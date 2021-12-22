Хто наживеться на РРО. Навіщо владі касовий апарат у кожному кіоску

Чому "Слуги народу" знищують ФОП?

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Попри протести ФОПів, ВР відмовилася відтермінувати дату обов'язкового впровадження РРО. Чому?

Для розуміння проблематики спершу наведемо кілька фактів.

У країні працюють близько 1 млн 800 тисяч ФОПів

З них близько 1 млн 500 тис. абияк можуть утримувати себе і дати роботу ще в середньому двом найманим працівникам. Разом: 5.5-6 млн робочих місць

Придбання РРО та виконання всіх вимог, що вимагає "закон Гетманцева", обійдеться в середньому в 70 — 80 тис грн. 80% ФОПів не можуть собі таке дозволити і тому закриють свій бізнес чи підуть у тінь

48% малого бізнесу вже зараз у тіні.

З усіх 1 млн 800 тис. ФОП лише близько 130 тисяч — це великий бізнес, який займається схемами ухилення від податку, використовуючи контрабандний товар.

Проблема полягає в тому, що наша ВР намагається боротися зі "схемниками", але при цьому під корінь знищує реальний малий бізнес.

Але не все так просто.

Боротьба зі "схемниками" — це благородне прикриття, яке використовують лобісти закону про обов'язкове застосування касових апаратів. Є приховані, але справжні цілі, справжні мотиви та справжні вигодонабувачі.

По-перше, це виробники РРО, які лобіюють закон, щоб отримати мільярдні замовлення.

По-друге, це великий бізнес, який чудово розуміє, що 1.5-2 мільйони активних, кваліфікованих працівників підуть з малого бізнесу, який розориться і прийдуть на ринок праці. Це різко знизить рівень заробітної плати на ринку та покращить якість робочої сили

Ну, і, зрозуміло, самі податківці, які матимуть величезну владу над ФОПами, а отже, можливість отримувати корупційну ренту. І силовики, до речі, також.

Тобто, є типовим для всіх наших "реформ" збіг інтересів багатьох впливових лобістів.

Наслідки такого "реформування", звичайно, будуть жахливими або навіть катастрофічними.

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Падіння середнього рівня зарплат та розорення ФОПів призведе до того, що ще 1-1.5 млн українців подадуться в заробітчанство. На ринку буде тотальний кадровий голод, і пенсійна система остаточно розвалиться.

Рівень тіньової економіки в малому бізнесі перевищить 60-65 %. Корупція та хабарництво вийдуть на якісно новий рівень.

Надходження до бюджету не тільки не зростуть, а суттєво впадуть. Після чого Данило Гетманцев, якщо, звичайно, не буде проведено дострокових парламентських виборів, придумає нові податки для середнього класу.

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Про Зеленського я навіть не пишу, бо це безглузда, фрікова постать. Він грає в якийсь політичний пінг-понг.

Боротьбу зі "схемниками" необхідно розпочинати з реформи митної служби, а не знищувати мільйони робочих місць у реальному малому бізнесі.

Але охочих реформувати митну службу немає. Немає в нашому суспільстві наразі лобістів цієї реформи.

Першоджерело.