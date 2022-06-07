Проклятый вопрос. Почему Украина не просит списать долги

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Недавно вопрос списания долгов подняло польское издание Forsal.pl. Журналисты размышляют: "Украина получает гуманитарную, финансовую и военную помощь от Запада. конгресс США подписал Акт о ленд-лизе, согласно которому на поддержку Украины будет выделено около 22 млрд долларов (почти в четыре раза больше, чем военный бюджет Украины). Однако можно сделать больше – одной из экономических проблем Украины является высокая стоимость государственного долга. Только в 2022 году стоимость обслуживания госдолга Украины составит 14 млрд долларов. Эта сумма составляет более половины суммы помощи, полученной от Соединенных Штатов в соответствии с Законом о ленд-лизе".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

И еще немного о Яресько, пытающейся вернуться к рулю: "Правда, после аннексии Крыма в 2014 году Украина прошла реструктуризацию долга перед МВФ, но на очень невыгодных условиях. Сейчас миллиарды долларов идут в карманы западных инвесторов, а затем возвращаются в Украину из бюджетов западных стран".

Почему Украина не списывает долги? Причины не называются, но мы можем включить логику. Рассмотрим две версии, не предусматривающие откаты министру финансов (это третья).

Версия первая

Такой является позиция США и других доноров. Она заключается в том, что Украине помогают, но большую часть помощи Украина получает взаймы. Покупка оружия (та самая "помощь") — тоже взаймы. А потом Украина должна эти долги заплатить. Логика ленд-лиза 1940-х была именно такой.

По-моему, логика жестока, но справедлива. Нам помогают, мы благодарны, но от долга не отказываемся. Отсюда автоматически выходит, что от старых долгов тоже не отказываемся.

Хочу процитировать недавнее интервью министра финансов Сергея Марченко:

"Если говорить о полученных средствах, то с начала войны в Украину поступило более $6 млрд внешней помощи в виде грантов и кредитов. Гранты предоставляет США, мы уже получили $1 млрд из них. Также в виде грантовой помощи получено 110 млн евро от правительства Италии и более 120 млн евро от Европейского Союза. Средства, не являющиеся грантовыми, предоставляются преимущественно под 1% годовых и сроками от 10 до 30 лет".

Версия вторая

Есть безумное сопротивление со стороны украинских банков, которые в последние годы вкладывались в ОВГЗ, а также НБУ. По состоянию на 6 июня банки держат ОВГЗ на 542,4 млрд грн, НБУ – на 428,6 млрд грн. Теперь представьте: если начать разговор о списании внешних долгов, нужно одновременно решать по внутренним (это не обязательно, но очень вероятно). Если уменьшить платежи Минфина по ОВГЗ, посыпятся балансы банков и самого НБУ, будет куча проблем. Напомню, по довоенному расписанию в 2022 году (таблица внизу) Минфин должен заплатить по внутреннему долгу более 150 млрд грн. По нынешнему курсу это около $16 млрд. Учитывая новые долги — наверное, больше.

Нужны ли эти деньги армии? Конечно. Есть ли возможность списать часть долгов? Уверен, что да.

По крайней мере, можно списать часть внешних долгов, возникших до 24 февраля. Можно внутренние не трогать или трогать осторожно.

Странно, что никто даже не пробует.

[ + – ] Довоенное расписание выплаты госдолга

Источник.

Важно