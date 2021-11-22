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Креатива подвезли. Как у Зеленского хотят использовать молодежь для сохранения власти

Если ты очаруешь молодежь — и она проголосует за тебя — ты снова президент. Электронное голосование решает этот вопрос. Процедура из трех-четырех действий, включая авторизацию, аутентификацию, верификацию и волеизъявление, превращает голосование в непроходимый лабиринт для пенсионеров.

Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист
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Президент Зеленский и молодежь
Если ты очаруешь молодежь — и она проголосует за тебя — ты снова президент. Электронное голосование (например, через "Дию") решает этот вопрос.

Несколько соображений по будущей стратегии Владимира Зеленского на выборах.

1. Каждый правитель, которого волна судьбы подняла наверх, однажды начинает верить, что все дело в его уникальности. Не обошла эта участь и Владимира Зеленского.

На самом деле, уникальность всегда играет роль. Но это далеко не единственное, что нужно. Но вокруг Зеленского есть окружение, как вокруг любого правителя. Этому окружению хорошо, и они хотят оставаться наверху и дальше.

Уверенности добавляет теперь тот факт, что у них есть деньги и опыт. И они думают: деньги есть, желание есть, пипл все равно ничего не понимает — значит, все получится.

Собственно, они и вкладывают Зеленскому в уши то, что ему так приятно слышать. Что он кому-то нужен, хоть еще на один срок.

Хотите рассмешить Всевышнего — расскажите ему о своих планах. Посадка таких "лидеров" — всегда жесткая. Так будет и с Зе.

Парадокс в том, что любые доводы он слышать не захочет. Что бы мы сейчас ни говорили — он верит в свою нарисованную реальность. Пусть она даже вымышленная. И это — правильно. Ведь суть любого лидера — это верить в то, чего нет, — и вести за собой людей.

Так что даже у Зеленского есть шанс реализовать свой второй срок. Теоретически. Осталось попасть в резонанс со Всевышним, и тогда это может стать реальностью. А так — расскажите Ему о своих планах.

2. Разговоры о том, что Зеленский сделает ставку на молодых, ходят давно. Лично я говорю об этом в эфирах уже месяца три точно, а до этого за закрытыми дверьми мы обсуждаем это с технологами и уважаемыми людьми уже примерно год.

Что делать, если рейтинги неуклонно падают? Правильно: изолировать тех, кто против — и включить тех, кто может быть за. Обе эти задачи можно решить при помощи электронного голосования.

В Украине почти 11 миллионов пенсионеров. Они не любят Зе и вряд ли их удастся переубедить. Взрослое поколение имеет систему оценки действующей власти. Эта система основана на реальных показателях: стоимости жизни, уровне доходов, тарифах, удобствах, перспективах для их детей. Хочешь переубедить этих избирателей — покажи реальные действия и докажи, что без тебя — никак.

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А у молодежи критерии оценки совершенно оторваны от доходов, работы, уровня жизни и прочих унылых проявлений реальности. Молодежь большей частью не заботится о материальной стороне. Даже если денег нет, то интересы в другом: отношениях, приколах, виртуальном мире. Молодежь легко заглатывает манипуляционные крючки — хотя думает, что она очень прошаренная.

Молодежь станет другой примерно с того момента, когда у нее появятся дети. Они сразу окунутся в мир взрослых забот и станут теми избирателями, которые разочаровались в Зеленском точно так же, как до этого в Порошенко. Но до тех пор есть шанс на успех.

Если ты очаруешь молодежь — и она проголосует за тебя — ты снова президент. Электронное голосование (например, через "Дию") решает этот вопрос.
Если ты очаруешь молодежь — и она проголосует за тебя — ты снова президент. Электронное голосование (например, через "Дию") решает этот вопрос.

Если ты очаруешь молодежь — и она проголосует за тебя — ты снова президент. Электронное голосование (например, через "Дию") решает этот вопрос. 11 млн пенсионеров ходят на участки, но почти не умеют пользоваться смартфонами. Процедура из трех-четырех действий, включая авторизацию, аутентификацию, верификацию и волеизъявление, превращает голосование в непроходимый лабиринт. А молодежи — наоборот, легко и понятно.

А главное, не надо никуда идти. В перерыве между просмотром Тик-Тока зайти и нажать — никаких проблем. А нажмешь ты за того, кто тебе нравится. А если он не нравится твоим олдам — значит, пацык правильный.

Так мы получаем минус в голосах "против". И неожиданный плюс в голосах "за".

Не менее важно, кто и как будет считать. Опыт Москвы показал, что манипуляции с электронными выборами — просто чудовищные. Это в реальности с бумажными бюллетенями можно "нарисовать" максимум 10% сверх того, что есть. А вот с электронными выборами — можно гораздо больше. Подойдет все, от неграмотности пенсионеров до транзитного сервера и ручного "вброса" электронных голосов вместо заробитчан, крымчан, дончан и просто мертвых людей. Ведь переписи нет — а значит, никто не знает, сколько нас осталось.

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3. Стратегия успеха Зеленского в том, чтобы хайпануть. Чтобы противопоставить прогрессивную, яркую, стильную, свободную и ох@енную молодежь — унылым, скучным, вялым, вечно недовольным старикам. В категорию стариков, понятное дело, пойдут все старше 28. Кроме Илона Маска, Евгения Черняка и Гарика Корогодского. О них чуть позже.

То есть, задача — спровоцировать молодежь на эмоциональное голосование. Выключить мозги, которые и так не думают на унылые и депрессивные темы выживания, — и включить хайповые темы в духе "Вова один из нас" и "Украина твоих возможностей".

Для этого нужны несколько условий:

  • другой контент, непонятный олдам: о стиле, будущем, счастье. Олды хотят денег и гарантий, молодежь хочет ярко проживать жизнь, быть лидером и позволить себе все прямо сейчас.
  • другие каналы коммуникации (молодежь не читает "аналитику" и не смотрит ток-шоу), зато массово сидит в Инсте, Тик-Токе, Ютубе, играх, даже на порносайтах. Отсюда попытки заехать Зеленского и "слуг" на Тик-Ток. Это реально работает.
  • другие лидеры мнений. Об этом скажу отдельно.
  • быстрая интенсивная кампания, в которую вливается много денег совсем накануне выборов. Потому что эмоциональная волна — недолгосрочная. А до этого — пусть олды развлекаются. Критикуют Вову.
  • электронное приложение, которое технологически недоступно "олдам" (смотрите выше).

4. Лидеры мнения у молодежи свои. Всегда так было и будет. Ей плевать на серьезных дядек, изображающих мышление. Ее лидеры — смелые, яркие, прогрессивные, незакомплексованные, пох@истичные, неравнодушные, отвязные и т.д.

У них есть три важных качества: деньги, популярность, успех.

Отсюда, я предвижу, что все "слуги" пойдут в утиль, на свалку. На них повесят всех собак. Владимиру Зеленскому нужно будет обернуться в новых лидеров мнения, которые могут войти в условный "Блок Владимира Зеленского".

Тут вряд ли будут активисты, добровольцы и соросята.Не удивлюсь, если он попробует засватать Гарика Корогодского, Олега Гороховского, Дмитрия Дубилета, Потапа. Разных фешн-блогеров и успешных айтишников.

Вот они — будущее Украины. А остальные — это отсталое деградантское прошлое. Пусть идут в прошлое со всеми своими проблемами. У нас все ок.

С высокой степенью вероятности "слуги" пойдут в утиль, на свалку. На них повесят всех собак. Владимиру Зеленскому нужно будет обернуться в новых лидеров мнения, которые популярны у молодежи.
С высокой степенью вероятности "слуги" пойдут в утиль, на свалку. На них повесят всех собак. Владимиру Зеленскому нужно будет обернуться в новых лидеров мнения, которые популярны у молодежи.

Конечно, это манипуляция. Но ведь молодежь реальности еще не пробовала. А если пробовала — то все еще верит, что все сможет. Когда-то. Лишь бы свой был президент, понятный и клевый.

5. Нужна псевдооппозиция. Плохая альтернатива. Желательно такие же олды, которые токсичны насквозь и чужды свободной молодежи. Тут и Бойко, и Юля, и Порошенко, и Аваков, и Медведчук с Рабиновичем, и Яценюк с Гройсманом, и всевозможные отрыжки прошлого. Чем больше они критикуют Зеленского, тем больше молодежь понимает — Зе все делает правильно.

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Вот почему существование Бойко, Юли, Авакова, Гройсмана, Медведчука и Рабиновича — обязательно. Я бы на месте Зеленского специально помогал им еще активнее двигаться в информационном пространстве.

И наоборот, нельзя допускать появления более молодых, более клевых, более понятных молодежи. Зеленский и его технологи будут душить любую реальную альтернативу. Кстати, Разумков — это тоже фейк без перспектив. Он вроде молодой, а уже такой же "старый".

6. Совершенно зря Зеленский не "доработал" фактор Кличко. Я не верю, что чемпион мира по боксу станет президентом. Но выполнить роль убийцы имиджа Зеленского — он сумеет на отлично. Тем более, что он тоже понимает все вышеизложенное. И у него не меньше шансов быть прикольным.

7. У Зеленского есть все, что он думает, нужно для победы. Деньги, доступ к данным, власть, контроль над процессом выборов, свое Минцифры. Будет креативный контент и Зеленский, который способен его упаковать. Будут и новые лидеры вокруг Зе — такие, как надо.

Но есть один большой изъян. До выборов еще два года, а стратегия Зе уже понятна. Есть время, чтобы все испортить и адаптировать под конкурентов. Так что манипулировать будет очень сложно.

Реальная альтернатива Зеленскому появится совсем незадолго до выборов. Как иначе? Ведь альтернативу медийно отстреливают на дальних подступах.

А до этого будут многочисленные спецоперации по размыванию имиджа Зе, в том числе, в глазах молодежи. Так что в последние полгода нынешний президент вполне может остаться на вторых и даже третьих позициях даже в своем собственном сценарии. И не спасут ни деньги, ни технологи, ни системные лжецы.

А недовольных Зе — от олигархов до простых граждан — тоже с избытком. Поэтому совершенно неважно, что Зе устраивает Байдена, Путина, соросят и любителей видосиков.

Однозначно — будет весело. Резвимся.

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