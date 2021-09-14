Отвлекай и властвуй. Почему перепись не изменит страну, а Украина не станет Израилем

Любителей абсурдистской литературы немного, но они все же существуют. А вот любителей жить в абсурдистской стране не встречал. Но жить в ней таки приходится.

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Зацените: премьер Денис Шмыгаль обещает нам проведение "уникальной" переписи в 2023 году, которая "изменит нашу страну в хорошем смысле этого слова".

Перепись изменит страну… Он что, еще глупее Тимофея Милованова?! От переписи, в первую очередь, требуется точность, во-вторую — малозатратность. А у нас планируют какую-то очередную цифровую авантюру, типа, посчитать население по количеству активированных приложений "Дия".

А тут еще глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что поскольку нас никто из западных стран вместо нас защищать не намерен (дошло наконец?!), то мы должны срочно стать ежиками вместо мышей. Ну, то есть, резко превратиться в сильный и решительный Израиль, и дать отпор всем супостатам. Вот такая внезапная стратегия от обиженных инфантилов.

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Полагаю, именно необычная цифровая перепись и сделает из нас развитую обороноспособную страну.

А в это время цена на газ на энергетической бирже Украины превысила 20 гр за куб. А цена для населения пока составляет 7,9 гр за куб. То есть, меньше в два с половиной раза. Запасы газа хранилищах минимальны. Чтобы удерживать низкую цену на газ для населения, необходимо около 40 млрд грн субвенций из бюджета. Которых, разумеется, нет.

А власть о переходе на латиницу и уникальной переписи рассуждает. А также о введении очередного локдауна, как способа развития экономики.

Многие мои коллеги (не все) считают, что эти мозгодробительные заявления власти — то насчет санкционного искоренения олигархов, то насчет миллиарда посаженых деревьев, то вот насчет кириллицы и латиницы — это такой сознательный план отвлечения общественности.

Что, вот, вроде сидят умные люди в Офисе президента и изобретают, чтобы еще такого эпатажного отчебучить или заявить, чтобы украинцы начали обсуждать эту придумку, а не главный насущный вопрос: насколько эффективна наша власть в условиях мирового кризиса, накатывающегося, как цунами?

[ + – ] Заявления главы МИД Дмитрия Кулебы о внезапном превращении Украины в Израиль заставляют вспомнить анекдот, в котором мышам предлагали стать ежиками.

И кто из чиновников придумает самую дурную, но резонансную глупость, тот получает премию, как лучший реализатор темных планов за месяц.

А я таки полагаю, что большинство правящей верхушки реально не понимает, что происходит в мире и стране. Поэтому и про спутник на орбите к тридцатилетию независимости, и про срочное вступление в НАТО — это наши вожди на полном серьезе. От малограмотности, отсутствия мозгов и пьянящего ощущения, что можно все.

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То есть, они изредка, но общаются с мировыми лидерами, ежедневно оперируют миллиардными суммами, себе в карман кладут миллионы, естественно, у них возникает иллюзия, что они — хозяева жизни, и все, что они скажут — это дистиллированная божья роса.

А на деле они по-прежнему не фига не соображают ни в госуправдении, ни в макроэкономике, ни в прогнозировании и планировании.

И просто несут чушь, как бабульки у подъезда, только не с лавочки у дома, а с самых высоких государственных трибун.

И это беда. Потому что сволочи, но умные и грамотные, стали бы спасать страну из чувства самосохранения, а тупые и самоуверенные до последнего будут верить, что все как-то обойдется и само рассосется.

Продолжайте голосовать сердцем за новых людей, которые ни в чем не запятнаны. В том числе, и в искусстве госуправления. Но потом не обижайтесь, что приходится выживать посреди абсурда, лицемерия и тотальной коррупции.

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