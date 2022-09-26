Конгресс США включил $12 млрд в дополнительный пакет помощи Украине, — СМИ

Деньги будут выделены по запросу администрации президента Джо Байдена. В Белом доме отметили, что прежних средств хватило только до сентября нынешнего года.

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В Конгрессе США состоялись дебаты по законопроекту о временных расходах. В итоге участники переговоров согласились включить около 12 миллиардов долларов в новый дополнительный пакет помощи Украине в ответ на запрос администрации президента Джо Байдена. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ссылаясь на свои источники, журналисты отметили, что финансовая помощь должна быть предоставлена в первом квартале 2023 году после того, как 30 сентября Конгресс должен принять законопроект о расходах, что позволит временно финансировать широкий спектр государственных программ США.

Как сообщил Bloomberg, администрация президента США 2 сентября запросила у Конгресса предоставить Украине 11,7 млрд долларов в качестве новой чрезвычайной военной и экономической помощи. В Белом доме отметили, что прежние выделенные средства уже заканчиваются из-за усилий Украины по борьбе с российским вторжением.

"На сегодняшний день примерно три четверти прямой военной и бюджетной помощи, которую Конгресс ранее предоставил Украине, уже выплачены или выделены, и еще больше ожидается к концу финансового года", — сообщили в администрации Байдена.

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Ранее еврокомиссар по вопросам бюджета Йоганнес Ган заявил, что инфляция и стремительный рост цен на энергоносители могут повлиять на готовность ЕС предоставлять финансовую помощь Украине. По его словам, основной вопрос, который стоит перед странами Евросоюза, заключается в предоставлении Киеву долгосрочной финансовой помощи.

В Белом доме 26 августа заявили, что США продолжат оказывать поддержку Украине несмотря на проблему с энергоносителями в Европе. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон позаботится о том, чтобы у Киева было все для продолжения борьбы с российской агрессией.