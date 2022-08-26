Европа из экономии прощается с горячим душем и уличными фонарями, и переходит на бельевые веревки

Жителям Нидерландов предлагают использовать энергоэффективные системы, такие как тепловые насосы и системы вентиляции с функцией сохранения тепла. А Дания может перевыполнить общеевропейский план по сокращению потребления газа на 15%, поскольку эта цель уже достигнута.

Европейцы пытаются уменьшить время в душе до 5 минут, в офисах отключают термостаты, а в магазины приглушают свет, чтобы не допустить отключений электроэнергии и сохранить дома в тепле этой зимой. Россия сокращает поставки газа в Европу, цены на энергоносители растут, а Европе не остается ничего другого, как экономить. Об этом сообщает Bloomberg.

Руководство Евросоюза пытается найти решение проблемы общими усилиями, однако некоторые страны, такие как Германия, более уязвимы, чем другие, поскольку примерно для половины домов в Германии используется газовое отопление.

Страны ЕС намерены сократить потребление голубого топлива на 15% зимой, если РФ, которая в прошлом обеспечивала до 40% отопления в Европе, перекроет поставки.

[ + – ] В торговых залах Франции освещение сократят на 30%.

Как в разных странах ЕС пытаются сокращать потребление электроэнергии:

Германия

На текущей неделе правительство Олафа Шольца одобрило ряд мер, призванных на 20% сократить потребление газа осенью и зимой. Общенациональные меры предусматривают:

Отключение горячей воды в общественных бассейнах;

Запрет на обогрев частных бассейнов;

Отключение отопления некоторых общественных зданий;

Снижение минимально допустимой температуры в офисах до 19 градусов;

Запрет на освещение зданий и памятников;

Повышение энергоэффективности в общественных и частных помещениях.

[ + – ] В Италии планируют уменьшить уровень освещенности общественных местах.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон задался целью на 10% сократить потребление электроэнергии к 2024 году. В прошлом месяце было создано несколько рабочих групп, которые разрабатывают специальные меры.

К октябрю сети супермаркетов будут отключать подсветку вывесок после закрытия, а в торговых залах освещение сократят на 30%, температуру в помещениях магазинов снизят до 17 °C, при соответствующем указании правительства.

По словам представителей министерства финансов, отопление в офисе они будут включать только тогда, когда температура упадет ниже 19°C, кондиционеры не будут включаться пока температура не превысит 26°C.

Италия

План по сокращению потребления электроэнергии в Италии могут одобрить уже на следующей неделе.

Итальянские СМИ пишут о том, могут использоваться следующие меры:

Снижение температуры и сокращение времени отопления помещений в зимний период. Таким образом, объем потребляемого газа в целях отопления планируют уменьшить на 10%;

Уменьшение уровня освещенности общественных мест и ​​магазинов ночью;

Продление срока службы угольных электростанций, за счет которых пытаются сократить потребление газа;

Остановка заводов может быть одним из пунктов плана.

Испания

Кондиционеры в общественных заведениях и на большинстве предприятий включаются только при температуре 27°C, это же касается вокзалов и аэропортов;

Зимой на датчиках систем отопления не должно быть выше 19°C. Исключение: номера в отелях, ресторанные кухни, парикмахерские, спортзалы, школы и больницы;

Запрет на освещение памятников и магазинных витрин ночью;

Закрытые двери магазинов при включенной системе отопления или охлаждения.

Швейцария

Власти Швейцарии попросят, но не потребуют от домовладений и предприятий сократить потребление газа на 15% с октября по март.

Если добровольные меры не помогут, могут прибегнуть к обязательным мерам. Например, промышленным предприятиям, использующим газ, предложат перейти на нефть. Однако сейчас правительство страны заявляет, что на домовладения не распространяются какое-либо обязательное нормирование.

Финляндия

Финская общественная кампания по сокращению потребления энергоресурсов затронет 75% граждан.

С октября будут сокращать внутреннюю температуру в помещениях;

Увеличат пользование общественным транспортом, появятся дополнительные ограничения скорости на дорогах;

Гражданам предложат меньше времени проводить в душе;

Меньше пользоваться гаджетами.

Швеция

В Швеции планируют:

Устанавливать более экономичные водопроводные краны;

Утеплять, обновлять и заменять старые оконные рамы и двери;

Системы отопления будут дополняться тепловыми насосами, которые переносят теплый воздух в холодные места.

Дания

Правительство Дании планирует перевыполнить общеевропейский план по сокращению потребления газа на 15%, так как текущая цель уже достигнута. Власти составили ряд рекомендаций для граждан:

Отключать системы отопления летом;

Сократить ежедневное время в душе с 15 до 5 минут, что сэкономит среднестатистическому дому около 700 долларов ежегодно;

Сушить одежду на веревках, а не на электросушилках, что экономит в среднем 350 долларов в год;

Пользоваться бытовой техникой, такой как посудомоечная машина, в ночное время.

Нидерланды

Правительство страны не планирует каких-либо специальных мер на эту зиму, но проводит общественную кампанию Save Energy Now!, чтобы убедить население в необходимости экономии.

Предлагается переходить на энергоэффективные системы:

тепловые насосы;

системы вентиляции с функцией сохранения тепла;

системы обогрева воды на солнечных батареях.

Австрия

Власти Австрии планируют ввести обязательные меры по сокращению одной из крупнейших газовых сетей на континенте до 80% текущих мощностей. Планируется:

уменьшить уровень освещения в период Рождества,

центрам зимних видов спорта предложат сократить объемы искусственного снега и ограничить работу в ночное время.

Греция

В ближайшее время власти страны намерены добиться сокращения энергопотребления на 10%, а в обозримом будущем — до 30%. Организациям предложат финансовые стимулы, также разработают цифровую систему для мониторинга потребления.

Контроль температуры в зданиях;

Отключение освещения и компьютеров;

Изменения в том, что касается уличного освещения.

Ирландия

Ирландия не участвует в общеевропейской инициативе, поскольку большую часть газа получает из Великобритании. Вместе с тем, руководство страны поощряют жителей сокращать энергопотребление в рамках кампании Reduce Your Use.

Напомним, что Норвегия лишила РФ статуса крупнейшего поставщика газа в Европе. Правительство страны также планирует в 2022 году увеличить добычу топлива и добиться нового рекорда.

Ранее Фокус сообщал, что Россия ежедневно сжигает 4 млн куб. м газа, который прежде поставлялся в Германию. Такая практика применяется в РФ с июня.