля, обращенные к Долгому парламенту, не способному управлять делами нации: "Вы сидели слишком долго, чтобы быть в состоянии творить добро. Уходите и пусть с вами будет покончено. Во имя бога уходите!"

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