Залишили з носом. Чому депутати провалили відстрочку на рік щодо касових апаратів для ФОПів

Малий бізнес є одним із джерел робочих місць і економічного зростання. Саме тому в тій же Великій Британії довго та скрупульозно обговорюють стресовий стан і додаткові витрати 297 тисяч малих компаній, які мають із квітня 2022 року вести цифрові записи та використовувати нове програмне забезпечення для подання декларацій із ПДВ.

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А більшість урядів, чуйно реагуючи на кризу та тиск на економічну активність, відкладають терміни набуття чинності нормами, що посилюють адміністративний тиск на малий бізнес.

Так щодо досить обтяжливих процедур фіскалізації розрахунків підійшла чеська влада, перенісши повне впровадження Системи електронного обліку продажів (EET) із 2020 на 2023 рік. Є приклад і з Азії, де використання е-рахунків перенесено владою В'єтнаму з 01.11.2020 до 01.06.2022 року.

В Україні ж питання розширення сфери застосування касових апаратів стало каменем спотикання, хоча дехто вже назвав це зрадою інтересів сотень тисяч українців. 17 грудня парламент відмовився розглядати питання про перенесення на рік обов'язкового використання касових апаратів для представників спрощеної системи оподаткування.

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Ідеться про обурливу ситуацію із законопроєктом № 6376, заради розгляду якого скликали позачергове засідання. При цьому проєкт навіть не включили до порядку денного, оскільки "ЗА" проголосували лише 102 народні депутати з необхідних 150.

Питання не варте уваги — так вирішив український парламент, адже вартість питання величезна.

На кону доля 550-600 тисяч підприємців із 2-4 груп платників єдиного податку, що вже за два тижні (з 1 січня 2022 року) всі без винятку будуть зобов'язані працювати тільки через касові апарати.

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Очевидно, для нашої економічної влади питання подвоєння ринку РРО/ПРРО (на сьогодні охоплює близько 500 тисяч пристроїв) і посилення контролю держави над роздрібними продажами має значно більше значення, ніж виживання найнезахищенішої частини української бізнес-спільноти.

Це означає, що невпевненості, невдоволення та тривоги в нашому суспільстві побільшає, а справедливості та шансів на здорове економічне життя поменшає.

Ну а тим 348 народним обранцям, які не захотіли або не змогли взяти участь у долі сотень тисяч своїх співгромадян, хочу нагадати слова Кромвеля, звернені до Довгого парламенту, не здатного керувати справами нації: "Ви сиділи надто довго, щоб бути в змозі творити добро. Ідіть і нехай із вами буде покінчено. В ім'я бога йдіть!"

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