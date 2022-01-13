Не в ту касу. Влада пішла на поступки щодо касових апаратів, але ФОП радіти рано

Питання незастосування касових апаратів та товарного обліку для підприємців — платників єдиного податку без перебільшення буде і є регуляторно гострим і соціально вибухонебезпечним у новому році.

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Влада вже зробила кілька спроб пом'якшення наслідків так і не відтермінованої розширеної фіскалізації, що стартувала з 01/01/2022 року:

23 грудня урядом частково обмежено (через зміни до постанови 1336 р.) обов'язкове застосування касових апаратів на території сіл для роздрібної торгівлі. І хоча корисний виняток, по суті, відданий на відкуп місцевій владі (може ухвалити рішення про обов'язкове застосування РРО) це вже невеликий крок уперед;

30 грудня побачив світ Лист профільного комітету парламенту (№04-32/10-2021/409504) з питань застосування касових апаратів. Документ носить рекомендаційний характер, проте відповідає на низку конфліктних питань, а саме:

По-перше, ФОП-єдинники не зареєстровані платниками ПДВ (крім ризикових — продаж складно-побутових товарів, ліків та ювелірних виробів), НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНІ вести облік товарних запасів та підтверджувати облік і походження товарів документами;

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По-друге, ФОП — платники єдиного податку 1-ої та 2-ої груп і платники єдиного податку 3-ї групи — не платники ПДВ, НЕ ПОВИННІ підтверджувати документами (зокрема первинними) витрати на придбання товарів/послуг, а ПОВИННІ вести ТІЛЬКИ облік доходів шляхом підтвердження їх документами, що свідчать про надходження коштів на поточний рахунок у банку (виписка про рух коштів) або надходження готівки (звіти РРО/ПРРО або записи у книзі КОРО);

По-третє, анонсовано законодавчу спробу скасувати до 1 лютого штрафи у сфері застосування касових апаратів (трохи наївно з урахуванням того, що ВРУ розпочне роботу у пленарному режимі лише з 25 січня).

Але якщо скасувати всі вже застосовані цього року штрафи заднім числом та продовжити мораторій на штрафи, наприклад до 01/03/2022 року, то може вийти конструктивно.

Проте, всі перелічені ініціативи, за всієї їхньої безперечної корисності, не скасовують ГОЛОВНОГО ЗАВДАННЯ — внести до парламенту й ухвалити найближчим часом як Закон документ про скасування "тотальної" фіскалізації та її застосування лише для ризикових видів діяльності та товарів.

Першоджерело.