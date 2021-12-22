Хто наживеться на РРО. Навіщо владі касовий апарат у кожному кіоску
Падіння середнього рівня зарплат та розорення ФОПів призведе до того, що ще 1-1.5 млн українців подадуться в заробітчанство. На ринку буде тотальний кадровий голод, і пенсійна система остаточно розвалиться.
Чому "Слуги народу" знищують ФОП?
Попри протести ФОПів, ВР відмовилася відтермінувати дату обов'язкового впровадження РРО. Чому?
Для розуміння проблематики спершу наведемо кілька фактів.
- У країні працюють близько 1 млн 800 тисяч ФОПів
- З них близько 1 млн 500 тис. абияк можуть утримувати себе і дати роботу ще в середньому двом найманим працівникам. Разом: 5.5-6 млн робочих місць
- Придбання РРО та виконання всіх вимог, що вимагає "закон Гетманцева", обійдеться в середньому в 70 — 80 тис грн. 80% ФОПів не можуть собі таке дозволити і тому закриють свій бізнес чи підуть у тінь
- 48% малого бізнесу вже зараз у тіні.
- З усіх 1 млн 800 тис. ФОП лише близько 130 тисяч — це великий бізнес, який займається схемами ухилення від податку, використовуючи контрабандний товар.
Проблема полягає в тому, що наша ВР намагається боротися зі "схемниками", але при цьому під корінь знищує реальний малий бізнес.
Але не все так просто.
Боротьба зі "схемниками" — це благородне прикриття, яке використовують лобісти закону про обов'язкове застосування касових апаратів. Є приховані, але справжні цілі, справжні мотиви та справжні вигодонабувачі.
По-перше, це виробники РРО, які лобіюють закон, щоб отримати мільярдні замовлення.
По-друге, це великий бізнес, який чудово розуміє, що 1.5-2 мільйони активних, кваліфікованих працівників підуть з малого бізнесу, який розориться і прийдуть на ринок праці. Це різко знизить рівень заробітної плати на ринку та покращить якість робочої сили
Ну, і, зрозуміло, самі податківці, які матимуть величезну владу над ФОПами, а отже, можливість отримувати корупційну ренту. І силовики, до речі, також.
Тобто, є типовим для всіх наших "реформ" збіг інтересів багатьох впливових лобістів.
Наслідки такого "реформування", звичайно, будуть жахливими або навіть катастрофічними.
Падіння середнього рівня зарплат та розорення ФОПів призведе до того, що ще 1-1.5 млн українців подадуться в заробітчанство. На ринку буде тотальний кадровий голод, і пенсійна система остаточно розвалиться.
Рівень тіньової економіки в малому бізнесі перевищить 60-65 %. Корупція та хабарництво вийдуть на якісно новий рівень.
Надходження до бюджету не тільки не зростуть, а суттєво впадуть. Після чого Данило Гетманцев, якщо, звичайно, не буде проведено дострокових парламентських виборів, придумає нові податки для середнього класу.Важливо
Про Зеленського я навіть не пишу, бо це безглузда, фрікова постать. Він грає в якийсь політичний пінг-понг.
Боротьбу зі "схемниками" необхідно розпочинати з реформи митної служби, а не знищувати мільйони робочих місць у реальному малому бізнесі.
Але охочих реформувати митну службу немає. Немає в нашому суспільстві наразі лобістів цієї реформи.