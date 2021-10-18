До глубины кошелька. Почему провалилась налоговая амнистия в Украине

Главный кандидат на следующего главу Налоговой, глава налогового комитета Рады Даниил Гетьманцев представил результаты налоговой амнистии имени себя. Вопреки красивым обещаниям, за более чем 40 дней амнистии граждане задекларировали лишь 90,5 млн грн. В пересчете на доллары — это $3,4 млн. Бюджет получил поступлений аж 4,5 млн грн, или 170 тысяч долларов!

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С такой динамикой, если соберут 200 млн грн – будет великое достижение. Но это – вряд ли.

А вот что обещал Гетьманцев накануне амнистии:

"Как образец мы использовали амнистию в Индонезии и амнистию в Аргентине — свежие амнистии, которые были проведены достаточно успешно".

"Если говорить об объеме денег в тени, в сбережениях граждан, конечно никто не знает точной суммы. По нашим расчетам где-то 50 млрд. Если удастся вывести хотя бы 10, это будет победой, мое мнение".

"У нас нет другого выбора, кроме как выйти из тени".

Как видим, жители Украины с ним не согласились. По разным оценкам, население держит на руках от $30 млрд до $80 млрд. На фоне тридцати миллиардов задекларированные $3,4 млн — это позор.

На просторах бывшего СССР по-настоящему удачной налоговой амнистией может похвастаться лишь Казахстан – он ее провел в 2006-2007 годах. За год были легализованы активы на сумму, составляющую 8,7% ВВП страны или свыше $9 млрд. В среднем, каждый день там декларировалось по $25 млн доходов, а за (опять же средние) 3 недели – свыше полумиллиарда долларов.

Каков результат у нас? Никакой. При этом, ВВП Украины в 2020-2021 все же побольше, чем ВВП Казахстана в 2006-2007 — почти в полтора раза.

Налоговая амнистия в Украине провалилась. Почему так получилось?

Как по мне, дело в доверии. Точнее, в его отсутствии.

Население Украины не верит власти. Люди не верят, что после амнистии к ним не придут ходоки из МВД/СБУ/ГФС или еще откуда нибудь.

А главное, люди не верят в честность сделки. Ведь честная сделка должна звучать так:

вот момент Х

до него мы все зарабатывали и всячески морально разлагались,

но после момента Х власть прекращает "пилить" и воровать,

а граждане честно заявляют свои сбережения

и начинается новая жизнь ДЛЯ ВСЕХ

по закону.

По закону — означает, что заканчиваются все коррупционные истории, в ходе которых крадутся миллиарды. Прекращаются "скрутки", "откаты" от "Большой стройки", сжимаются до минимума теневые рынки спирта и топлива, ну и так далее. Прокуроры/менты/судьи прекращают кошмарить бизнес и крышевать нелегальные карьеры.

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Но, как видим, вместо этого населению предложили одностороннюю сделку. Оно должно показать свои сбережения (с которых оно не платило налоги) — а взамен парни во власти продолжат развлекаться с удвоенной силой.

Конечно же, такой сделки не вышло.

Амнистия капиталов: что будет потом

С налоговой амнистией Гетьманцева не все так просто. На самом деле, вряд ли сам автор рассчитывал, что получится собрать более-менее вменяемую сумму. Расчет был на другое.

По словам самого Гетьманцева, фискальная цель для налоговой амнистии далеко не главная, а сама кампания является лишь "отдушиной" перед ужесточением правил игры.

"В законе есть определенная юридическая презумпция — если ты не подаешь декларацию, то считается, что тем самым ты заявляешь, что у тебя нет денег и активов, полученных с уклонением от налогообложения. Кроме суммы, которую мы амнистируем автоматически — 400 тыс грн. И активы — квартира 120 кв.м, дом 240 кв.м. и земельные участки в пределах норм бесплатной приватизации… Это такой шаг государства, которым мы подводим черту под своим темным финансовым прошлым. Мы даем возможность всем выйти "в белую" перед тем, как включить инструменты, которые существуют во всем мире.

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Вторая цель — это вернуть деньги в Украину, чтобы они работали на владельца и на экономику.

И третье — это фискальная цель — собрать деньги. Но это далеко не основная цель. В проекте бюджета 2022 года нет совершенно поступлений от амнистии, поскольку Минфин верстает бюджет на основании реальных показателей. А показателей от амнистии Минфин не может прогнозировать", — это прямая речь Гетьманцева.

Конечно же, названные им цели отсутствуют в пояснительной записке к законопроекту №5153.Там можно найти разве что намек на желание начать с чистого листа перед ужесточением инструментов принуждения к уплате налогов.

Кроме того, если фискальная цель не особо интересует, то зачем было городить огород из шести (!) разных ставок, по которым власть захотела "обилетить" сограждан? Причем, наибольшие ставки установить на вполне приличном уровне 9-11,5%.

Ну, а если целью было еще и вернуть капиталы в страну, то до налоговой амнистии следовало закончить в стране вакханалию, связанную с внесудебным изъятием активов (в том числе, решениями СНБО), что-то сделать с обычным рейдерством, наладить работу судов, хоть в минимальной степени установить единые правила игры.

Без всего этого в целях возврата капиталов не сработала бы даже идеально выписанная процедура амнистии.

Кстати, об идеальной процедуре. Вернувшись к успешному кейсу Казахстана, мы имеем объяснение. Налогоплательщики понимали, что Назарбаев был всегда – и никуда уходить не собирается. Власть пусть не идеальна, но стабильна и предсказуема.

Имеем и неудачный пример. Буква в букву переписав законы соседей, налоговую амнистию попыталась провести Киргизия. Результат ошеломительный – пришло 0 декларантов.

Почему такая разница? В стране отсутствовали необходимые условия для проведения успешной налоговой амнистии. Как и в Украине, население и бизнес испытывают тотальное недоверие к власти, отягощенное принятием ею нехороших внесудебных решений. Плюс, отсутствовала какая-либо конфиденциальность информации. Зато был высокий риск очередного переворота с возможным скатыванием к горячей фазе противостояния. Прямо как у нас на Донбассе.

Амнистия капиталов не означает свободу от преследования

В соседней России амнистии тоже не удаются. Причина – точно такое же недоверие к власти. Российский бизнес до сих пор помнит кейс Валерия Израйлита.

Воспользовавшись налоговой амнистией, он попал под преследование по неэкономической статье. Страшно сказать, накануне амнистии в 2014 году лично Путин обещал, что "если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов".

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А уже в 2016-м Израйлита, который задекларировал иностранные компании, акции, банковские счета, квартиру в Лондоне, — арестовали. Естественно, российская власть своей вины не признала. Российский бизнес сигнал понял.

Украинский бизнес никогда и не думал играть с властью в подобные игры.

Добавлю, что в нашей стране существуют ровно такие же риски, что даже после амнистии к вам придут следователи.

Во-первых , принесенные в банк средства пропустят через финмониторинг. Вы должны будете подтвердить источник происхождения денег. Не смогли? Какая жалость. Деньги вы, в любом случае, уже "засветили". То есть, можно и денег лишиться, и в налоговой амнистии не поучаствовать. Будьте добры заплатить по полной ставке, а сверху – получить полномасштабное дело об уклонении или что похуже.

, принесенные в банк средства пропустят через финмониторинг. Вы должны будете подтвердить источник происхождения денег. Не смогли? Какая жалость. Деньги вы, в любом случае, уже "засветили". То есть, можно и денег лишиться, и в налоговой амнистии не поучаствовать. Будьте добры заплатить по полной ставке, а сверху – получить полномасштабное дело об уклонении или что похуже. Во-вторых, может оказаться, что вы проходите по какому-то делу. Например, это может быть досудебное следствие по признакам уклонения от уплаты налогов. Вы об этом можете и не знать. Зато в момент, когда вы принесете свои деньги в банк, вы узнаете: принять их банк не имеет права. Но, понятное дело, деньги вы уже "засветили". Будьте добры заплатить по полной ставке, а сверху – получить полномасштабное дело об уклонении или что похуже.

Как при таких раскладах уговорить украинцев декларировать имущество? Никак.

Остается старый недобрый метод принуждения через попытку испугать будущими карами. Вряд ли он будет иметь успех. Вот несколько причин:

Во-первых, преследовать невозможно сразу всех. В массовом порядке исследовать законность происхождения активов граждан государство просто не сможет. Разве что в персональном – в виде преследования по политическим или еще каким мотивам.

преследовать невозможно сразу всех. В массовом порядке исследовать законность происхождения активов граждан государство просто не сможет. Разве что в персональном – в виде преследования по политическим или еще каким мотивам. Во-вторых, электорально опасно. При любой попытке массово получить с граждан деньги, государство получит обвал электоральной базы действующей власти. А дела у Владимира Зеленского и так не слишком хороши.

электорально опасно. При любой попытке массово получить с граждан деньги, государство получит обвал электоральной базы действующей власти. А дела у Владимира Зеленского и так не слишком хороши. В-третьих, социально опасно. Одновременно прикоснувшись к деньгам тысяч людей, власть рискует оказаться в Ростове уже через месяц.

Вот почему налоговая амнистия неизбежно провалится. О ней постараются забыть. Слава богу, новости в Украине живут максимум неделю.

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