Не в ту кассу. Власть пошла на уступки по кассовым аппаратам, но ФОПам радоваться рано

Вопрос неприменения кассовых аппаратов и товарного учета для предпринимателей — плательщиков единого налога без преувеличения будет и является самым регуляторно острым и социально взрывоопасным в новом году.

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Властями уже предпринято несколько попыток смягчения последствий так и не отсроченной расширенной фискализации, стартовавшей с 01/01/01/2022 года:

23 декабря правительством частично ограничено (через изменения в постановление 1336) обязательное применение кассовых аппаратов на территории сел для розничной торговли. И хотя полезное исключение, по сути, отдано на откуп местным властям (могут принять решение об обязательном применении РРО) это уже небольшой шаг вперед;

30 декабря увидело свет Письмо профильного комитета парламента (№ 04-32/10-2021/409504) по вопросам применения кассовых аппаратов. Документ носит рекомендательный характер, однако отвечает на ряд конфликтных вопросов, а именно:

Во-первых, ФЛП-единщики не зарегистрированные плательщиками НДС (кроме рисковых — продажа сложно бытовых товаров, лекарств и ювелирных изделий), НЕ ОБЯЗАНЫ вести учет товарных запасов и подтверждать учет и происхождение товаров документами;

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Во-вторых, ФЛП — плательщики единого налога 1-ой и 2-ой групп и плательщики единого налога 3-ей группы — не плательщики НДС, НЕ ДОЛЖНЫ подтверждать документами (в том числе первичными) расходы на приобретение товаров/услуг, а ДОЛЖНЫ вести ТОЛЬКО учет доходов путем подтверждения их документами, свидетельствующими о поступление средств на текущий счет в банке (выписка о движении средств) или поступление наличных средств (отчеты РРО/ПРРО или записи в книге КУРО);

- в-третьих, анонсирована законодательная попытка отменить до 1 февраля штрафы в сфере применения кассовых аппаратов (немного наивно с учетом того, что ВРУ начнет работу в пленарном режиме лишь с 25 января).

Но если отменить все уже примененные в этом году штрафы задним числом и продлить мораторий на штрафы, например, до 01/03/2022 года, то может получиться конструктивно.

Однако, все перечисленные инициативы, при всей их несомненной полезности, не отменяют ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ — внести в парламент и принять в ближайшее время в качестве Закона документ об отмене "тотальной" фискализации и ее применении лишь для рисковых видов деятельности и товаров.

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