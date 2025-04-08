Зеленский подписал закон об изменениях в защите прав собственности: какие риски по земельным схемам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, который меняет правила защиты прав собственности в Украине. Закон, получивший номер №12089 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя", предусматривает, что имущество, зарегистрированное в собственности более 10 лет, не может быть истребовано, даже если его первоначальное отчуждение было незаконным.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ вступит в силу на следующий день после публикации. Изменения касаются как недвижимого, так и движимого имущества. Одной из главных новаций является то, что если имущество было передано в частную собственность более 10 лет назад, его нельзя будет вернуть, даже если первоначальная передача была незаконной. Это может означать, что земельные участки, переданные незаконно во времена Виктора Януковича, вряд ли будут возвращены государству.

В случае судебного решения о возвращении таких земель, государство или община должны будут выплатить владельцу компенсацию по рыночной стоимости. Принятие этого закона вызвало опасения среди экологов, юристов и Верховного Суда, которые выступали против таких изменений, поскольку они могут угрожать экологической безопасности и противоречить принципам справедливости.

Законопроект №12089 раскритиковали активисты

Несмотря на критику, закон нашел поддержку среди бизнес-ассоциаций. Союз украинских предпринимателей, Федерация работодателей Украины и Европейская Бизнес Ассоциация считают, что новые правила будут способствовать привлечению инвестиций и стабильности бизнеса в Украине. Однако общественные активисты и некоторые политики призвали президента наложить вето на этот закон. Петиция Мишеля Терещенко, собравшая 25 тысяч голосов, не была рассмотрена, и закон был подписан президентом.

В общем, закон №12089 вызвал неоднозначную реакцию: одни видят в нем поддержку для бизнеса, другие — угрозу для справедливости и экологии в Украине.

Напомним, Министерство обороны Украины разработало законопроект, который предусматривает демобилизацию военнослужащих, однако Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выразил несогласие с этим проектом.

Также Фокус писал, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11090 об увеличении акцизов, который был принят Верховной Радой в декабре 2024 года.