Креативу підвезли. Як у Зеленського хочуть використати молодь для збереження влади

Декілька міркувань щодо майбутньої стратегії Володимира Зеленського на виборах.

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1. Кожен правитель, якого хвиля долі підняла нагору, якось починає вірити, що вся справа в його унікальності. Не оминула ця доля і Володимира Зеленського.

Насправді унікальність завжди відіграє роль. Але це далеко не єдине, що потрібне. Але навколо Зеленського є оточення, як довкола будь-якого правителя. Цьому оточенню добре, і вони хочуть залишатися нагорі й надалі.

Впевненості додає тепер той факт, що вони мають гроші та досвід. І вони думають: гроші є, бажання є, піпл все одно нічого не розуміє, отже, все вийде.

Власне, вони й вкладають Зеленському у вуха те, що йому так приємно чути. Що він комусь потрібний, хоч ще на один термін.

Хочете розсмішити Всевишнього – розкажіть йому про свої плани. Посадка таких "лідерів" завжди жорстка. Так буде і із Зе.

Парадокс у тому, що будь-які аргументи він чути не захоче. Хоч би що ми зараз говорили — він вірить у свою намальовану реальність. Нехай вона навіть вигадана. І це правильно. Адже суть будь-якого лідера — це вірити в те, чого немає, і вести за собою людей.

Тож навіть Зеленський має шанс реалізувати свій другий термін. Теоретично. Залишилося потрапити до резонансу з Всевишнім, і тоді це може стати реальністю. А так розкажіть Йому про свої плани.

2. Розмови, що Зеленський зробить ставку на молодих, ходять давно. Особисто я говорю про це в ефірах вже місяці три точно, а до цього за зачиненими дверима ми обговорюємо це з технологами та шановними людьми вже приблизно рік.

Що робити, якщо рейтинги неухильно падають? Правильно: ізолювати тих, хто проти і включити тих, хто може бути за. Обидва ці завдання можна вирішити за допомогою електронного голосування.

В Україні майже 11 мільйонів пенсіонерів. Вони не люблять Зе і навряд чи їх вдасться переконати. Доросле покоління має систему оцінки чинної влади. Ця система ґрунтується на реальних показниках: вартості життя, рівні доходів, тарифах, зручностях, перспективах для їхніх дітей. Хочеш переконати цих виборців – покажи реальні дії та доведи, що без тебе – ніяк.

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А у молоді критерії оцінки цілком відірвані від доходів, роботи, рівня життя та інших похмурих проявів реальності. Молодь здебільшого не дбає про матеріальний бік. Навіть якщо грошей немає, то інтереси в іншому: стосунках, приколах, віртуальному світі. Молодь легко заковтує маніпуляційні гачки — хоч думає, що вона дуже прошарена.

Молодь стане іншою приблизно з того моменту, коли в неї з'являться діти. Вони одразу поринуть у світ дорослих турбот і стануть тими виборцями, які розчарувалися в Зеленському так само, як до цього в Порошенку. Але до того часу є шанс на успіх.

[ + – ] Якщо ти зачаруєш молодь і вона проголосує за тебе — ти знову президент. Електронне голосування (наприклад, через "Дію") вирішує це питання.

Якщо ти зачаруєш молодь і вона проголосує за тебе — ти знову президент. Електронне голосування (наприклад, через "Дію") вирішує це питання. 11 млн пенсіонерів ходять на дільниці, але майже не вміють користуватися смартфонами. Процедура з трьох-чотирьох дій, включаючи авторизацію, автентифікацію, верифікацію та волевиявлення, перетворює голосування на непрохідний лабіринт. А молоді – навпаки, легко та зрозуміло.

А головне – не треба нікуди йти. У перерві між переглядом Тік-Току зайти та натиснути – жодних проблем. А натиснеш ти за того, хто тобі подобається. А якщо він не подобається твоїм олдам, значить, пацик правильний.

Так ми отримуємо мінус у голосах "проти". І несподіваний плюс у голосах "за".

Не менш важливо, хто і як рахуватиме. Досвід Москви показав, що маніпуляції з електронними виборами просто жахливі. Це насправді з паперовими бюлетенями можна "намалювати" максимум 10% понад те, що є. А ось з електронними виборами можна набагато більше. Підійде все, від неграмотності пенсіонерів до транзитного сервера та ручного "вкидання" електронних голосів замість заробітчан, кримчан, донеччан та просто мертвих людей. Адже перепису немає — отже, ніхто не знає, скільки нас лишилося.

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3. Стратегія успіху Зеленського в тому, щоб хайпанути. Щоб протиставити прогресивну, яскраву, стильну, вільну і ах@єнну молодь — похмурим, нудним, млявим, завжди незадоволеним старим. У категорію людей літнього віку, зрозуміло, підуть усі старше 28. Окрім Ілона Маска, Євгена Черняка та Гаріка Корогодського. Про них трохи згодом.

Тобто завдання спровокувати молодь на емоційне голосування. Вимкнути мізки, які й так не думають на похмурі та депресивні теми виживання, — і ввімкнути хайпові теми в дусі "Вова один із нас" та "Україна твоїх можливостей".

Для цього потрібно кілька умов:

інший контент, незрозумілий олдам: про стиль, майбутнє, щастя. Олди хочуть грошей та гарантій, молодь хоче яскраво проживати життя, бути лідером та дозволити собі все прямо зараз.

інші канали комунікації (молодь не читає "аналітику" і не дивиться токшоу), проте масово сидить в Інсті, Тік-Тоці, Ютубі, іграх, навіть на порносайтах. Звідси спроби заїхати Зеленського та "слуг" на Тік-Ток. Це реально працює.

інші лідери думок. Про це скажу окремо.

швидка інтенсивна кампанія, у яку вливається багато грошей напередодні виборів. Тому що емоційна хвиля недовгострокова. А до того — нехай олди розважаються. Критикують Вову.

електронна програма, яка технологічно недоступна "олдам" (дивіться вище).

4. Лідери думки в молоді свої. Завжди так було. Їй начхати на серйозних дядьків, які зображають мислення. Її лідери — сміливі, яскраві, прогресивні, незакомплексовані, пох@їстичні, небайдужі, відв'язні тощо.

Вони мають три важливі якості: гроші, популярність, успіх.

Звідси, я передбачаю, що всі "слуги" підуть у брухт, на звалище. На них повісять усіх собак. Володимиру Зеленському треба буде обернутися в нових лідерів думки, які можуть увійти до умовного "Блоку Володимира Зеленського".

Тут навряд чи будуть активісти, добровольці та соросята. Не здивуюся, якщо він спробує засватати Гаріка Корогодського, Олега Гороховського, Дмитра Дубілета, Потапа. Різних фешн-блогерів та успішних айтішників.

Ось вони – майбутнє України. А решта — це відстале деградантське минуле. Нехай ідуть у минуле з усіма своїми проблемами. У нас все ок.

[ + – ] З високим ступенем ймовірності "слуги" підуть у брухт, на звалище. На них повісять усіх собак. Володимиру Зеленському треба буде обернутися в нових лідерів думки, які популярні серед молоді.

Звісно, це маніпуляція. Але ж молодь реальності ще не пробувала. А якщо пробувала, то все ще вірить, що все зможе. Колись. Аби свій був президент, зрозумілий і кльовий.

5. Потрібна псевдоопозиція. Погана альтернатива. Бажано такі ж олди, які токсичні наскрізь і далекі від вільної молоді. Тут і Бойко, і Юля, і Порошенко, і Аваков, і Медведчук із Рабіновичем, і Яценюк із Гройсманом, і всілякі відрижки минулого. Що більше вони критикують Зеленського, то більше молодь розуміє — Зе все робить правильно.

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Ось чому існування Бойка, Юлі, Авакова, Гройсмана, Медведчука та Рабіновича обов'язкове. Я на місці Зеленського спеціально допомагав би їм ще активніше рухатися в інформаційному просторі.

І навпаки, не можна допускати появи молодших, кльовіших, зрозуміліших молоді. Зеленський та його технологи будуть душити будь-яку реальну альтернативу. До речі, Разумков це теж фейк без перспектив. Він начебто молодий, а вже такий самий "старий".

6. Цілком дарма Зеленський не "допрацював" фактор Кличка. Я не вірю, що чемпіон світу з боксу стане президентом. Але виконати роль вбивці іміджу Зеленського — він зможе на добре. Тим більше, що він також розуміє все вищевикладене. І він має менше шансів бути прикольним.

7. Зеленський має все, що він думає, потрібне для перемоги. Гроші, доступ до даних, владу, контроль за процесом виборів, своє Мінцифри. Буде креативний контент та Зеленський, який здатний його запакувати. Будуть і нові лідери навколо Зе – такі, як треба.

Але є одна велика вада. До виборів ще два роки, а стратегія Зе вже зрозуміла. Є час, щоб все зіпсувати та адаптувати під конкурентів. Тож маніпулювати буде дуже складно.

Реальна альтернатива Зеленському з'явиться незадовго до виборів. Як інакше? Адже альтернативу медійно відстрілюють на далеких підступах.

А до цього будуть численні спецоперації з розмивання іміджу Зе, зокрема в очах молоді. Тож останні півроку нинішній президент цілком може залишитися на других і навіть третіх позиціях навіть у своєму власному сценарії. І не врятують ні гроші, ні технологи, ні системні брехуни.

А незадоволених Зе – від олігархів до простих громадян – теж із надлишком. Тому зовсім неважливо, що Зе влаштовує Байдена, Путіна, соросят та любителів відосиків.

Однозначно – буде весело. Пограємося.

Першоджерело.