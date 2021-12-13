Бой с тенью. Кто ответит за провал налоговой амнистии в Украине

Близится к завершению треть срока, отпущенного украинцам для "нулевого" декларирования. Как ни пугают налогоплательщиков "фискальные мужи" из налогового комитета ВРУ, министерства финансов и налоговой службы, а процесс особо не идет.

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Кстати, сами идеологи налоговой амнистии ожидали вывести на свет 20-30 млрд дол, а в бюджет насобирать 2-3 млрд дол. Однако по факту под прожектора формальной экономики отправлено меньше 300 млн гривен, а в бюджет попадет и того меньше — около 10 млн грн.

Хотя, если верить официальной статистике, у нас 30% денег в тени, в Украину трудовые мигранты присылают 12-13 млрд дол в год, а размеры бегства/вывода активов сопоставимы с еще одним годовым ВВП.

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То есть, об эффекте детинизации даже речи не идет — десятитысячные доли процента. А значит, пора искать виноватых.

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Первые уже на подходе. Ими оказались украинские банки, коварно саботирующие реформу и не открывающие счета всем жаждущим: "Национальному банку поступают обращения, в том числе на телефонную "горячую линию", от граждан, которые намеревались воспользоваться одноразовым (специальным) добровольным декларированием и обращались к банкам (отделениям банков) для открытия специальных счетов лично, но получили отказ в предоставлении такой услуги", — указывается во внутреннем письме НБУ от 07.12.2021 года.

Скажу сразу, лучше от письма не будет, так как Меморандум с МВФ обязал НБУ проверить коммерческие банки, участвующие в процедурах специального декларирования, на предмет соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием грязных денег.

Согласитесь, глупо терять лицензию или быть оштрафованным на крупную сумму из-за плохо прописанных гарантий и процедур налоговой амнистии. Банкам безопаснее и проще отказывать и далее.

Так что поиск виноватых продолжится.

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