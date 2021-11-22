Креатива подвезли. Как у Зеленского хотят использовать молодежь для сохранения власти

Несколько соображений по будущей стратегии Владимира Зеленского на выборах.

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1. Каждый правитель, которого волна судьбы подняла наверх, однажды начинает верить, что все дело в его уникальности. Не обошла эта участь и Владимира Зеленского.

На самом деле, уникальность всегда играет роль. Но это далеко не единственное, что нужно. Но вокруг Зеленского есть окружение, как вокруг любого правителя. Этому окружению хорошо, и они хотят оставаться наверху и дальше.

Уверенности добавляет теперь тот факт, что у них есть деньги и опыт. И они думают: деньги есть, желание есть, пипл все равно ничего не понимает — значит, все получится.

Собственно, они и вкладывают Зеленскому в уши то, что ему так приятно слышать. Что он кому-то нужен, хоть еще на один срок.

Хотите рассмешить Всевышнего — расскажите ему о своих планах. Посадка таких "лидеров" — всегда жесткая. Так будет и с Зе.

Парадокс в том, что любые доводы он слышать не захочет. Что бы мы сейчас ни говорили — он верит в свою нарисованную реальность. Пусть она даже вымышленная. И это — правильно. Ведь суть любого лидера — это верить в то, чего нет, — и вести за собой людей.

Так что даже у Зеленского есть шанс реализовать свой второй срок. Теоретически. Осталось попасть в резонанс со Всевышним, и тогда это может стать реальностью. А так — расскажите Ему о своих планах.

2. Разговоры о том, что Зеленский сделает ставку на молодых, ходят давно. Лично я говорю об этом в эфирах уже месяца три точно, а до этого за закрытыми дверьми мы обсуждаем это с технологами и уважаемыми людьми уже примерно год.

Что делать, если рейтинги неуклонно падают? Правильно: изолировать тех, кто против — и включить тех, кто может быть за. Обе эти задачи можно решить при помощи электронного голосования.

В Украине почти 11 миллионов пенсионеров. Они не любят Зе и вряд ли их удастся переубедить. Взрослое поколение имеет систему оценки действующей власти. Эта система основана на реальных показателях: стоимости жизни, уровне доходов, тарифах, удобствах, перспективах для их детей. Хочешь переубедить этих избирателей — покажи реальные действия и докажи, что без тебя — никак.

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А у молодежи критерии оценки совершенно оторваны от доходов, работы, уровня жизни и прочих унылых проявлений реальности. Молодежь большей частью не заботится о материальной стороне. Даже если денег нет, то интересы в другом: отношениях, приколах, виртуальном мире. Молодежь легко заглатывает манипуляционные крючки — хотя думает, что она очень прошаренная.

Молодежь станет другой примерно с того момента, когда у нее появятся дети. Они сразу окунутся в мир взрослых забот и станут теми избирателями, которые разочаровались в Зеленском точно так же, как до этого в Порошенко. Но до тех пор есть шанс на успех.

[ + – ] Если ты очаруешь молодежь — и она проголосует за тебя — ты снова президент. Электронное голосование (например, через "Дию") решает этот вопрос.

Если ты очаруешь молодежь — и она проголосует за тебя — ты снова президент. Электронное голосование (например, через "Дию") решает этот вопрос. 11 млн пенсионеров ходят на участки, но почти не умеют пользоваться смартфонами. Процедура из трех-четырех действий, включая авторизацию, аутентификацию, верификацию и волеизъявление, превращает голосование в непроходимый лабиринт. А молодежи — наоборот, легко и понятно.

А главное, не надо никуда идти. В перерыве между просмотром Тик-Тока зайти и нажать — никаких проблем. А нажмешь ты за того, кто тебе нравится. А если он не нравится твоим олдам — значит, пацык правильный.

Так мы получаем минус в голосах "против". И неожиданный плюс в голосах "за".

Не менее важно, кто и как будет считать. Опыт Москвы показал, что манипуляции с электронными выборами — просто чудовищные. Это в реальности с бумажными бюллетенями можно "нарисовать" максимум 10% сверх того, что есть. А вот с электронными выборами — можно гораздо больше. Подойдет все, от неграмотности пенсионеров до транзитного сервера и ручного "вброса" электронных голосов вместо заробитчан, крымчан, дончан и просто мертвых людей. Ведь переписи нет — а значит, никто не знает, сколько нас осталось.

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3. Стратегия успеха Зеленского в том, чтобы хайпануть. Чтобы противопоставить прогрессивную, яркую, стильную, свободную и ох@енную молодежь — унылым, скучным, вялым, вечно недовольным старикам. В категорию стариков, понятное дело, пойдут все старше 28. Кроме Илона Маска, Евгения Черняка и Гарика Корогодского. О них чуть позже.

То есть, задача — спровоцировать молодежь на эмоциональное голосование. Выключить мозги, которые и так не думают на унылые и депрессивные темы выживания, — и включить хайповые темы в духе "Вова один из нас" и "Украина твоих возможностей".

Для этого нужны несколько условий:

другой контент, непонятный олдам: о стиле, будущем, счастье. Олды хотят денег и гарантий, молодежь хочет ярко проживать жизнь, быть лидером и позволить себе все прямо сейчас.

другие каналы коммуникации (молодежь не читает "аналитику" и не смотрит ток-шоу), зато массово сидит в Инсте, Тик-Токе, Ютубе, играх, даже на порносайтах. Отсюда попытки заехать Зеленского и "слуг" на Тик-Ток. Это реально работает.

другие лидеры мнений. Об этом скажу отдельно.

быстрая интенсивная кампания, в которую вливается много денег совсем накануне выборов. Потому что эмоциональная волна — недолгосрочная. А до этого — пусть олды развлекаются. Критикуют Вову.

электронное приложение, которое технологически недоступно "олдам" (смотрите выше).

4. Лидеры мнения у молодежи свои. Всегда так было и будет. Ей плевать на серьезных дядек, изображающих мышление. Ее лидеры — смелые, яркие, прогрессивные, незакомплексованные, пох@истичные, неравнодушные, отвязные и т.д.

У них есть три важных качества: деньги, популярность, успех.

Отсюда, я предвижу, что все "слуги" пойдут в утиль, на свалку. На них повесят всех собак. Владимиру Зеленскому нужно будет обернуться в новых лидеров мнения, которые могут войти в условный "Блок Владимира Зеленского".

Тут вряд ли будут активисты, добровольцы и соросята.Не удивлюсь, если он попробует засватать Гарика Корогодского, Олега Гороховского, Дмитрия Дубилета, Потапа. Разных фешн-блогеров и успешных айтишников.

Вот они — будущее Украины. А остальные — это отсталое деградантское прошлое. Пусть идут в прошлое со всеми своими проблемами. У нас все ок.

[ + – ] С высокой степенью вероятности "слуги" пойдут в утиль, на свалку. На них повесят всех собак. Владимиру Зеленскому нужно будет обернуться в новых лидеров мнения, которые популярны у молодежи.

Конечно, это манипуляция. Но ведь молодежь реальности еще не пробовала. А если пробовала — то все еще верит, что все сможет. Когда-то. Лишь бы свой был президент, понятный и клевый.

5. Нужна псевдооппозиция. Плохая альтернатива. Желательно такие же олды, которые токсичны насквозь и чужды свободной молодежи. Тут и Бойко, и Юля, и Порошенко, и Аваков, и Медведчук с Рабиновичем, и Яценюк с Гройсманом, и всевозможные отрыжки прошлого. Чем больше они критикуют Зеленского, тем больше молодежь понимает — Зе все делает правильно.

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Вот почему существование Бойко, Юли, Авакова, Гройсмана, Медведчука и Рабиновича — обязательно. Я бы на месте Зеленского специально помогал им еще активнее двигаться в информационном пространстве.

И наоборот, нельзя допускать появления более молодых, более клевых, более понятных молодежи. Зеленский и его технологи будут душить любую реальную альтернативу. Кстати, Разумков — это тоже фейк без перспектив. Он вроде молодой, а уже такой же "старый".

6. Совершенно зря Зеленский не "доработал" фактор Кличко. Я не верю, что чемпион мира по боксу станет президентом. Но выполнить роль убийцы имиджа Зеленского — он сумеет на отлично. Тем более, что он тоже понимает все вышеизложенное. И у него не меньше шансов быть прикольным.

7. У Зеленского есть все, что он думает, нужно для победы. Деньги, доступ к данным, власть, контроль над процессом выборов, свое Минцифры. Будет креативный контент и Зеленский, который способен его упаковать. Будут и новые лидеры вокруг Зе — такие, как надо.

Но есть один большой изъян. До выборов еще два года, а стратегия Зе уже понятна. Есть время, чтобы все испортить и адаптировать под конкурентов. Так что манипулировать будет очень сложно.

Реальная альтернатива Зеленскому появится совсем незадолго до выборов. Как иначе? Ведь альтернативу медийно отстреливают на дальних подступах.

А до этого будут многочисленные спецоперации по размыванию имиджа Зе, в том числе, в глазах молодежи. Так что в последние полгода нынешний президент вполне может остаться на вторых и даже третьих позициях даже в своем собственном сценарии. И не спасут ни деньги, ни технологи, ни системные лжецы.

А недовольных Зе — от олигархов до простых граждан — тоже с избытком. Поэтому совершенно неважно, что Зе устраивает Байдена, Путина, соросят и любителей видосиков.

Однозначно — будет весело. Резвимся.

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