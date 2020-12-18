Налоги для МВФ. Во что обойдется Украине выполнение новых требований кредиторов

МВФ рекомендует Украине отказаться от внедрения налога на выведенный капитал и ввести косвенные методы оценки дохода. Фокус рассказывает, к чему это приведет.

"Мне кажется, что если мы вводим налог на выведенный капитал, то вводите. Вводите — и все. Если он улучшает жизнь людей, надо вводить. Без этих "вправо", "влево", "немного", "попробуем". Мне так кажется", — летом 2020 года заявил президент Владимир Зеленский на первом заседании Национального совета реформ.

О необходимости замены налога на прибыль предприятий более прогрессивным налогом на выведенный капитал (ННВК) в Украине говорят с 2015 года. Одним из "двигателей" этой реформы выступала Нина Южанина, возглавлявшая в то время Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. Однако при президенте Петре Порошенко эту инициативу не поддержали.

Советы МВФ ставят под угрозу сохранение в Украине банковской тайны. Причем наступление на тайну уже идет полным ходом

В команде Владимира Зеленского о введении ННВК и реформировании системы налогообложения заговорили в разгар президентской кампании. "Реформирование корпоративного налога — первоочередной шаг, предшествующий глубокой реформе налоговых органов, — объясняет важность инициативы Олег Гетман, координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы". — Без этой реформы невозможно искоренить давление на налогоплательщиков и коррупцию в администрировании налогов в Украине".

Однако с мая 2019 года эти предвыборные обещания Зеленского зависли. Часть парламента выступает против ННВК, но дело не только в народных депутатах. Одна из причин заминки — позиция МВФ, который категорически не поддерживает введение ННВК. Об этом представители фонда в который раз заявили в опубликованном 23 ноября докладе "Украина: Отчет о технической помощи — Последующие меры в отношении налога на выведенный капитал, внедрения BEPS, программы добровольного раскрытия информации и косвенных методов определения налогооблагаемого дохода".

Рекомендации МВФ

Этот доклад, по словам Владимира Дубровского, старшего экономиста "CASE Украина", носит рекомендательный характер. Однако намеченные в документе положения могут перекочевать в Меморандум с фондом, в котором правительство берет обязательства выполнить те или иные требования в обмен на получение финансирования. Дубровский напоминает, что МВФ до начала XXI века отличался консервативным, формализованным подходом к оценке ситуации и выработке рекомендаций для разных стран. В фонде анализировали исключительно макропоказатели, не уделяя внимания местной специфике. В пример собеседник Фокуса приводит африканскую страну Руанду, которой в начале 1990-х МВФ выдал кредит при условии сокращения сельскохозяйственных субсидий. Однако политика местной власти, проводимая от имени МВФ, спровоцировала обострение межэтнических конфликтов в стране, это закончилось кровавой резней.

Если мы вводим налог на выведенный капитал, то вводите. Если он улучшает жизнь людей, надо вводить президент Украины Владимир Зеленский

Следующим уроком для МВФ стал кризис 1997–1998 годов, который, как отмечает Дубровский, фонд "проглядел". Многомиллиардные кредиты, выданные тогда азиатским странам (Филиппинам, Индонезии, Таиланду, Южной Корее) не помогли предотвратить кризис в регионе и его распространение на другие страны, в том числе Россию. Из-за этого на МВФ обрушилась волна критики, закончившаяся отставкой управляющего директора МВФ Мишеля Камдессю и пересмотром подходов.

Тем не менее традиция игнорирования фондом местных обстоятельств дает о себе знать и сегодня. "С одной стороны, сотрудничество с МВФ выступает якорем, который удерживает украинскую власть от непродуманных шагов в монетарной политике вроде финансирования бюджетного дефицита за счет эмиссии, — говорит Дубровский. — С другой стороны, в недавнем докладе фонд повторяет рекомендации, ведущие в украинских реалиях к расширению коррупционных возможностей". Он имеет в виду советы относительно нецелесообразности замены налога на прибыль предприятий на ННВК, игнорирование необходимости глубокой реформы Государственной налоговой службы (ГНС), рекомендации о введении косвенного метода оценки налогооблагаемого дохода.

Страсти вокруг налога на выведенный капитал

Некоторые эксперты уверены, что основная проблема налога на прибыль — возможности для его свободной трактовки. "Сумму, подлежащую уплате, можно подсчитать по-разному, показать или не показать, накрутить. Соответственно, у налогового инспектора тоже есть масса способов доказать, что прибыль посчитана неправильно", — говорит Дубровский. Это открывает большие возможности для коррупции.

В свою очередь ННВК делает базу налогообложения конкретной величиной, которую невозможно оспорить. Ведь в этом случае налогом облагается прибыль, которую собственники бизнеса выводят и распределяют между собой в виде дивидендов. Соответственно, такой подход сужает возможности злоупотреблений со стороны налоговых органов. "Введение налога на выведенный капитал будет способствовать облегчению ведения бизнеса в Украине, существенно упростит налоговое администрирование, нивелирует возможности для вывода капиталов в офшоры, а также создает условия для детенизации экономики и наращивания инвестиционной активности", — продолжает Олег Гетман. Он ссылается на расчеты Министерства экономики, где положительный эффект от введения ННВК оценили в 1,2–1,5% дополнительного роста ВВП в год.

[ + – ] Кто кого: налог на прибыль vs. налог на выведенный капитал Фото: Людмила Лысак (инфографика)

МВФ с выводами Минэкономики и других экспертов не согласен. "Найти золотую середину не представляется возможным. В предыдущих отчетах фонд выступал против принятия ННВК: это приведет к значительной потере доходов [госбюджета], это фундаментально регрессивный процесс, его сложно контролировать, и нет никаких доказательств того, что он может способствовать росту инвестиций", — предупреждает фонд в ноябрьском отчете.

По мнению МВФ, частичное внедрение ННВК в качестве компромиссного решения также неприемлемо. Ведь введение новшества для отдельных секторов или регионов приведет к тому, что компании начнут структурировать свой бизнес так, чтобы воспользоваться преимуществами системы.

Важно

Коронавирус, долги и дороги. Куда уйдут деньги из госбюджета-2021

Владимир Дубровский объясняет позицию фонда тем, что в последнее время представители МВФ не проводили консультации с представителями отечественного бизнеса и гражданского сообщества, которые поддерживают ННВК. Напротив, миссия общалась с Министерством финансов, Государственной налоговой службой (ГНС), Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), Американской торговой палатой (АТП), ведущими аудиторскими компаниями.

По мнению Дубровского, МВФ закрывает глаза на истинную сущность ГНС, которая создавалась как карательный орган: в фонде доверяют налоговикам и не учитывают их коррупционный интерес. Кроме этого, ЕБА, в большей мере защищающая интересы присутствующих в Украине крупных иностранных компаний, в целом не поддерживает ННВК. Ведь этот налог повышает налоговое бремя при выводе дивидендов из страны. Консультанты, зарабатывающие на создании офшорных схем для бизнеса, также не хотят терять источник заработка и обычно критикуют реформу. "Основное положение доклада, который с большой долей вероятности писался в плотном сотрудничестве с Министерством финансов, — это дискредитация реформ, которые заложил в свою программу президент Зеленский. Это касается как ННВК, так и "нулевой декларации" [амнистии капиталов]", — продолжает Даниил Монин, эксперт экономических программ Украинского института будущего (UIF).

Налог на выведенный капитал пробьет брешь в бюджете?

Центральный аргумент критиков ННВК — ощутимые потери налоговых поступлений в госбюджет. В Минфине возможный ущерб от этой реформы оценивают в 50–60 млрд грн в первый год после введения. То есть такую сумму для госбюджета нужно компенсировать за счет других источников. "С точки зрения МВФ запуск ННВК должен быть фискально нейтральным, что означает одновременное повышение других налогов. На этом основании приводится неверный тезис о том, что ННВК — очень плохой налог", — говорит Монин.

МВФ не поддерживает введение ННВК. Об этом представители фонда в который раз заявили в опубликованном 23 ноября докладе

Сбалансировать ситуацию в бюджете в период введения ННВК можно за счет снижения расходов. Украинский институт будущего в августе предлагал проект сокращения госрасходов на 74 млрд грн в 2020 году и ко второму чтению госбюджета-2021 сформировал предложение о снижении расходов на 34,8 млрд грн. Однако внимания на рекомендации Минфин не обратил.

По словам Олега Гетмана, помимо сокращения госрасходов потенциальные недопоступления в госбюджет в первый год реформы можно компенсировать за счет деофшоризации, детенизации и борьбы с серым импортом, а также осовременивания налога на недвижимость за счет его привязки к проценту от рыночной стоимости объектов.

Более того, ответственный бизнес в качестве компромисса готов поддержать установление минимального гарантированного платежа по налогу на выведенный капитал в первые два года в объеме не менее 50% от суммы платежей по налогу на прибыль за предыдущий год. Это позволит прогнозировать поступления в бюджет и уменьшить его потери. "Остается непонятным, почему, несмотря на обещания президента, программу партии "Слуга народа" и решение Нацсовета реформ, сбалансированный проект закона о ННВК все еще не внесен в парламент и не принят. Надеемся, что вскоре это будет сделано", — отмечает Олег Гетман.

Законопроект есть

В Верховной Раде в июне 2020 года зарегистрирован проект закона №3665 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно введения налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий". Позже появился альтернативный документ №3665-1. В законопроекте №3665, в частности, предлагается с 1 января 2021 года заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал со ставкой 15%.

[ + – ] ЗАКОН НЕ ПРИНЯТ. Нина Южанина с 2018 года предлагала заменить налог на прибыль ННВК. Но за реформу не проголосовали Фото: Getty Images

Но до их рассмотрения в сессионном зале еще в этом году дело вряд ли дойдет, а бюджет на 2021-й, принятый в первом чтении, введение ННВК не предусматривает. Более того, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на заседании 18 ноября 2020 года отметил, что в случае принятия соответствующего закона до 15 июля 2021 года он должен вводиться в действие не ранее 1 января 2022 года. Если же голосование состоится после 15 июля 2021 года, то не ранее 1 января 2023-го.

Дальнейшая судьба ННВК — в подвешенном состоянии. Высока вероятность, что пока Украина заинтересована в деньгах МВФ, прогресса в этом направлении не будет. Ведь Минфин не захочет провоцировать конфликт с фондом, продвигая налоговую реформу. С другой стороны, многое зависит от активности бизнеса и гражданского общества, а также политической воли. Ведь для фонда первоочередной является способность государства платить по счетам. И если первые лица страны сумеют обосновать, что введение ННВК не подорвет сферу госфинансов, то с МВФ смогут найти компромисс.

Правила меняются?

Кроме настойчивых предостережений от введения ННВК в докладе МВФ есть и другие пожелания относительно реформирования налоговой политики в Украине. В частности, миссия поддерживает внедрение косвенного метода оценки налогооблагаемого дохода, что может повысить возможности ГНС по обеспечению налоговых сборов. В документе подчеркивается, что этот метод перекладывает бремя доказывания на налогоплательщика. То есть расхождения между доходом, указанным в налоговой декларации, и полученными ГНС доказательствами дополнительного дохода налогоплательщику придется подтверждать документально. Если подтвердить происхождение средств и уплату с них налогов человек не сможет, ГНС на основе расхождения будет оценивать "налоговый дефицит".

Эксперты считают, что ННВК делает базу налогообложения конкретной величиной, что сужает возможности злоупотреб­­лений

"Фактически рекомендуется ввести презумпцию виновности налогоплательщика, — комментирует документ Владимир Дубровский. — Причем в украинских реалиях такие инструменты ГНС будет использовать в том числе для политического давления".

Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры", не исключает, что в рамках следования этой рекомендации от граждан могут начать требовать декларирование доходов при покупке товаров, стоимость которых превышает некую установленную сумму. То есть покупка квартиры или машины в случае принятия таких нововведений гипотетически может закончиться восполнением рассчитанного фискалами "налогового дефицита".

Впрочем, для такого сценария необходимы законодательные изменения. "Косвенные методы оценки дохода состоят в том, что база налогообложения определяется исходя из положительной разницы между фактическими расходами и доходами плательщика, и пока такие методы в законодательстве Украины не предусмотрены, — говорит Дмитрий Куцевол, адвокат, партнер АО "Ассирия". — Но их внедрение зависит только от готовности законодателя внести соответствующие дополнения в Налоговый Кодекс". Речь идет о предоставлении права налоговой службе на применение косвенных методов для оценки доходов, определении полномочий, механизмов, способов их реализации.

[ + – ] КОМИТЕТ В РАЗДУМЬЯХ. Данил Гетманцев считает, что ННВК надо вводить. Но не для всех предприятий

По мнению МВФ, косвенный метод оценки налогооблагаемого дохода лучше всего работает, когда налоговый орган имеет неограниченный доступ к информации о налогоплательщиках. Но в Украине пока еще действует банковская тайна, и ГНС может переступить через нее только с разрешения суда.

Подобные советы МВФ, если к ним прислушаются в правительстве и парламенте, ставят под угрозу сохранение в Украине банковской тайны. Причем наступление на тайну уже идет полным ходом. Ведь произошло усиление финансового мониторинга операций клиентов банков, нет банковской тайны и для получателей социальной помощи. Так что в будущем и для компаний-юрлиц могут быть новые правила, тем более что глава Комитета парламента по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев давно и активно выступает за полную детенизацию.

Важно

Все для МВФ, все для транша. Зачем Зеленский хочет назначить Маркарову новым послом в США

По мнению Дмитрия Куцевола, упрощение доступа к финансовой информации налогоплательщиков технически можно реализовать только через предоставление прав ГНС в Налоговом кодексе и внесение изменений в Закон Украины "О банках и банковской деятельности". То есть без участия парламента не обойтись.

Опрошенные эксперты рисуют безрадостные последствия в случае демонтажа банковской тайны. "Открытие доступа ГНС к финансовой информации украинских налогоплательщиков без решения суда может привести к огромным злоупотреблениям, шантажу и краже средств граждан. Ведь ответственность за сохранность этой информации фактически отсутствует", — считает Ростислав Кравец.

Но, по мнению Дубровского, такие инновации в налоговой сфере в Украине пока вряд ли возможны. Ведь многие лица, от которых зависит принятие решений, сами не заинтересованы оказаться под подобным колпаком у ГНС. Кроме того, такие инициативы способны обрушить рейтинги власти.