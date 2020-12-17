Коронавирус, долги и дороги. Куда уйдут деньги из госбюджета-2021

Фокус выяснил, что изменилось в проекте бюджета ко второму чтению, как и за что голосовал парламент, принимая госбюджет, и будет ли теперь доволен МВФ.

В среду вечером 15 февраля за государственный бюджет во втором чтении проголосовала ситуативная коалиция из 289 народных депутатов из разных фракций. Ни одного голоса не дали ОПЗЖ, "Европейская Солидарность" и "Голос".

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил команду Министерства финансов. "Государственный бюджет на 2021 год — принят! В зале парламента документ поддержали 289 народных избранников. Бюджет-2021 — это бюджет возможностей для развития нашей страны, сбалансированный и реалистичный для исполнения", — отметил премьер в Телеграм-канале. За что голосовала коалиция, и какими станут наиболее значимые статьи расходов нового госбюджета?

Бенефициары и центры влияния

Выступая с трибуны Верховной Рады, по обе стороны от которой уже установили украшенные к Новому году ели, глава Минфина Сергей Марченко подчеркнул, что в этом году подготовка госбюджета проходила в принципиально иной экономической ситуации в Украине и мире. Это побудило усилить бюджетные акценты, которые определяют уровень социальной защищенности общества.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба говорит, что одним из центров влияния при формировании госбюджета были международные кредиторы. Но не только они влияли на ход формирования показателей. "Понятно, что искались голоса для принятия бюджета. Появление субвенции на соцэкономразвитие регионов этому подтверждение. Таким образом, мажоритарка — это второй центр влияния. Силовики, антикоррупционеры, прокуратура — еще один центр влияния на бюджет. И, конечно, Офис президента. Но тут, скорее, общая координация и согласование всех интересов. Ведь в конечном счете за все будет отвечать президент", — считает Олег Пендзин.

На первый взгляд, отдельные категории населения и отрасли действительно получают "сюрприз под елочку". Как отметил Марченко, бюджет предполагает повышение минимальной зарплаты, индексацию пенсий и доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, а также повышение зарплат врачам на 30% и учителям на 25%. Кроме этого, предполагается увеличение затрат на здравоохранение. Предусмотрены средства на поддержку культуры, спорта и цифровизации, программу "Доступные кредиты 5-7-9%" и портфельные гарантии на развитие регионов.

Марченко отметил, что 89 млрд. грн пойдет на президентскую программу "Большая стройка", 4,5 млрд — на новые вагоны для железной дороги, 2,4 млрд грн — на развитие аэропортов. То есть, активное освоение бюджетных денег на строительство дорог, на которое потратили более 107 млрд грн, продолжится и в 2021 году.

Михаил Радуцкий, глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, в своем профиле в Фейсбуке сообщил о достижении согласия с Минфином в вопросе выделения средств на проведение вакцинации населения от COVID-19 и лечения больных коронавирусом. В созданный для этого спецфонд направят средства, которые заплатит в бюджет НАК "Нафтогаз Украины", налоги, уплаченные ПАО "Укрнафта" от продажи газа НАК "Нафтогаз Украины".

Однако недовольных новым госбюджетом достаточно. Как отметил в комментарии журналистам Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, голосование за бюджет — нелегкое решение для некоторых коллег из образовательного и медицинского комитета. "Мы понимаем, что бюджет плохой, но его надо все равно поддержать", — заявил депутат накануне голосования.

[ + – ] Плохой, но свой. Глава финансового комитета Гетманцев убеждал депутатов поддержать госбюджет Фото: УНИАН

Напомним, проект госбюджета на 2021 год критиковали за недостаточный объем средств для повышения зарплат медиков. Но, как отметил Радуцкий, если увеличить зарплаты, то возникнет дефицит финансирования других расходов медучреждений.

"Есть очень много направлений, где расходы вырастут больше роста экономики. В первую очередь, это медицина и образование, где заложено увеличение зарплат на 30%. Но детальное изучение показало, что не только эти ведомства на 30% заложили рост зарплат в кризис. Налоговая, Казначейство, Национальная комиссия по энергетике, Служба внешней разведки, Прокуратура, СБУ, Служба по вопросам безопасности пищевых продуктов — все считают, что никакого кризиса нет и можно свои расходы увеличивать на 30-70%", — рассказывает Даниил Монин, эксперт экономических программ UIF.

Проблемы госбюджета-2021

При подготовке проекта госбюджета ко второму чтению в Минфине рассмотрели 2,5 тыс. правок от народных депутатов. Значительная часть из них на сумму 14 млрд. грн была учтена. При этом дефицит госбюджета удалось сократить на 23,7 млрд. грн до 246,6 млрд. грн (с 6% до 5,5% ВВП). Доходы по сравнению с первым чтением увеличили на 21 млрд. грн до 1,092 трлн грн. Расходы выросли по сравнению с первым чтением на 13,5 млрд грн до 1,347 трлн грн.

"Проблемным вопросом остается размер дефицита бюджета (246,6 млрд грн), ведь ухудшение ситуации с коронавирусом и экономической конъюнктуры могут снизить поступления в госбюджет, создать потребность в дополнительных расходах и усложнить привлечение финансирования", — отмечает Инна Звягинцева, аналитика ИК Adamant Capital.

[ + – ] На жизнеобеспечении. Ухудшение ситуации с коронавирусом и экономикой в 2021-м могут потребовать дополнительных расходов и кредитных вливаний Фото: УНИАН

Амбициозной и сложной для реализации считает заложенную в бюджет долговую политику Дарина Марчак, руководитель Центра анализа общественных финансов и публичного управления "Киевской Школы Экономики".

Потребности в погашении долга в 2021-м в сравнении с 2020 годом увеличиваются с 355 млрд грн до 468,37 млрд грн. Соответственно и заимствований придется делать больше, чем в этом году – 701,76 млрд грн против плана в 653 млрд грн на 2020-й.

"Это — сложный вызов, ответить на который можно будет только при условии продолжения работы с МВФ. В текущем году, без сотрудничества с фондом, правительство смогло позаимствовать по состоянию на конец октября на 24% меньше денег, чем планировало", — комментирует Марчак.

Эксперты уверены: долги Украина в 2021 году будет наращивать. "С учетом большого дефицита в этом году, долг возрастет. В этом 2020 он уже будет составлять около 63-65% ВВП, в следующем станет еще больше: для этого и убирали "потолок", определенный бюджетным кодексом. Только сегодня была привлечена достаточно большая сумма средств через ОВГЗ (51 млрд грн, — ред.), которую придется выплачивать уже в следующем году. Долг можно будет профинансировать и пережить кризис, но только при условии, что будет возвращено доверие международных партнеров и будет восстановлен ход реформ", — уверена экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Анастасия Телетен.

Что скажет МВФ

Принятие бюджета со сбалансированными расходами и доходами было необходимо для продолжения сотрудничества с МВФ. В Минфине считают, что цель достигнута – МВФ будет доволен. "Мы продолжаем двигаться в рамках программы с МВФ, — утверждал Марченко с парламентской трибуны. — В процессе разработки бюджета на 2021 год Министерство проводило консультации с МВФ для формирования общего видения основных показателей, доходов и дефицита госбюджета. В целом параметры бюджета 2021 совпадают с оценками специалистов фонда".

По мнению Инны Звягинцевой, параметры госбюджета действительно были согласованы с мировыми организациями, иначе привлечение столь обширного финансирования в форме евробондов, ОВГЗ и помощи от ЕС вряд ли было бы возможным.

Дарина Марчак также приходит к выводу, что диалог между Украиной и МВФ сдвинулся с мертвой точки после нескольких месяцев откровенного простоя. Хотя и радоваться пока рано. "Если бы прогресс был существенным, МВФ вышел бы с заявлением в поддержку Украины, — продолжает Дарина Марчак. — Но фонд не сделал этого (на 16 декабря) и, видимо, сохраняет выжидательно-наблюдательную позицию. Далее МВФ продолжит внимательно следить за шагами украинской власти в отношении не связанных с бюджетом вопросов, в числе которых стабильность и независимость работы антикоррупционных органов и Нацбанка".