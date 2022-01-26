Принуждение к фискализации. Зачем власть загоняет ФОПов в угол

То, что происходит с малым бизнесом в Украине в последнее время у многих, если не у большинства, не вызывает ощущение ни разумности, ни правильности, ни справедливости происходящего.

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В рамках непримиримой борьбы с теневой экономикой государством последовательно реализуется сценарий насильственного роста сбора налогов с малого бизнеса и физических лиц через:

принуждение к фискализации и товарному учету, по сути разрушающими логику "упрощенной" системы налогообложения, учета и отчетности;

длящееся до 01.09.2022 года недоразумение специального декларирования доходов, по ошибке принимаемая некоторыми чиновниками и политиками за налоговую амнистию;

вот-вот ожидаемые непрямые методы контроля налоговыми органами расходов граждан;

свежайшую (январскую) инициативу о тотальной фискализации водителей такси (законопроект об обязательности применения кассовых аппаратов в авто анонсирован и уже на подходе для регистрации в парламенте).

Неудивительно, что 25 января в Киеве прошли новые протесты тысяч предпринимателей, в том числе, простите за прямолинейность, плательщиков единого налога 2-4 группы, кто был с начала года нашими властями грубо "отфискализирован" кассовыми аппаратами.

В то же время, некоторые страны идут в противоположном направлении.

Вместо тактики "наступательного террора", они берут на вооружение сбалансированный подход перезапуска национальных экономик и мягкого стимулирования к добровольной детенизации через повышение качества и простоты администрирования и сбора налогов, введении простых и необременительных налоговых режимов и мер стимулирования для малого бизнеса.

При этом, подобный подход уже (в 2022 году) реализуется не где-то в далеких Африке или Латинской Америке, а непосредственно странами — географическими соседями нашего государства:

Венгрия: к самой низкой в Европе ставке налога на прибыль компаний (9%) ввела налоговые стимулы на сумму 2,3 млрд дол США по снижению налогов на труд и налогового давления на малый бизнес, включая снижение до 10% налога на малый бизнес (KIVA), заменяющего собой уплату налогов с прибыли/доходов и социальные взносы) и упразднение обязательных отчислений в размере 1,5% на профессиональное обучение (как если бы Украина отказалась от военного сбора);

Польша: к пониженной 9%-ной ставке корпоративного налога для малых компаний и инициативам по уменьшению налоговой нагрузки на граждан (пониженные ставки налога на доходы физлиц, включая полное освобождение части доходов молодых людей в возрасте до 27 лет) в 2022 году добавился модернизированный специальный налоговый режим "Эстонский CIT" без порогов годового оборота и необходимости проведения целевых инвестиционных вливаний (аналог украинского налога на выведенный капитал, который мы терпеливо ожидаем от Президента Зеленского с середины 2019 года);

Россия: внедрение до 2028 года сверхупрощенного режима налогообложения самозанятых лиц — налога на профессиональный доход. Последний уплачивается по низким ставкам от оборота (4% — если деньги получены от физлица или 6% — если оплата поступила от юрлица или предпринимателя) и без требования уплаты социальных налогов (только добровольно).

За три года новый режим привлек к уплате налогов около 3,7 млн граждан. С июля текущего года аналогичный налоговый режим станет доступен для российских малых компаний с годовым оборотом до 22 млн гривен.

Кстати, уже упомянутая Африка также не является заповедником канонических борцов с тенью. В 2022 году Египет запустил новый упрощенный режим уплаты налогов для микробизнеса. Он позволяет подавать раз в год упрощенную налоговую декларацию и не требует бухгалтерского и налогового учета, включая накопления и обработки счетов-фактур от поставщиков.

Ставки весьма привлекательные: 0,75% от продаж при годовых объемах менее 5,4 млн грн (приводится по курсу на сегодня) или 1% — при продажах от 5,4 до 18 млн гривен.

В любом случае, нестандартных и хороших примеров масса, а радикальная смена налоговой и регуляторной политики по отношению к малому бизнесу в Украине назрела давно. Жаль, отсутствуют люди во властных кабинетах с соответствующим желанием.

Но это не надолго, так как менять систему придется все равно. Ну а пока: "Нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже".

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