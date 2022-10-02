США хотят выделять Украине ежемесячно $1,5 млрд до конца войны с Россией, – СМИ

Вашингтон убеждает европейских союзников перечислять аналогичные суммы. В 2023 году прогнозируемая потребность Киева в деньгах оценивается в $38 млрд.

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Вашингтон собирается выделять Киеву каждый месяц 1,5 млрд долларов финподдержки до конца полномасштабной войны с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

США убеждают европейских союзников брать с них пример и выделять аналогичные суммы. Собеседники говорят о переговорах Белого дома на эту тему с представителями Евросоюза, во время которых был озвучен призыв делать больше для поддержки Украины.

По словам источников, союзники Киева ведут дискуссии о выработке регулярного механизма, с помощью которого украинская экономика удержится на плаву, поскольку война затягивается.

Конгресс США будет поднимать требования для одобрения долгосрочной поддержки Украины и более справедливого распределения бремени между союзниками, сказал другой источник.

Ожидается, что на саммите в Чехии на этой неделе европейские лидеры обсудят финансовые потребности Киева. В 2023 году они составят 38 миллиардов долларов, отметило агентство.

Дипломатам, готовившим встречу лидеров, на прошлой неделе сообщили, что европейские страны постараются приблизиться к ежемесячным 1,5 миллиардам долларов от США.

Деньги должны пойти на покрытие основных государственных расходов, поддержание работы школ, больниц и электросети Украины.

Ряд высокопоставленных чиновников ЕС крайне разочарованы медленными темпами принятия решений блока о финансовой поддержке Киева. Некоторые правительства стран TC не спешат вести дебаты перед наступлением зимы, указало Bloomberg.

Блок стремится вести разговоры о послевоенном восстановлении Украины, но чиновники предупреждают, что насущные потребности Киева более важны, заключили два источника.

Напомним, что Конгресс одобрил включение почти 12 миллиардов долларов в новый пакет помощи Украине.

В ЕC ранее говорили, что инфляция и увеличение цен на энергоносители повлияют на готовность европейских стран помогать Киеву финансами. До конца 2022 года ЕС должен перечислить Киеву 3 млрд евро.

Германия в августе обещала помочь Украине как можно быстрее получить 8 млрд евро помощи от Евросоюза.