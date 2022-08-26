Європа з економії прощається з гарячим душем і вуличними ліхтарями, та переходить на мотузки для білизни

Жителям Нідерландів пропонують використовувати енергоефективні системи, такі як теплові насоси та системи вентиляції із функцією збереження тепла. А Данія може перевиконати загальноєвропейський план щодо скорочення споживання газу на 15%, оскільки цієї мети вже досягнуто.

Європейці намагаються зменшити час у душі до 5 хвилин, в офісах відключають термостати, а в магазинах приглушують світло, щоб не допустити відключення електроенергії та зберегти будинки в теплі цієї зими. Росія скорочує постачання газу в Європу, ціни на енергоносії зростають, а Європі не залишається нічого іншого, як економити. Про це повідомляє Bloomberg.

Керівництво Євросоюзу намагається знайти вирішення проблеми спільними зусиллями, однак деякі країни, такі як Німеччина, більш вразливі за інші, оскільки приблизно для половини будинків у Німеччині використовується газове опалення.

Країни ЄС мають намір скоротити споживання блакитного палива на 15% узимку, якщо РФ, яка в минулому забезпечувала до 40% опалення в Європі, перекриє постачання.

[ + – ] У торгових залах Франції висвітлення скоротять на 30%.

Як у різних країнах ЄС намагаються скорочувати споживання електроенергії:

Німеччина

Цього тижня уряд Олафа Шольца схвалив низку заходів, покликаних на 20% скоротити споживання газу восени та взимку. Загальнонаціональні заходи передбачають:

відключення гарячої води у громадських басейнах;

заборона на обігрів приватних басейнів;

вимкнення опалення деяких громадських будівель;

зниження мінімально допустимої температури в офісах до 19 градусів;

заборона на освітлення будівель і пам'яток;

підвищення енергоефективності у громадських і приватних приміщеннях.

[ + – ] В Італії планують зменшити рівень освітленості у громадських місцях

Франція

Президент Франції Емманюель Макрон поставив за мету на 10% скоротити споживання електроенергії до 2024 року. Минулого місяця було створено декілька робочих груп, які розробляють спеціальні заходи.

до жовтня мережі супермаркетів відключатимуть підсвічування вивісок після закриття, а в торгових залах освітлення скоротять на 30%, температуру в приміщеннях магазинів знизять до 17°C, за відповідної вказівки уряду;

за словами представників міністерства фінансів, опалення в офісі вони вмикатимуть лише тоді, коли температура впаде нижче 19°C, кондиціонери не вмикатимуться доки температура не перевищить 26°C.

Італія

План зі скорочення споживання електроенергії в Італії можуть схвалити вже наступного тижня.

Італійські ЗМІ пишуть про те, чи можуть вживатися такі заходи:

зниження температури та скорочення часу опалення приміщень у зимовий період. Так, обсяг споживаного газу з метою опалення планують зменшити на 10%;

зменшення рівня освітленості громадських місць і магазинів уночі;

продовження терміну служби вугільних електростанцій, за рахунок яких намагаються скоротити споживання газу;

зупинка заводів може бути одним із пунктів плану.

Іспанія

кондиціонери в громадських закладах і на більшості підприємств вмикатимуться лише за температури 27°C, це ж стосується вокзалів та аеропортів;

узимку на датчиках систем опалення не повинно перевищувати 19°C. Виняток: номери в готелях, ресторанні кухні, перукарні, спортзали, школи та лікарні;

заборона на освітлення пам'ятників і магазинних вітрин уночі;

зачинені двері магазинів за умови ввімкненої системи опалення або охолодження.

Швейцарія

влада Швейцарії попросить, але не вимагатиме від домоволодінь і підприємств скоротити споживання газу на 15% із жовтня по березень;

якщо добровільні заходи не допоможуть, можуть вдатися до обов'язкових заходів. Наприклад, промисловим підприємствам, які використовують газ, запропонують перейти на нафту. Однак зараз уряд країни заявляє, що на домоволодіння не поширюється будь-яке обов'язкове нормування.

Фінляндія

Фінська громадська кампанія зі скорочення споживання енергоресурсів торкнеться 75% громадян.

із жовтня скорочуватимуть внутрішню температуру у приміщеннях;

збільшать користування громадським транспортом, з'являться додаткові обмеження швидкості на дорогах;

громадянам запропонують менше часу проводити у душі;

менше користуватись гаджетами.

Швеція

У Швеції планують:

встановлювати економічніші водопровідні крани;

утеплювати, оновлювати та замінювати старі віконні рами та двері;

системи опалення доповнюватимуться тепловими насосами, які переносять тепле повітря в холодні місця.

Данія

Уряд Данії планує перевиконати загальноєвропейський план скорочення споживання газу на 15%, оскільки поточної мети вже досягнуто. Влада склала низку рекомендацій для громадян:

вимикати системи опалення влітку;

скоротити щоденний час у душі з 15 до 5 хвилин, що заощадить середньостатистичному будинку приблизно 700 доларів щорічно;

сушити одяг на мотузках, а не на електросушарках, що заощаджує здебільшого 350 доларів на рік;

користуватися побутовою технікою, такою як посудомийна машина, вночі.

Нідерланди

Уряд країни не планує жодних спеціальних заходів цієї зими, але проводить громадську кампанію Save Energy Now!, щоб переконати населення в необхідності економії.

Пропонується переходити на енергоефективні системи:

теплові насоси;

системи вентиляції із функцією збереження тепла;

системи обігріву води на сонячних батареях.

Австрія

Влада Австрії планує ввести обов'язкові заходи щодо скорочення однієї з найбільших газових мереж на континенті до 80% поточних потужностей. Планується:

зменшити рівень освітлення в період Різдва;

центрам зимових видів спорту запропонують скоротити обсяги штучного снігу й обмежити роботу в нічний час.

Греція

Найближчим часом влада країни має намір досягти скорочення енергоспоживання на 10%, а в найближчому майбутньому — до 30%. Організаціям запропонують фінансові стимули, а також розроблять цифрову систему для моніторингу споживання.

контроль температури в будинках;

вимкнення освітлення і комп'ютерів;

зміни щодо вуличного освітлення.

Ірландія

Ірландія не бере участі у загальноєвропейській ініціативі, оскільки більшу частину газу отримує з Великої Британії. Водночас керівництво країни заохочують мешканців скорочувати енергоспоживання у межах кампанії Reduce Your Use.

Нагадаємо, що Норвегія позбавила РФ статусу найбільшого постачальника газу в Європі. Уряд країни також планує в 2022 році збільшити видобуток палива та досягти нового рекорду.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія щодня спалює 4 млн. куб. м газу, який раніше постачався у Німеччину. Така практика застосовується до РФ з червня.