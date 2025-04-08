Зеленський підписав закон про зміни в захисті прав власності: які ризики щодо земельних схем

Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон, який змінює правила захисту прав власності в Україні. Закон, що отримав номер №12089 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача", передбачає, що майно, зареєстроване у власності більше 10 років, не може бути витребуване, навіть якщо його початкове відчуження було незаконним.

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Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ набуде чинності наступного дня після публікації. Зміни стосуються як нерухомого, так і рухомого майна. Однією з головних новацій є те, що якщо майно було передано у приватну власність понад 10 років тому, його не можна буде повернути, навіть якщо початкова передача була незаконною. Це може означати, що земельні ділянки, передані незаконно за часів Віктора Януковича, навряд чи будуть повернуті державі.

У разі судового рішення про повернення таких земель, держава або громада повинні будуть виплатити власнику компенсацію за ринковою вартістю. Прийняття цього закону викликало побоювання серед екологів, юристів і Верховного Суду, які виступали проти таких змін, оскільки вони можуть загрожувати екологічній безпеці та суперечити принципам справедливості.

Законопроєкт №12089 розкритикували активісти

Незважаючи на критику, закон знайшов підтримку серед бізнес-асоціацій. Спілка українських підприємців, Федерація роботодавців України та Європейська Бізнес Асоціація вважають, що нові правила сприятимуть залученню інвестицій і стабільності бізнесу в Україні. Однак громадські активісти та деякі політики закликали президента накласти вето на цей закон. Петиція Мішеля Терещенка, що зібрала 25 тисяч голосів, не була розглянута, і закон був підписаний президентом.

Загалом, закон №12089 викликав неоднозначну реакцію: одні бачать в ньому підтримку для бізнесу, інші – загрозу для справедливості та екології в Україні.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розробило законопроєкт, який передбачає демобілізацію військовослужбовців, однак Генеральний штаб Збройних сил України висловив незгоду з цим проєктом.

Також Фокус писав, що Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11090 про збільшення акцизів, який був ухвалений Верховною Радою в грудні 2024 року.