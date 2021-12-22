Кто наживется на РРО. Зачем власти кассовый аппарат в каждом ларьке

Почему "Слуги народа" уничтожают ФОПы?

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Несмотря на протесты ФОПов ВР отказалась отсрочить дату обязательного внедрения РРО. Почему?

Для понимания проблематики сначала приведем несколько фактов.

В стране работают около 1 млн 800 тысяч ФОПов

Из них около 1 млн 500 тыс. кое-как могут содержать себя и дать работу еще в среднем двум наемным работникам. Итого: 5.5- 6 млн рабочих мест

Приобретение РРО и выполнение всех требований, которые требует "закон Гетманцева" , обойдется в среднем в 70 — 80 тыс гр. 80% ФОПов не могут себе такое позволить и поэтому закроют свой бизнес или уйдут в тень

48% малого бизнеса уже сейчас находится в тени.

Из всех 1 млн 800 тыс. ФОПов только около 130 тысяч - это крупный бизнес, который занимается схемами ухода от налога, используя контрабандный товар.

Проблема заключается в том, что наша ВР пытается бороться со " схемщиками" , но при этом под корень уничтожает реальный малый бизнес.

Но не все так просто.

Борьба со " схемщиками" — это благородное прикрытие, которое используют лоббисты закона об обязательном применении кассовых аппаратов. Есть скрытые , но истинные цели , истинные мотивы и истинные выгодополучатели.

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Во- первых, это производители РРО, которые лоббируют закон, чтобы получить миллиардные заказы .

Во- вторых, это крупный бизнес, который отлично понимает, что 1.5- 2 миллиона активных , квалифицированных работников уйдут из малого бизнеса, который разорится и придут на рынок труда. Это резко понизит уровень заработной платы на рынке и улучшит качество рабочей силы

Ну, и ,разумеется, сами налоговики, которые получат огромную власть над ФОПами, а следовательно, возможность извлекать коррупционную ренту. И силовики, кстати, тоже.

То есть, налицо типичное для всех наших " реформ" совпадение интересов многих влиятельных лоббистов.

Последствия такого "реформирования" конечно, будут, ужасающими или даже катастрофическими.

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Падение среднего уровня зарплат и разорение ФОПов приведет к тому, что еще 1-1.5 млн украинцев подадутся в заробитчанство. На рынке будет тотальный кадровый голод и пенсионная система окончательно развалится.

Уровень теневой экономики в малом бизнесе превысит 60- 65 %. Коррупция и взяточничестве выйдут на качественно новый уровень.

Поступления в бюджет не только не вырастут, а существенно упадут. После чего Даниил Гетманцев, если, конечно, не будут проведены досрочные парламентские выборы, придумает новые налоги для среднего класса.

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Про Зеленского я даже не пишу, потому что это совершенно бессмысленная, фриковая фигура. Он играет в какой- то политический пинг-понг.

Борьбу со "схемщиками" необходимо начинать с реформы таможенной службы, а не уничтожать миллионы рабочих мест в реальном малом бизнесе.

Но желающих реформировать таможенную службу нет . Нет в нашем обществе сейчас лоббистов этой реформы.

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