Бизнесу не в радость. Как и почему в Украине растут коммунальные тарифы для юрлиц

Украинский бизнес получает все более внушительные платежки за коммунальные услуги. Фокус разбирался, как для предпринимателей формируются цены на электроэнергию, газ и отопление, и почему они растут.

Один из ресторанов сети L'KAFA GROUP год назад заплатил за электроэнергию 140 тыс. грн, а в прошлом месяце при таком же потреблении — 220 тыс. грн, то есть сумма выросла на 60%. Цена за отопление другого ресторана за год выросла почти в семь раз — с 12 тыс. грн до 82 тыс. грн.

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Этот пример не единичный. Почему тарифы для юрлиц растут и как это влияет на бизнес?

Тарифы на электричество для юрлиц: бизнес платит по рыночным ценам

"Для бизнеса нет тарифа на электроэнергию. Не существует. Есть рынок в разных его ипостасях. Рынок двусторонних договоров, где генерирующая компания продает электричество потребителю. Рынок на сутки вперед — потребитель понял, что ему не хватает купленного у генерирующей компании, и докупил", — поясняет директор Центра энергетических исследований Александр Харченко.

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип тоже рассказывает о формировании цены на электроэнергию на бирже, но подчеркивает: "Если говорить об электроэнергии и ценах для коммерческих потребителей — то на самом деле НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, — ред.) там влияет практически на все".

[ + – ] "Для бизнеса нет тарифа на электроэнергию. Есть рынок в разных его ипостасях", — объясняет эксперт Фото: pexels.com

Вот как это устроено.

Тариф на электроэнергию состоит из нескольких компонентов:

Биржевая цена . Есть сегмент рынка на сутки вперед, есть внутрисуточный рынок. На обоих действуют прайскепы — верхние границы цены, установленные НКРЭКУ. Дороже этих уровней электроэнергия стоить не может.

. Есть сегмент рынка на сутки вперед, есть внутрисуточный рынок. На обоих действуют прайскепы — верхние границы цены, установленные НКРЭКУ. Дороже этих уровней электроэнергия стоить не может. Тариф оператора системы передачи "Укрэнерго" за передачу электроэнергии по сети высокого напряжения. Тариф устанавливает НКРЭКУ, сейчас это 345,64 грн/МВт·час, без НДС.

за передачу электроэнергии по сети высокого напряжения. Тариф устанавливает НКРЭКУ, сейчас это 345,64 грн/МВт·час, без НДС. Тариф на распределение электроэнергии НКРЭКУ утверждает для каждого облэнерго. Там есть два тарифа: первый и второй класс напряжения. Первый — для больших потребителей, в области таких может быть 5-10-20. Цена для первого класса напряжения может быть в 10 раз ниже, чем для второго.

НКРЭКУ утверждает для каждого облэнерго. Там есть два тарифа: первый и второй класс напряжения. Первый — для больших потребителей, в области таких может быть 5-10-20. Цена для первого класса напряжения может быть в 10 раз ниже, чем для второго. Маржа поставщика. Она не регулируется ничем, кроме рынка. Это маленькая часть полной стоимости: поставщиков много, они конкурируют, потому что потребители легко могут уйти от одного к другому.

Она не регулируется ничем, кроме рынка. Это маленькая часть полной стоимости: поставщиков много, они конкурируют, потому что потребители легко могут уйти от одного к другому. НДС 20%, согласно Налоговому кодексу.

Учитывая влияние регулятора, ключевое для цены на электроэнергию для предпринимателей — все же цена на рынке, констатирует Андриан Прокип.

"Доля тарифа на передачу в цене мала. По некоторым облэнерго был рост тарифа на распределение. Но ключевое – это рост цены на электроэнергию от производителей. Сейчас дорожает импортный уголь, который составляет около 20% потребления. Растут зарплаты работников, это тоже влияет на конечную цену", — говорит эксперт.

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В декабре 2021 года НКРЭКУ установила новые тарифы на распределение электрической энергии и услуги поставщиков универсальных услуг на 2022 год. В итоге тариф на распределение для потребителей 1-го класса напряжения вырос в среднем на 21%, для 2-го класса – на 11,5%. Это также повлияло на общую стоимость электроэнергии для бизнеса (большинство потребителей в бизнес-среде – это 2-й класс напряжения).

Увы, но сегодня оснований для того, чтобы ожидать снижения цен на электроэнергию, нет.

"На рынках электроэнергии есть понятие "замыкающей цены" — самая дорогая генерация формирует цену на рынке. Самая дорогая – это тепловая (если отбросить зеленый тариф, где цена гарантирована). Согласно трендам, не стоит ожидать существенного снижения цены на уголь", — утверждает Прокип.

Специалист подчеркивает, что есть еще и внутриукраинская специфика: летом будет существенный рост солнечной генерации. Из-за этого нужно будет уменьшать нагрузку на атомную энергетику, себестоимость которой ниже. Но возрастет потребность в тепловой генерации. Со своей стороны, Олександр Харченко ожидает, что до мая ситуация с ценами на электроэнергию для бизнеса будет стабильной, а дальше прогнозировать не берется — слишком много факторов влияния.

[ + – ] До мая ситуация с ценами на электроэнергию для бизнеса будет стабильной, а что дальше — никто не знает Фото: GettyImages.com

Рынок газа: как и сколько бизнес платит за природный газ в Украине

В Украине рынок газа открылся в августе 2020 года, после вступления в силу закона "О рынке газа", но потом власть внесла в систему рынка коррективы, говорит основатель ExPro Consulting Геннадий Кобаль.

"После того, как цены на газ начали расти, правительство отказалось от рыночных цен сначала для населения, потом для теплокоммунэнерго, потом для бюджетных учреждений, а сейчас и для предприятий, производящих социально важную продукцию. Фактически у нас уменьшился газовый рынок с рыночными ценами", — констатирует Кобаль.

По словам Геннадия Кобаля, урезанный рынок маленьким от этого не стал: "Там сидят крупные предприятия – производители сахара, аграрные компании, металлургические, химики. Там много большого бизнеса, который вынужден покупать газ по рыночной, очень высокой цене — рекордной за много лет".

Например, в январе на Украинской энергетической бирже колебания цены газа составили 34,8-42,6 тыс. грн. за тысячу кубометров, а ранее в 2021 году в пиковые дни цена достигала даже 52 тыс. грн. за тыс.куб.

Как формируется эта цена на газ для предприятий? Она состоит из нескольких важных компонентов:

цена природного газа на рынке,

тариф "Оператора ГТС" Украины на транспортировку газа (устанавливается НКРЭКУ)

плата поставщику (газсбытам),

НДС 20%, согласно Налоговому кодексу.

Газоснабжающие компании предлагают разные тарифы при предоплате или оплате по факту потребления. Некоторые предлагают бизнесу договариваться на индивидуальных условиях — как, например, "Нафтогаз" средним и крупным предприятиям. При этом малым компаниям при объемах потребления до 10 тыс. м3/мес в январе предлагают газ по 53,190 грн/кубометр. Это средняя цена по рынку — например, "Одессагаз-снабжение" при оплате постфактум предлагает цену 68,398 грн/кубометр.

Основа цены на газ для предпринимателей — стоимость самого газа на рынке, утверждают эксперты. Тариф на транспортировку — незначительная часть платы, считает Александр Харченко.

"Украина – импортозависимая страна в вопросах газа. Мы обычно импортировали 30% (объема потребления, — ред.), в этом году меньше. Но ключевое — цена газа влияет и на тарифы оператора газотранспортной системы, и газораспределительной системы", — говорит Андриан Прокип.

Геннадий Кобаль подтверждает: "Мы потребляем 30 млрд кубометров газа, добываем 20 млрд, все остальное приходится импортировать".

В итоге цену на газ в Украине определяет биржевая цена на мировых рынках.

"Если газа не хватает, приходится покупать его в Европе. Если там газ дорогой, то украинское топливо можно там продать. Мы — часть европейского рынка. Не может быть так, что на рынке сало стоит 100 грн, а мы сбоку стоим, продаем его по 20 грн", — поясняет Геннадий Кобаль.

Стоимость газа наряду с углем определяет цену за отопление. По словам Кобаля, 60% в цене за отопление — газ, а все остальное зависит от региона, оборудования, компании-поставщика тепла.

"Тариф на отопление — очень разный. Он сейчас передан или передается местным властям. Основная составляющая тарифа – это топливо: газ или уголь", — рассказывает Александр Харченко.

По его словам, это касается больших предприятий с цехами и складами. А малые предприятия платят за тепло, как бытовые потребители — по счетчикам или по расчету на квадратный метр (его просчитывают очень абстрактно, туда всегда списывают теплопотери).

Харченко ожидает, что тарифы на тепло не изменятся до конца нынешнего отопительного сезона.

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Геннадий Кобаль говорит, что в долгосрочной перспективе Украина могла бы снизить тарифы на тепло, но для этого важно повысить энергоэффективность теплосетей.

"Есть предприятие Киевтеплоэнерго. Оно в проблемном состоянии. Не хватает денег, чтобы модернизировать теплосети, а для этого нужны миллиарды долларов. Но снизить потребление газа мы можем именно в этом сегменте. Потому что другие сегменты — население, промышленность — уже максимально снизили потребление газа. И только система теплокоммунэнерго остается в несбалансированном состоянии", — говорит Кобаль.

С другой стороны, если рост цен на газ в Европе и Украине в 2022 году будет продолжаться, то даже реконструкция сетей не поможет избежать очередного скачка стоимости отопления осенью 2022 года. Причем, это может задеть и бизнес, и население, которое платит по регулируемому государством тарифу.

[ + – ] "Цена за отопление ресторана за год выросла почти в семь раз", — рассказывает предприниматель Фото: pexels.com

Офисы дорожают: как платежки влияют на аренду помещения для бизнеса

Конечно, рост тарифов на отопление и электроэнергию не радует бизнес, ведь компании, заложив в прошлом году в свои бюджеты одни цифры, сейчас, оплачивая сумасшедшие счета, теряют прибыль, получают убытки по причине высоких платежей.

Президент международного ресторанного холдинга L'KAFA GROUP Усама Кафа рассказывает, как изменились суммы за последний год.

"За один из ресторанов в ноябре 2020 мы платили за электричество 140 тыс. грн, а за ноябрь 2021 за то же потребление кВт — 220 тыс. грн. О росте тарифов и о фактических платежах мы узнали в двадцатых числах декабря", — говорит Усама Кафа.

Сумма за отопление за год возросла почти в семь раз.

"За декабрь квитанций еще нет, но ситуация не сильно поменяется. Удар ли это? Удар. Рассчитывали ли мы на такие тарифы? Не рассчитывали. Создаст ли это дополнительные трудности бизнесу? Создаст", — категоричен ресторатор.

Когда аренда офисов обходится предпринимателям все дороже, некоторые собственники помещений могут пойти на компромиссы в вопросах оплаты аренды, чтобы снизить удар тарифов по бизнесу, допускает президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Вот как эксперт обрисовал логику владельца офисного помещения: "Есть арендатор, к нему есть определенное доверие. Собственнику проще пойти навстречу арендатору, недополучить доход в течение какого-то времени, чем искать нового арендатора. Потому что может быть простой, а коммунальные все равно платить надо будет".

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Специалисты в сфере недвижимости говорят о том, что на миграцию бизнеса из дорогих в дешевые офисы влияют не только платежки, но и другие факторы: обострение пандемии и ограничения в связи с этим, увеличение рисков эскалации военного конфликта с Российской Федерацией, общий уровень инфляции в стране.

Директор агентства недвижимости "Благовест" Елена Биберова говорит, что ярко выраженная офисная миграция бизнеса наблюдалась в период карантина в 2020-ом году — тогда компании переезжали в помещение на 20-80% меньше по площади. Сейчас эксперт не видит оснований для массовых переездов малого и среднего бизнеса в офисы попроще.

"На сегодняшний день мы не видим существенного основания для того, чтобы тенденция "миграции" арендаторов стала более выраженной в 2022 году, все происходит в приемлемых рамках и отвечает экономическим реалиям", — объясняет Биберова.