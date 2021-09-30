Конец эпохи бедности. Почему украинцы не видят изменений к лучшему

Правительственные чиновники, депутаты и многочисленные пропагандисты от власти активно разгоняют два тезиса, порожденные воспаленным воображением Офиса президента. А именно:

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1. Средняя зарплата по стране растет, словно флюс. И уже совсем скоро украинцы ощутят благодать, и главной проблемой станет поиск возможности хоть как-то потратить эти деньжища, потому что все нужное давно куплено, а деньги остались.

2. Рост коммунальных тарифов — это злобные проделки местных властей, а центральная власть не имеет к этому никакого отношения. Наоборот, она настаивает на стабильности тарифов, но у нее, разумеется, не хватает полномочий, чтобы поставить на место жадных мэров.

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На самом деле любой экономист (даже среди "Слуг" такие имеются) объяснит, что рассуждения о росте средней з/п в отрыве от реальной покупательной способности — это профанация и очковтирательство наподобие омоложения от уринотерапии.

То есть, важно не насколько увеличилась зарплата, а насколько больше коммунальных услуг, еды, одежды, лекарств, бензина и прочих необходимых для жизни вещей работник может за нее приобрети. Для этого существует, например, такой показатель, как индекс потребительских цен и другие.

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Что касается коммуналки, то тарифы определяет цена на электроэнергию, газ и прочие углеводороды. Цену на электричество формирует Нацкомиссия НКРЕКП, подчиненная президенту Украины и подотчетная Верховной Раде. А ценой на газ и прочие углеводороды занимается "Нафтогаз", который находится в введении Кабмина и которым напрямую командует офис президента. В этих структурах власть за наш счет наваривает огромные деньги, которые кладутся в личные карманы.

Никакие мэры к этому никакого отношения не имеют, они получают из центра директивные цены.

Сейчас мэры через свою ассоциацию пытаются договориться с центром, чтобы не допустить стремительного роста тарифов. Если не договорятся, то мэрам просто придется объяснять горожанам, что это не они, а именно Киев своими неэффективными действиями обеспечивает тарифный геноцид.

У мэров есть СМИ, есть доверие граждан, чтобы убедить их, что вовсе не они рулят поставками энергоносителей в страну, изобретением "реверсов" и "дюссельдорфов +", а также добычей украинского газа.

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В целом наша власть, неспособная мыслить не только стратегически, а и тактически, пытается рефлекторно уйти от опасности народного возмущения. Поэтому рассказывает нам, что живем мы все лучше и лучше, а если и есть какие-то случайные трудности, то виновны в этом исключительные посторонние злые силы, вроде кремлевского имперства, украинского олигархата или местного самоуправления.

Но в итоге получится, что центральная власть еще больше потеряет авторитет и доверие украинцев, а местное самоуправление вынуждено будет противостоять центру, как уже было во время карантина, только сейчас картина выйдет тотальнее. Страна встанет на растяжку.

Шоубиз — это, конечно, не приговор его деятелям. Главное, чтобы он не стал приговором для Украины.

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