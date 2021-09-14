Відволікай і володарюй. Чому перепис не змінить країну, а Україна не стане Ізраїлем

Любителів абсурдистської літератури небагато, але вони все ж існують. А ось любителів жити в абсурдистській країні не зустрічав. Але жити в ній таки доводиться.

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Зацініть: прем'єр Денис Шмигаль обіцяє нам проведення "унікального" перепису у 2023 році, який "змінить нашу країну в хорошому сенсі цього слова".

Перепис змінить країну … Він що, ще дурніший за Тимофія Милованова?! Від перепису спершу потрібна точність, по-друге — малозатратність. А в нас планують якусь чергову цифрову авантюру, типу порахувати населення за кількістю активованих додатків "Дія".

А тут ще глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що оскільки нас ніхто із західних країн замість нас захищати не має наміру (дійшло нарешті?!), то ми повинні терміново стати їжачками замість мишей. Ну, тобто різко перетворитися в сильний і рішучий Ізраїль, і дати відсіч усім супостатам. Ось така раптова стратегія від скривджених інфантилів.

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Вважаю, саме незвичайний цифровий перепис і зробить з нас розвинену обороноздатну країну.

А в цей час ціна на газ на енергетичній біржі України перевищила 20 грн за куб. А ціна для населення поки становить 7,9 грн за куб. Тобто, менше у два з половиною рази. Запаси газу у сховищах мінімальні. Щоб утримувати низьку ціну на газ для населення, необхідно близько 40 млрд грн субвенцій з бюджету. Яких, зрозуміло, немає.

А влада про перехід на латиницю і унікальний перепис міркує. А також про введення чергового локдауну як способу розвитку економіки.

Багато моїх колег (не всі) вважають, що ці мозкодробильні заяви влади — то щодо санкцій викорінення олігархів, то щодо мільярда посаджених дерев, то ось щодо кирилиці і латиниці — це такий свідомий план відволікання громадськості.

Що, от, начебто сидять розумні люди в Офісі президента і винаходять, щоб ще такого епатажного відчебучити чи заявити, щоб українці почали обговорювати цю вигадку, а не головне нагальне питання: наскільки ефективна наша влада в умовах світової кризи, що накочується, як цунамі?

[ + – ] Заяви глави МЗС Дмитра Кулеби про раптове перетворення України в Ізраїль змушують згадати анекдот, у якому мишам пропонували стати їжачками.

І хто з чиновників придумає найгіршу, але резонансну дурість, той отримує премію, як кращий реалізатор темних планів за місяць.

А я таки вважаю, що більшість керівної верхівки реально не розуміє, що відбувається у світі і країні. Тому і про супутник на орбіті до тридцятиріччя незалежності, і про терміновий вступ у НАТО — це наші вожді на повному серйозі. Від малограмотності, відсутності мізків і п'янкого відчуття, що можна все.

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Тобто, вони зрідка, але спілкуються зі світовими лідерами, щодня оперують мільярдними сумами, собі в кишеню кладуть мільйони, звісно, у них виникає ілюзія, що вони — господарі життя, і все, що вони скажуть — це дистильована божа роса.

А на ділі вони, як і раніше, ні фіга не розуміють ні в держуправлінні, ні в макроекономіці, ні в прогнозуванні та плануванні.

І просто несуть нісенітницю, як бабульки біля під'їзду, тільки не з лавки біля будинку, а з найвищих державних трибун.

І це біда. Тому що наволочі, але розумні і грамотні, стали б рятувати країну з почуття самозбереження, а тупі і самовпевнені до останнього будуть вірити, що все якось обійдеться і саме розсмокчеться.

Продовжуйте голосувати серцем за нових людей, які ні в чому не заплямовані. Зокрема, і в мистецтві держуправління. Але потім не ображайтеся, що доводиться виживати посеред абсурду, лицемірства і тотальної корупції.

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