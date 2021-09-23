Всем выйти из тени. Как власти собираются следить за расходами граждан, чтобы обложить их налогами

Власть планирует косвенно определять доходы украинцев, обязав их платить налоги за зарплаты в конвертах, теневые подработки и купленное за эти деньги имущество.

В конце лета министр финансов Сергей Марченко заявил, что его ведомство разрабатывает законопроект о введении в Украине косвенных методов выявления доходов. Этого, по его словам, требует Международный валютный фонд.

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"Это значит, что налоговым органам предоставят полномочия проверять доходы не на основании налоговой отчетности, а исходя из информации об имуществе и сопоставлении его стоимости с доходами, отраженными в декларации или иной отчетности", — объясняет суть инициативы Денис Шевчук, юрист ЮК "Волхв". Подобные начинания не могут не волновать украинцев, которые в течение многих лет получали зарплату в конвертах, обзавелись жильем или автомобилем. Они задаются вопросом, не придется ли в ближайшем будущем им оплатить подоходный налог (НДФЛ) и военный сбор из этих активов?

Учет и контроль: косвенные методы выявления доходов

Ссылаясь на МВФ, министр Марченко мог иметь в виду документ под названием "Украина: Отчет о технической помощи — Последующие меры в отношении налога на выведенный капитал, внедрения BEPS, программы добровольного раскрытия информации и косвенных методов определения налогооблагаемого дохода" от 23 ноября 2020 года, о котором Фокус подробно уже писал.

Сначала амнистия, затем — косвенные методы. Эксперты уверены: следующим этапом усиления контроля может стать отмена банковской тайны

Кроме того, Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, напоминает, что еще в 2016-м Украина и МВФ подписали обновленный меморандум, где в перечне реформ, необходимых для получения транша, речь идет и о введении косвенных методов выявления доходов. То есть фонд в этом вопросе последователен и настойчив.

Сергей Лысенко, адвокат, управляющий партнер Gracers Law Firm, уточняет, что МВФ в упомянутом отчете предлагает перенести бремя доказывания на налогоплательщиков.

"Налоговый орган получит право уточнять происхождение средств, ­потраченных на приобретение ценных активов. Если ­гражданин не сможет ответить или показать декларацию об ­амнистии, ему придется доплатить налог с расходов, которые не удастся объяснить", — уточняет Лысенко. Кроме декларации об амнистии, фискалам можно предоставлять документы, подтверждающие, что активы получены из источников, не предполагающих налогообложения. Например, нулевая ставка в Украине действует на наследование любого имущества ближайшими родственниками.

Косвенные методы выявления доходов — не украинское изобретение. МВФ приводит пример Мексики. В числе стран, где практикуют подобное, опрошенные Фокусом эксперты называют Австрию, Великобританию, Германию, Францию, Израиль. Так, по словам Игоря Ясько, во Франции используют процедуру taxation d"office (оценка дохода), если налогоплательщик не подает в срок налоговую декларацию и не реагирует в течение 30 дней на требования налогового органа ее предоставить. В рамках процедуры фискалы оценивают налоговую базу на основании доступной информации, например, об образе жизни плательщика, и отправляют сообщение, которое он не может оспорить в обычном порядке. В Великобритании, по словам Ясько, налоговая может прибегнуть к косвенным методам в случае обмана или если инспектору не предоставили полной информации о доходах в течение 20 лет.

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"Самым ярким примером выступает Израиль — страна с высокими налогами и серьезным уровнем ответственности, где за неуплату налогов можно угодить в тюрьму. В Израиле налоговые органы устанавливают доход на уровне расходов гражданина, доначисляют налоги. Отказ от их уплаты может быть фатальным для гражданина", — продолжает Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, гендиректор компании "Е.С. Консалтинг".

Какую именно модель собираются внедрить в Украине — загадка. Широкой дискуссии и консультаций с общественностью по этому вопросу нет. Текст законопроекта отсутствует.

Декларирование доходов: сначала амнистия

Защититься от притязаний фискалов в случае введения косвенного метода выявления доходов поможет декларация об амнистии. Такую "индульгенцию" можно получить, задекларировав активы и уплатив 5% налога от их стоимости в ходе кампании одноразового декларирования доходов, которая стартовала 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2022-го. Как уточняет Денис Шевчук, внедрение косвенных методов определения доходов, а именно: разработка и принятие ВР закона об усилении контроля над доходами граждан, — предусмотрено законом о налоговой амнистии. Поэтому собеседник Фокуса предполагает, что косвенные методы внедрят после 1 сентября 2022 года.

В Израиле налоговые органы устанавливают доход на уровне расходов гражданина, доначисляют налоги. Отказ от их уплаты может быть фатальным для гражданина гендиректор "Е.С. Консалтинг" Александра Томашевская

"Если гражданин не задекларирует средства в течение 2021–2022 годов, ему, вероятно, все равно придется это сделать, но по ставке 18% (вместо 5%). В противном случае человек не сможет приобрести что-либо дороже 400 тыс. грн", — предупреждает Игорь Ясько.

Однако легализировать активы украинцы не спешат. По состоянию на 7 сентября СМИ сообщили только о двух декларациях, поданных в рамках кампании.

"Я проводил опрос на своем Youtube-канале. Около 80% его участников отметили, что им нечего декларировать, 5% обдумывают возможность и только 2% собираются подавать декларацию. При этом Минфин даже не включил в бюджет поступления от этого декларирования", — говорит Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер АК "Кравец и Партнеры".

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Вместе с тем нельзя исключать, что украинцы откладывают декларирование на последний момент и по мере истечения срока кампании процесс активизируется.

"Мы уже наблюдаем значительный интерес со стороны граждан, видимо потому, что почти каждому есть что скрывать от налогообложения", — отмечает Томашевская.

Зарплата в конверте. Час расплаты и оплаты

Некоторые опрошенные Фокусом эксперты успокаивают, что новшество в виде косвенных методов вряд ли коснется каждого украинца, который получал зарплату в конверте. Однако в поле зрения фискалов может оказаться собственность граждан.

"Скорее всего, мониторинг расходов будет отталкиваться от большего — сравнения данных о доходах граждан с информацией из реестров движимого и недвижимого имущества относительно владения недвижимостью, землей, транспортными средствами и т. п. Сделать это достаточно просто", — считает Александра Томашевская. То есть тот, кто в течение многих лет попросту проедал зарплату в конверте и не обзавелся имуществом, из-за прошлых "грехов" (неуплаты налогов) может не переживать.

В Украине после вступления соответствующего закона в силу будут доступны все операции с крип­то­валютами, но покупать за биткоины товары и услуги ­по-прежнему будет нельзя

Впрочем, опрошенные эксперты не исключают, что следующим этапом усиления контроля может стать отмена банковской тайны.

"Налоговая сможет оценивать реальный образ жизни физлиц, получая информацию от банков. Если в готовящемся законопроекте такое введут, налоговая сможет спросить у лица источник происхождения всех поступлений, которые превышают официальный доход", — отмечает Игорь Ясько. При развитии такого сценария полученную в конверте зарплату украинцы перестанут класть на карту и везде, где можно, будут рассчитываться наличными. Тогда, по словам Ясько, доначислить налоговая ничего не сможет. Тем не менее юрист предупреждает, что лицо, которое самостоятельно арендует квартиру по договору за 12 тыс. грн с официальной зарплатой 10 тыс. грн может запросто вызвать интерес у налоговиков. Соответственно, многие арендаторы будут стараться не заключать договоры аренды. В итоге вместо безналичной экономики и детенизации государство получит рост наличного оборота и еще больший уход в тень рынка аренды жилья. Вслед за ним постараются изобрести теневые схемы работы с клиентами и другие рынки (автомобилей, дорогих брендов, ювелирки).

Впрочем, по мнению Томашевской, для доначисления налогов на зарплату в конверте у фискалов должны быть точные данные о размере получаемого дохода, иначе это легко обжаловать в суде.

"На самом деле [факт неуплаты налогов с зарплаты в конверте] нужно будет доказывать через суд. Просто так никому ничего не начислят", — считает Ростислав Кравец. Хотя при введении косвенных методов определения доходов нельзя исключать появления показательных судебных разбирательств и даже расправ с неугодными.

Сергей Лысенко делает вывод, что в ближайшей перспективе украинцев ожидает введение всеобщего декларирования доходов. А вот Денис Шевчук считает этот сценарий маловероятным. "Для налоговых органов очень дорого администрировать декларации в таком количестве, поэтому фискальный эффект будет незначительным", — добавляет Александра Томашевская.

[ + – ] Как власть усиливает контроль над доходами Фото: Людмила Лысак (инфографика)

К слову, страны, где уже действуют косвенные методы выявления доходов, преимущественно отличаются высоким качеством жизни, расширенными социальными гарантиями для граждан, низким уровнем коррупции. Там, в отличие от Украины, совершив малейшую оплошность, которая получает моральное осуждение со стороны общественности, чиновники добровольно подают в отставку. В такой ситуации жесткий налоговый контроль воспринимается как плата за достойный уровень жизни и равные возможности, которые обеспечивает государство. Поэтому прежде всего эксперты советуют власти искоренять коррупцию в верхах, а также закрыть схемы уклонения от уплаты налогов крупным бизнесом.

Крипта в законе. Как будут сочетаться криптовалюта и налог на прибыль

После принятия 8 сентября 2021 года закона "О виртуальных активах" в поле зрения фискалов попала и криптовалюта. "Операции с такими активами теперь будут требовать верификации пользователей, сбора информации о переводах, а подозрительные транзакции будут детально анализироваться контролирующими органами, — комментирует нововведение Руслан Нифтуллаев, юрист компании Axon Partners. — Поскольку ранее основной привлекательностью криптоактивов была анонимность, не все участники рынка готовы к таким изменениям".

Налоговая будет проверять доходы не на основании налоговой отчетности, а исходя из информации об имуществе и сопоставлении его стоимости с доходами в декларации или иной отчетности юрист ЮК "Волхв" Денис Шевчук

В целом принятие закона эксперты оценивают позитивно. По мнению Андрея Шевчишина, руководителя отдела аналитики ГК Forex Club, это огромный шаг в сторону цифровой экономики и регулирования ее составляющих. Собеседник Фокуса подчеркивает, что в Украине после вступления закона в силу будут доступны все операции с криптовалютами (обмен, покупка), кроме прямого их использования как средства платежа. То есть чтобы купить за биткоины, например, автомобиль Tesla, сначала придется конвертировать их в гривню.

Минцифры в своем пресс-релизе отмечает, что в результате принятия закона "О виртуальных активах" страна получит дополнительные налоговые поступления в бюджет.

"Криптовалюты выступают активом, а значит, при изменении их стоимости при списывании образуется финансовый результат (прибыль, убыток или нейтральный). В случае получения прибыли необходимо заплатить налог на прибыль", — говорит Шевчишин. По его словам, контроль будет распространяться на операторов рынка, через которых проходят ­такие операции.

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"Пока идет речь о необходимости принятия специального порядка налогообложения дохода от продажи виртуальных активов. Ожидается введение налогообложения инвестиционной прибыли от продажи виртуальных активов по ставке налога на доходы 5%", — комментирует Фокусу Игорь Белицкий, юрист Юридической группы LCF.

Николай Рехлицкий, старший юрист практики интеллектуальной собственности, руководитель направления Copyright & Media АО Arzinger, уверен, что специальные правила налогообложения разблокируют возможность обращения виртуальных активов и простимулируют инвестиции в этот рынок. Но заключительные и переходные положения принятого закона о перспективах таких изменений ничего не говорят.

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На фоне подготовки Минфином закона о косвенном выявлении доходов для всех любителей крипты создается ситуация, когда заплатить налог на доход от продажи виртуального актива будет более интересным вариантом, чем ждать "письма счастья" от налоговой и последующей уплаты 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

"Будет проблематично сделать дорогую покупку за заработанные на продаже криптовалюты средства, если не были уплачены налоги. Точнее, необходимо будет уплатить налог с разницы между размером расходов и налогооблагаемыми ранее доходами. При этом ставка налога с такой разницы может быть повышена как мера наказания за недекларирование доходов. Это приведет к тому, что своевременное исполнение налоговой обязанности и декларирование доходов будут более выгодными, чем ожидание применения налоговиками косвенных методов", — объясняет Игорь Белицкий.

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что часть представленного в Украине криптобизнеса после вступления закона в силу перейдет в другие юрисдикции. По мнению Нифтуллаева, это чаще коснется проектов, которые не могут соответствовать стандартам FATF, предусматривающим меры по противодействию отмыванию средств. Однако найти другую "теплую гавань" таким игрокам рынка будет непросто. Ведь, как отмечает Николай Рехлицкий, усиление контроля над деятельностью участников рынка — реальность современного глобализирующегося мира, а не хитрая интрига со стороны украинского государства.

"С одной стороны, контроль убивает свободу рынка, с другой — делает рынок цивилизованным, защищенным, доступным для широкого круга пользователей", — подчеркивает Шевчишин.