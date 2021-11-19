От восхищения к отвращению. Почему каждый новый украинский президент – хуже предыдущего

Почитал про борьбу аж целого ГБР с Гео Леросом, чей палец, похоже, страшнее волшебной палочки Гарри Поттера. Потом послушал, как премьер Шмыгаль с физиономией попавшегося афериста заливает: идут поезда, летят самолеты, плывут пароходы, и все — с энергетическим углем для Украины. А потом услышал, что мэр Кличко, оказывается, молится, чтобы мост Патона не рухнул. Не средства для ремонта ищет, а чудотворную молитву творит, страстотерпец нашелся…

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И возник у меня вопрос: а с какой стати? Почему мы должны уповать на теплую зиму и прочие чудеса вместо того, чтобы пребывать в спокойной уверенности, что наша власть действует разумно и профессионально? А не инфантильно зажмуривается — мол, если не видеть проблемы, то ее и нет?

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Помню, как в тяжелых девяностых я регулярно общался с иностранцами. Рассказывал, что Украина — самая мощная из республик Союза, она являлась сборочным цехом всей советской промышленности. Потому что у нас — самый высокий образовательный уровень. В Украине развиты ракетно-космическая, авиационная, атомная, судостроительная и другие высокотехнологичные отрасли. У нас лучший в мире чернозем, а если копнуть поглубже, то обнаружится почти вся таблица Менделеева.

Иностранцы уважительно цокали языками и с нескрываемой завистью признавали, что перспективы у нас — фантастические. И Украина способна за десяток лет ворваться в число мировых лидеров.

А сейчас я такого общения избегаю. Что я могу рассказать?

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Что наш министр энергетики имеет огромный долг за оплату электричества, но плюет на решение суда и самовольно срывает пломбы со счетчиков? Что министр здравоохранения пугал граждан несуществующими угрозами, а существующие — замалчивает? Что толпа наших правоохранителей два месяца не может установить, кто был за рулем авто, совершившего резонансного ДТП с участием народного депутата? Заметьте: не покарать виновного не могут, а просто установить, кто вел машину!

И если я поделюсь нашими обыденными реалиями, то культурные европейцы не поверят. Решат, что это просто извращенный стеб. И не потому что таких "министров" сразу уволят после первого же зашквара, а потому, что таких просто никогда никуда не назначат в нормальной стране.

И тогда придется рассказать, что из трех последних наших президентов один притащил во власть своих криминальных корешей. Второй оказался офшорным миллиардером и пристроился к кормушке со своими партнерами. А нынешний — звезда шоубиза без дня государственной работы, который отдал страну в управления своим шоубизовым неофитам…

[ + – ] У четвертого президента Украины Виктора Януковича тоже был свой зенит славы и народной любви.

[ + – ] Пятый президент Украины Петр Порошенко тоже успел побывать любимцем публики, прежде чем ему выразили самый мощный вотум недоверия за весь период независимости.

[ + – ] Шестой и ныне действующий президент Укрины был избран рекордными 73 % голосов избирателей

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И вот тогда мне поверят. Но собеседники начнут шарахаться в стороны, так как понятно же, что моя страна — филиал какого-то дурдома, и лучше держаться подальше, чтобы ненароком не подцепить наш заворот мозгов.

Вот этот путь, который мы проделали в глазах внешнего мира — от восхищения и зависти до ужаса и брезгливости — и есть итог нашей общественной деградации. И это страшнее веерных отключений. Страшнее даже эпидемии коронавируса. Потому что терапевтическое самолечение, увы, не помогает.

Неужели придется переходить к хирургии?

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