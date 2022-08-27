Украина продолжит получать помощь, несмотря на проблемы с отоплением в Европе, — Белый дом

По мнению пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, Владимир Путин превратил газ в оружие, но этим только объединил Запад.

США продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на проблему с отоплением в Европе. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге 26 августа.

По ее словам, Россия во главе с президентом Владимиром Путиным превратила энергоносители в еще одно оружие на фоне войны в Украине. Однако еще в марте глава США Джо Байден создал группу, которая работает над увеличением поставок природного газа в Европу из альтернативных источников, в том числе экологически чистых.

США предстоит проделать еще очень большую работу и выделить много ресурсов, чтобы обеспечить европейцам энергетическую безопасность и тепло во время ближайшего отопительного сезона. В то же время, американские власти не забывают об Украине, которая нуждается в поддержке, сражаясь против российской агрессии.

"Мы позаботимся о том, чтобы у наших партнеров в Украине было все, что им нужно, чтобы продолжать бороться за свою свободу и бороться за свой суверенитет", — заявила Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что с марта экспорт газа в Европу по сравнению с прошлым годом вырос на 84% или на 20 млрд кубометров а доля США при этом выросла почти в три раза. Таким образом Белый дом уже перевыполнил обещание президента Джо Байдена поставить в Евросоюз не менее 15 млрд кубометров до конца 2022 года.

"То, что увидели за последние несколько месяцев, еще до того, как началась война в Украине, неспровоцированная война, развязанная Россией — это единый Запад. Вы видите, как НАТО стал самым сильным союзом из всех, когда либо существовавших", — прокомментировала Карин Жан-Пьер. — "Мы верим, что Альянс, это партнерство будет продолжаться".

Ранее писали, как Россия спровоцировала сумасшедший рост цен на газ в Европе. В августе цена "голубого топлива" впервые с марта превысила $2800 за тысячу кубометров на фоне заявления об остановке "Северного потока-1".

Недавно стало известно, что Европа прощается с горячим душем и уличными фонарями ради экономии газа и сохранении электроэнергии. К примеру, власти Нидерландов призывают граждан покупать энергоэффективные системы, а Дания сократила потребление газа на 15%.