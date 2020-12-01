Платить налоги, как в Швеции, а тратить, как в Зимбабве. Почему протестуют украинские ФОПы

Сегодня в Киеве протестовали предпринимателипод лозунгом SaveФОП против против введения обязательных кассовых аппаратов и соответствующих законопроектов №4313-д главы профильного комитета Даниила Гетманцева, и №4439 президента Зеленского. Протестующие перекрыли движение в центре столицы, в результате чего возникла пробка от Европейской площади до Бессарабского рынка. В результате, парламент отложил на год введение РРО для ФОПов и отменил кэшбек. Тем не менее, угроза для малого бизнеса остается.

Протесты ФОПов опять поднимают дискуссию вокруг глупости, которую произнес Даниил Гетманцев, а потом повторил президент Зеленский, и до сих пор продолжают повторять местные "цивилизованные" люди – "налоги должны платить все".

Эта фраза наверное, подразумевает, что те страны, в один ряд с которыми мы должны встать, руководствуются таким правилом. Возможно, но есть одно "но". Налоги должны тратиться в интересах налогоплательщика, что мы и видим на практике западных стран. А воровство денег налогоплательщиков там сурово карается.

Там, где "все платят налоги", "воры сидят в тюрьмах".

Назовите мне страну, где "все платят налоги" и чиновники выписывают себе премии и компенсации в 30 раз большие, чем средняя зарплата налогоплатеьщиков. Мне кажется, что там даже за разовое использование служебной машины в личных целях уходят в отставку… Нет?

Где такие страны, чтобы какой-нибудь контрразведчик задекларировал имущества на 8 млн долларов, а все продолжали бы покорно "платить налоги"? Или муж прокурора украл бы 30 000 баксов из бюджета путем легкой махинации, а все налогоплательщики продолжали бы мирно "платить налоги"?

Назовите мне такую страну, где чиновники, задекларировали около триллиона долларов кэшем в е-декларациях, причем, никто из них не мог объяснить., откуда эта наличка взялась, а налогоплательщики в этой цивилизованной западной стране продолжали бы мирно "платить налоги".

Где такие страны существуют? Вы на какие страны ориентируетесь, позвольте вас спросить? Ну уж точно не к западу от нас они находятся.

В итоге все эти мантры сводятся к одному: вы несите нам денежки, как в Германии и Швеции, а тратить мы их будем, как в Зимбабве.

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